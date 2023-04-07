Мы посетим Ереван — столицу и самый крупный город Армении, один из древнейших городов мира.
Столица является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам.
Столица является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам.
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Описание
Достопримечательности ЕреванаМы посетим Ереван — столицу и самый крупный город Армении, один из древнейших городов мира. Столица является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам.
Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая, вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом».
Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников и старинных центральных улиц города.
Что вас ждет:Вы увидите еще одно чудо армянской архитектуры — здание Оперы и балета. Впечатлитесь удивительным комплекс Большой Каскад — это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город. Мы полюбуемся на здание Национального Собрания — оно вошло в рейтинг десяти красивейших зданий парламентов в мире. Прогуляемся по Площади Республики — это главная площадь Еревана и всей Армении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн).
- Услуга профессионального русскоязычного гида
- Бутилированная вода
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Популярные места
Площадь Республики
Большой Каскад
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