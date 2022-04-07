Вместе мы сделаем обзорную прогулку по Республиканской площади, вы сможете полюбоваться современным колоритом знаменитой улицы Абовяна и Северного проспекта, увидите Кинотеатр «Москва».
Знаменитую ереванскую Оперу, Площадь Свободы и конечно же подниметесь по Каскаду, откуда откроется неописуемая картина ночного Еревана.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республиканская площадь, Ереван
Завершение: Памятник Александру Таманяну, Ереван
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Пожалуйста оденьтесь соответственно погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 20:00
Эдмон — ваш гид в Ереване
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