Ритмы вечернего Еревана

Друзья, предлагаю провести вечернюю прогулку по столице Армении вместе с профессиональным историком

5
2 отзыва
Групповая
Друзья, предлагаю провести вечернюю прогулку по столице Армении вместе с профессиональным историком.
Ритмы вечернего Еревана
Ритмы вечернего Еревана
Ритмы вечернего Еревана
Ритмы вечернего Еревана
Ритмы вечернего Еревана
Ритмы вечернего Еревана

Что вас ожидает 🤩

  • Республиканская площадь
  • Кинотеатр «Москва»
  • Северный проспект
  • Площадь Свободы
  • Ереванская Опера
  • Каскад

Что вас ожидает:

    Вечерняя романтика столицы
    Вместе мы сделаем обзорную прогулку по Республиканской площади, вы сможете полюбоваться современным колоритом знаменитой улицы Абовяна и Северного проспекта, увидите Кинотеатр «Москва».
    Знаменитую ереванскую Оперу, Площадь Свободы и конечно же подниметесь по Каскаду, откуда откроется неописуемая картина ночного Еревана.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Республиканская площадь, Ереван
    Завершение: Памятник Александру Таманяну, Ереван
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 20:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста оденьтесь соответственно погоде
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 20:00

    Отзывы от туристов

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