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Огни вечернего Еревана

4.9
12 отзывов
Софья Л.
Софья Л. – Гид из Еревана
Культурная столица ⭐️ и самый населённый город 🏙️ Армении обладает совершенно особой аурой, которая особенно чувствуется в тёмное время суток.

Мы пройдёмся по самым красивым местам вечернего Еревана и сможем насладиться невероятными панорамами города с высоты комплекса Каскад.

Я проведу вас по улице Абовяна, мы побываем у поющих фонтанов на площади Революции.

Вы окажетесь в том числе в нетуристических местах, увидите настоящий живой город, почувствуете его колорит и гостеприимство.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $19.5 за экскурсию

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Огни вечернего Еревана
Огни вечернего Еревана

Что вы увидите

  • Большой Каскад
  • Площадь Республики
  • Площадь Свободы
  • Театр оперы
  • Консерватория имени Комитаса
  • Вернисаж
  • Улица Абовяна
  • Площадь Шарля Азнавура
  • Кинотеатр «Москва»
  • Арт-галерея «Далан»
  • Площадь Революции
Несмотря на свою тысячелетнюю историю 📖, Ереван — город 🏙️ молодой, яркий, нарядный, наделенный современной атмосферой.
Европейский Ереван — город с нотками Азии, а огни вечерней подсветки поспособствуют тому, чтобы вы прочувствовали это контрастное сочетание культур. Мы посетим известные достопримечательности 🏛️ в огнях вечерней подсветки. Что вас ожидает: • Мы начнём прогулку 👣 с панорамного вида на Ереван — с вершины «Каскада» — открытого музея современного искусства, возвышающегося над городом огромными белыми ступенями.
  • Далее пройдёмся по старому городу, посмотрим и услышим знаменитые поющие фонтаны на площади Республики, рассмотрим перспективу расходящихся улиц и проспектов.
  • Увидим одну из церквей старого города и, конечно, в конце экскурсии 🧭 я расскажу вам, где и что обязательно надо попробовать из «гастрономических достопримечательностей» Еревана.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
  • Ужин в ресторане
  • Транспорт
Начало
🚩 Каскад
Место завершения
🏁 Центр города
Огни вечернего Еревана
Огни вечернего Еревана
Огни вечернего Еревана
Огни вечернего Еревана

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Софья Л.
Софья Л.
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12 отзывов оставили туристы

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