Софья Л. – Гид из Еревана

Культурная столица ⭐️ и самый населённый город 🏙️ Армении обладает совершенно особой аурой, которая особенно чувствуется в тёмное время суток.



Мы пройдёмся по самым красивым местам вечернего Еревана и сможем насладиться невероятными панорамами города с высоты комплекса Каскад.



Я проведу вас по улице Абовяна, мы побываем у поющих фонтанов на площади Революции.



Вы окажетесь в том числе в нетуристических местах, увидите настоящий живой город, почувствуете его колорит и гостеприимство.