Несмотря на свою тысячелетнюю историю 📖, Ереван — город 🏙️ молодой, яркий, нарядный, наделенный современной атмосферой.
Европейский Ереван — город с нотками Азии, а огни вечерней подсветки поспособствуют тому, чтобы вы прочувствовали это контрастное сочетание культур. Мы посетим известные достопримечательности 🏛️ в огнях вечерней подсветки. Что вас ожидает: • Мы начнём прогулку 👣 с панорамного вида на Ереван — с вершины «Каскада» — открытого музея современного искусства, возвышающегося над городом огромными белыми ступенями.
Далее пройдёмся по старому городу, посмотрим и услышим знаменитые поющие фонтаны на площади Республики, рассмотрим перспективу расходящихся улиц и проспектов.
Увидим одну из церквей старого города и, конечно, в конце экскурсии 🧭 я расскажу вам, где и что обязательно надо попробовать из «гастрономических достопримечательностей» Еревана.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Ужин в ресторане
Транспорт
Начало
🚩 Каскад
Место завершения
🏁 Центр города
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.