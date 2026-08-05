Вечерняя магия Гарни: Гегард, Симфония камней и храм в огнях
Увидеть знаковые места Армении в лучах заходящего солнца - из Еревана
Мы отправимся исследовать окрестности Еревана в необычное время суток — ближе к вечеру.
Полюбуемся видом на Арарат с Арки Чаренца, посетим языческий храм Гарни, когда он озаряется подсветкой, осмотрим Симфонию камней и посетим древний монастырь Гегард.
Описание экскурсии
16:00 — выезд из Еревана
16:40–16:55 — Арка Чаренца
Сделаем остановку на смотровой площадке с видом на Арарат. Вы увидите легендарную вершину при ясной погоде и узнаете, почему арка названа в честь поэта Егише Чаренца.
17:15–18:15 — храм Гарни
Посетим единственный сохранившийся языческий храм Армении. В вечернем свете и художественной подсветке его античная архитектура раскрывается особенно эффектно. У вас будет время прогуляться, сделать фотографии и полюбоваться окрестностями.
18:25–19:10 — Симфония камней
Спустимся в ущелье реки Азат, чтобы увидеть знаменитые базальтовые колонны, напоминающие гигантский орган. Поговорим о происхождении этого необычного природного памятника.
19:25–20:10 — монастырь Гегард
Монастырский комплекс, часть которого высечена прямо в скале. Вы узнаете о его истории, архитектуре и значении для духовной жизни Армении.
20:10 — выезд обратно
22:00 — возвращение в Ереван
Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации и темпа группы.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером (в зависимости от размера группы). В салоне для вас всегда есть бутилированная вода. Детские кресла предоставим по предварительному запросу
Маршрут лёгкий. Специальная физическая подготовка не требуется
C вами будет гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается
Вход в храм Гарни — 1500 драмов с человека (≈ €3,30)
Вход к природному памятнику «Симфония камней» — 300 драмов с человека (≈ €0,65)
в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€23
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Саят-Новы
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 4092 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест.
Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Вечерняя магия Гарни: Гегард, Симфония камней и храм в огнях»