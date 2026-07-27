Давайте отправимся на свидание с розовым городом! Вы не устоите перед очарованием Еревана — столицы ночной жизни, культуры и неповторимой архитектуры, одного из самых древних городов на свете!
Описание экскурсии
Ереван — один из древнейших городов мира Мы посетим Ереван — столицу и самый крупный город Армении. Ереван— один из известных туристических направлений, благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам. Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая, вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом». Во время индивидуального тура вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников и старинных центральных улиц города. Что вас ждет? Вы увидите настоящее чудо армянской архитектуры — Здание оперы и балета. Впечатлитесь удивительным комплекс «Большой Каскад» — это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город. Мы полюбуемся на здание Национального собрания— оно вошло в рейтинг десяти красивейших зданий парламентов в мире. Прогуляемся по Площади Республики— это главная площадь Еревана и всей Армении. А ещё я расскажу вам о повседневной жизни города и что стоит посмотреть самостоятельно после нашей экскурсии. Важная информация:
• Возможна оплата программы на месте:
наличными AMD — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Мать Армения
- Комплекс «Каскад»
- Здание оперы и балета
- Северный Проспект
- Площадь Республики
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Услуги профессионального русскоязычного гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Возможна оплата программы на месте:
- Наличными AMD
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
За довольно короткое время я увидела главные достопримечательности Еревана, посетила культовые места. Гид Наира очень интересно и познавательно провела пешую экскурсию, водитель Хачик во время меня забрал с отеля, подвозил к знаковым местам и доставил обратно. Все очень понравилось.
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А
Хороший тур, не напряжный. На самый тяжёлый подъём поднимают на машине. Потом пешком. Маршрут комфортный, продуманный и очень красивый. Фоткаешь буквально на каждом шагу и узнаешь историю города от событий до нашей эры и до современности. И все это с долей юмора от гида
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Т
Довольны автомобильно-пешеходной обзорной экскурсией по городу, которую запланировали на день прибытия в Ереван и не ошиблись в выборе! Многое посмотрели: и проехали по городу, получили общее представление, и прогулялись по
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Е
26 сентября 2024 года мы, с моей пожилой мамой и дочерью 19 лет были на обзорной экскурсии по Еревану. Гид и водитель любезно откликнулись на нашу просьбу и встретили нас
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Л
Все экскурсии которые нам удалось посетить были у одного организатора и с одним и тем же экскурсоводом и водителем. Понравилось все, начиная от самой организации мероприятий, удобство, комфорт, до прекрасных людей, экскурсовод Ида замечательная, добрая, улыбчивая и очень профессиональная, водитель Саркис, всегда учитывал пожелания при поездах, внимательный, отзывчивый. Не пожалели что выбрали именно вас!
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Е
Очень интересная экскурсия. Спасибо за комфорт и прекрасные впечатления.
Ереван прекрасен, самобытен. Город с историей, но молодой и яркий.
Особая благодарность нашему гиду)
P.S.
Совет экскурсантам. Выбирайте время экскурсии после 16:00.
Ещё раз благодарю.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
ЕЛЕНА.
Ереван прекрасен, самобытен. Город с историей, но молодой и яркий.
Особая благодарность нашему гиду)
P.S.
Совет экскурсантам. Выбирайте время экскурсии после 16:00.
Ещё раз благодарю.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
ЕЛЕНА.
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