О таинственном Ереване с любовью

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Мы посетим Ереван — столицу и самый крупный город Армении, один из древнейших городов мира.

Столица является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам.
О таинственном Ереване с любовью
О таинственном Ереване с любовью
О таинственном Ереване с любовью
О таинственном Ереване с любовью
О таинственном Ереване с любовью
О таинственном Ереване с любовью
О таинственном Ереване с любовью
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Описание

Достопримечательности ЕреванаМы посетим Ереван — столицу и самый крупный город Армении, один из древнейших городов мира. Столица является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам.
Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая, вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом».
Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников и старинных центральных улиц города.
Что вас ждет:Вы увидите еще одно чудо армянской архитектуры — здание Оперы и балета. Впечатлитесь удивительным комплекс Большой Каскад — это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город. Мы полюбуемся на здание Национального Собрания — оно вошло в рейтинг десяти красивейших зданий парламентов в мире. Прогуляемся по Площади Республики — это главная площадь Еревана и всей Армении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн).
  • Услуга профессионального русскоязычного гида
  • Бутилированная вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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