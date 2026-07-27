Ереван — один из древнейших городов мира Мы посетим Ереван — столицу и самый крупный город Армении. Ереван— один из известных туристических направлений, благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам. Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая, вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом». Во время индивидуального тура вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников и старинных центральных улиц города. Что вас ждет? Вы увидите настоящее чудо армянской архитектуры — Здание оперы и балета. Впечатлитесь удивительным комплекс «Большой Каскад» — это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город. Мы полюбуемся на здание Национального собрания— оно вошло в рейтинг десяти красивейших зданий парламентов в мире. Прогуляемся по Площади Республики— это главная площадь Еревана и всей Армении. А ещё я расскажу вам о повседневной жизни города и что стоит посмотреть самостоятельно после нашей экскурсии. Важная информация:

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