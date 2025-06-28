Приглашаем вас на экскурсию-поездку с посещением двух уникальных музеев, езидского храма и мемориала армянской доблести.
Экскурсия для любителей не только путешествий, а ещё и истории, археологии, этнографии и древней культуры. И всё — на фоне величественного Арарата.
Описание трансферМузей этнографии и национально-освободительного движения Государственный музей этнографии и национально-освободительного движения Армении «Сардарапат» — это главный этнографический музей Армении и научно-культурный и образовательный комплекс. Он основан в 1968 году в составе мемориального комплекса «Сардарапат». В музее хранятся более 70 тысяч экспонатов. Мецаморская древняя крепость Историко-археологический музей-заповедник Мецамор представляет собой остатки старой крепости, которая располагалась к юго-западу от села Тароник в сегодняшней Армавирской области. Если раньше считалось, что городище Мецамор было разрушено урартами в железном веке, теперь исследователи полагают, что оно был уничтожено скифскими или киммерийскими кочевниками. Здесь же находится древнейшая обсерватория. Езидский храм «Таусе Малак и семь ангелов» В маленьком селе Акналич в Армении, всего лишь в часе езды от Еревана, находится очень интересное и уникальное место — храм религии езидов. Езиды — это курдоязычная этнорелигиозная группа, коренной народ Курдистана, географического региона в Западной Азии, который включает части Ирака, Сирии, Турции и Ирана. У езидов очень интересная религия, которая впитала в себя элементы христианства, ислама, зороастризма и даже иудаизма. Храм езидов называется «зиарат». Этот храм был открыт в 2019 году и является не только самым крупным в мире езидским храмом, но и единственным храмом, построенным за пределами родины езидов — Северной Месопотамии. До встречи на нашей интереснейшей исторической экскурсии!
Каждый день, кроме понедельника, в 9:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Государственный музей этнографии и национально-освободительного движения Армении «Сардарапат»
- Мецаморская древняя крепость-поселение и музей
- Езидский храм «Таусе Малак и семь ангелов»
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты в музеи
- Вода
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По адресу, указанному путешествеником
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме понедельника, в 9:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лев
28 июн 2025
У нас был гид Баграт, весьма увлеченный своим делом человек, благодаря чему прошло все весьма благостно. Тур начался с храма езидов. Одновременно привычный и не привычный, очень светлый и в
