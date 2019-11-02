7 отзывов оставили туристы

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История и монастыри, кухня и шашлыки

Открыть историческое и природное достояние горы Арагац и научиться готовить армянские блюда

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

140 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
5
Levon
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
Levon – представитель в Ереване
Получить новые знания 🎓, полюбоваться природой, а потом угоститься настоящим армянским шашлыком — вот сценарий этого путешествия.

Вдоль древних построек вы проедете по дорогам Арагацотнского края, откроете историю 📖 монастырей Сагмосаванк и Ованаванк над ущельем и подниметесь к горному озеру.

А потом мы отправимся в гости, где я научу вас готовить правильный шашлык и расскажу об особенностях нашей гастрономии.
История и монастыри, кухня и шашлыки
История и монастыри, кухня и шашлыки

Что вас ожидает

Достопримечательности горы Арагац
Из Еревана по живописной дороге вы отправитесь на северо-запад, к высочайшей горе Армении, чтобы полюбоваться на средневековые монастыри Сагмосаванк и Ованаванк. Вы осмотрите их древние стены, возвышающиеся над глубокой пропастью, узнаете историю и легенды. От достопримечательностей рукотворных отправимся к природным красотам — к укутанному снегами (даже жарким летом!) озеру Кари-лич. Кроме того, вас ждёт памятник армянскому алфавиту: вы узнаете о культе и легендах армянской письменности. Каждый сфотографируется со своей буквой :)

Научиться готовить армянские блюда!
Насытившись культурой и историей, вы отправитесь ко мне в гости, в уютный загородный дом. Вас ждёт погружение в армянскую кухню — вы приготовите шашлык в тандыре и традиционную лепёшку гату. Я расскажу о культуре питания в Армении, о старых и современных рецептах, о том, где найти идеальные ингредиенты. А потом, сидя за накрытым по армянским традициям столом, мы поговорим о легендах нашей страны, культуре и обычаях народа.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у места вашего проживания
  • Все продукты включены в стоимость экскурсии
История и монастыри, кухня и шашлыки
История и монастыри, кухня и шашлыки
История и монастыри, кухня и шашлыки
История и монастыри, кухня и шашлыки
История и монастыри, кухня и шашлыки
История и монастыри, кухня и шашлыки
История и монастыри, кухня и шашлыки
История и монастыри, кухня и шашлыки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Levon
Levon
Здравствуйте! Меня зовут Левон и я представляю команду профессиональных гидов по Армении и Нагорному Карабаху. Хочу предложить вашему вниманию наши авторские экскурсии. Нам очень нравится показывать гостям свою удивительную и особенную страну! Если у вас есть планы о том, как вы хотели бы провести время в Армении, мы с удовольствием поможем в их реализации. А если вы решите довериться опыту людей, знающих толк в этом деле, то, мы обещаем вам незабываемый отдых в Армении.
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7 отзывов оставили туристы

2 ноября 2019
Места, которые посетили были очень интересными! Наш гид Левон чудесный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Всё на одном дыхании! ".. Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал.. " Не учли только один момент, в горах очень и очень холодно, ветер совершенно пронизывающий! Обязательно берите с собой тёплые вещи, шапки, особенно если вы с детьми! Все было невероятно здорово, душевно и совершенно не хотелось уезжать от семьи нашего Левона и его невероятно гостеприимной супруги Зары!
Илья
7 октября 2019
Отличная экскурсия, приятные разговорчивые люди, вкусный шашлык.
29 августа 2019
Левон - отличный гид, внимательный, знающий и умеющий интересно подать информацию. Мы полностью удовлетворены экскурсией, все ожидания оправдались на 100%. Посетили интереснейшие места Армении и гостеприимный дом Левона. Шашлык из форели и медовый инжир из сада Левона останутся в памяти надолго. Спасибо за экскурсию!
12 августа 2019
Все очень понравилось! Левон замечательный гид, очень много знает о своей стране, о истории. У него отличное чувство юмора, профессионально водит авто, а ещё он очень гостеприимчив, и готовит божественный шашлык 👍😋 Всем рекомендую побывать на его экскурсиях, он их проводит от души! Левон спасибо тебе за всё!
21 июля 2019
Проводили экскурсию 20. 07 2019. Сказать, что Левон отличный гид - этого мало! Он великолепный гид!! Отлично знает историю, все что касается Армении! Быт, культура, еда, напитки. Очень великолепный рассказчик и истинный патриот Армении. Не грузит фактами и датами. Рассказывает самую суть. А какой шашлык он готовит!!!!! Вкуснее никогда не ел!!! Спасибо за все, Левон-джан!
2 июля 2018
Экскурсия была небольшим подарком мужу на день рождения. Ему и мне экскурсия очень понравилась. Благодаря Левону мы узнали Армению очень хорошо, и нам так понравилось, что мы думаем вернуться ещё раз точно. Левон очень интересный рассказчик, много исторических рассказов было поведано. так же на все вопросы, которые у нас были Левон отвечал очень полно и развернуто. В конце экскурсии нас ждал накрытый его женой Зарой стол. Делали шашлык. Все было очень и очень вкусно. А какой вкусный чай из свежей мяты собранной прямо с грядки!!! Нам ещё и с собой дали, потом пили чай в Москве и вспоминали добрыми словами Левона и Зару.
Алексей
4 июня 2018
Незабываемая экскурсия к монастырям и на Арагац. Левон замечательный рассказчик, осторожный водитель, и просто прекрасный человек и собеседник. А уж шашлыки как здорово готовит! :) Всем рекомендую эту экскурсию.

Levon проводит ещё 4 экскурсии

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