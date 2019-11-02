7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Достопримечательности горы Арагац

Из Еревана по живописной дороге вы отправитесь на северо-запад, к высочайшей горе Армении, чтобы полюбоваться на средневековые монастыри Сагмосаванк и Ованаванк. Вы осмотрите их древние стены, возвышающиеся над глубокой пропастью, узнаете историю и легенды. От достопримечательностей рукотворных отправимся к природным красотам — к укутанному снегами (даже жарким летом!) озеру Кари-лич. Кроме того, вас ждёт памятник армянскому алфавиту: вы узнаете о культе и легендах армянской письменности. Каждый сфотографируется со своей буквой :)

Научиться готовить армянские блюда!

Насытившись культурой и историей, вы отправитесь ко мне в гости, в уютный загородный дом. Вас ждёт погружение в армянскую кухню — вы приготовите шашлык в тандыре и традиционную лепёшку гату. Я расскажу о культуре питания в Армении, о старых и современных рецептах, о том, где найти идеальные ингредиенты. А потом, сидя за накрытым по армянским традициям столом, мы поговорим о легендах нашей страны, культуре и обычаях народа.