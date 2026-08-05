Мы отправимся исследовать окрестности Еревана в необычное время суток — ближе к вечеру. Полюбуемся видом на Арарат с Арки Чаренца, посетим языческий храм Гарни, когда он озаряется подсветкой, осмотрим Симфонию камней и посетим древний монастырь Гегард.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

16:00 — выезд из Еревана

16:40–16:55 — Арка Чаренца

Сделаем остановку на смотровой площадке с видом на Арарат. Вы увидите легендарную вершину при ясной погоде и узнаете, почему арка названа в честь поэта Егише Чаренца.

17:15–18:15 — храм Гарни

Посетим единственный сохранившийся языческий храм Армении. В вечернем свете и художественной подсветке его античная архитектура раскрывается особенно эффектно. У вас будет время прогуляться, сделать фотографии и полюбоваться окрестностями.

18:25–19:10 — Симфония камней

Спустимся в ущелье реки Азат, чтобы увидеть знаменитые базальтовые колонны, напоминающие гигантский орган. Поговорим о происхождении этого необычного природного памятника.

19:25–20:10 — монастырь Гегард

Монастырский комплекс, часть которого высечена прямо в скале. Вы узнаете о его истории, архитектуре и значении для духовной жизни Армении.

20:10 — выезд обратно

22:00 — возвращение в Ереван

Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации и темпа группы.

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером (в зависимости от размера группы). В салоне для вас всегда есть бутилированная вода. Детские кресла предоставим по предварительному запросу

Маршрут лёгкий. Специальная физическая подготовка не требуется

C вами будет гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается