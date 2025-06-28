Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на экскурсию-поездку с посещением двух уникальных музеев, езидского храма и мемориала армянской доблести.



Экскурсия для любителей не только путешествий, а ещё и истории, археологии, этнографии и древней культуры. И всё — на фоне величественного Арарата. 5 1 отзыв

Bagrat Ваш гид в Ереване Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-6 человек

Описание трансфер Музей этнографии и национально-освободительного движения Государственный музей этнографии и национально-освободительного движения Армении «Сардарапат» — это главный этнографический музей Армении и научно-культурный и образовательный комплекс. Он основан в 1968 году в составе мемориального комплекса «Сардарапат». В музее хранятся более 70 тысяч экспонатов. Мецаморская древняя крепость Историко-археологический музей-заповедник Мецамор представляет собой остатки старой крепости, которая располагалась к юго-западу от села Тароник в сегодняшней Армавирской области. Если раньше считалось, что городище Мецамор было разрушено урартами в железном веке, теперь исследователи полагают, что оно был уничтожено скифскими или киммерийскими кочевниками. Здесь же находится древнейшая обсерватория. Езидский храм «Таусе Малак и семь ангелов» В маленьком селе Акналич в Армении, всего лишь в часе езды от Еревана, находится очень интересное и уникальное место — храм религии езидов. Езиды — это курдоязычная этнорелигиозная группа, коренной народ Курдистана, географического региона в Западной Азии, который включает части Ирака, Сирии, Турции и Ирана. У езидов очень интересная религия, которая впитала в себя элементы христианства, ислама, зороастризма и даже иудаизма. Храм езидов называется «зиарат». Этот храм был открыт в 2019 году и является не только самым крупным в мире езидским храмом, но и единственным храмом, построенным за пределами родины езидов — Северной Месопотамии. До встречи на нашей интереснейшей исторической экскурсии!

Каждый день, кроме понедельника, в 9:00. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Государственный музей этнографии и национально-освободительного движения Армении «Сардарапат»

Мецаморская древняя крепость-поселение и музей

Езидский храм «Таусе Малак и семь ангелов» Что включено Трансфер

Услуги гида

Входные билеты в музеи

Вода Что не входит в цену Обед

Что не входит в цену Обед

Личные расходы Место начала и завершения? По адресу, указанному путешествеником Когда и сколько длится? Когда: Каждый день, кроме понедельника, в 9:00. Экскурсия длится около 7 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться