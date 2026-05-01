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От рынка до огня - приготовление шашлыка в ереванском саду

Мастер-класс шаг за шагом: закупка мяса, маринование, жарка на дровах и дегустация под вина
Представьте: вы расположились в уютном саду в тихой части Еревана.

Аромат фруктовых деревьев и сухих дров, бокал терпкого арени и мясо, которое мы вместе выбрали и только что подготовили: добавили крупную соль, лук, сумах.

По седому пеплу определяем время, когда пора снимать шашлык с углей — и наслаждаемся его сочностью под доброе вино.
5
2 отзыва
От рынка до огня - приготовление шашлыка в ереванском саду
От рынка до огня - приготовление шашлыка в ереванском саду
От рынка до огня - приготовление шашлыка в ереванском саду

Описание мастер-класса

Встретимся на оживлённом местном рынке, где я научу вас выбирать идеальные куски мяса, специи и зелень как настоящий эксперт: по цвету, аромату и текстуре.

Закупив мясо, специи и овощи, мы отправимся на автомобиле в мой частный сад в 10 мин от центра Еревана, чтобы освоить древнее искусство хороваца.

На пороге вас встретит освежающий приветственный напиток: домашний лимонад с тархуном, бокал холодного белого вина или горный чай с мятой — в зависимости от сезона.

Приступим к шашлыку

Мы не используем уголь в брикетах. Душа нашего шашлыка — это древесина вишни, яблони или абрикоса из сада. Вы узнаете, как фруктовый дым придает мясу тот самый золотистый оттенок и тонкий аромат, который невозможно повторить в ресторане.

Пока разгораются угли, перекусим мезе — фермерскими сырами и хрустящим лавашом.

Подготовим мясо для жарки. Никаких магазинных маринадов! Только старинные рецепты и техника массажа мяса с луковым соком, крупной солью и сумахом.

Я научу вас определять готовность углей по тонкому слою седого пепла и чувствовать момент, когда мясо пора снимать, чтобы оно осталось максимально сочным.

Приступим к дегустации сразу, как только мясо снимется с углей. Шашлык подаётся на постели из лаваша, пропитанного мясным соком. К нему — два–три вида локального вина.

Если порции окажутся слишком большими (что часто бывает в Армении!), я бережно упакую остатки вашего кулинарного шедевра с собой.

Организационные детали

  • В стоимость включены: все ингредиенты для шашлыка (мясо, овощи, специи, лаваш), приветственный напиток (вино/лимонад/чай) и закуски-мезе (сыры, овощи), дегустация двух–трёх сортов локального вина
  • Оплачиваются дополнительно (по желанию) сухофрукты, чурчхела и другие вкусности на рынке
  • Употребление алкоголя строго 18+
  • Можно с детьми от 5 лет. Для них предусмотрены безалкогольные домашние напитки (лимонад, соки)
  • После мастер-класса я пришлю вам в мессенджер электронную карту специй и краткую инструкцию по выбору мяса, чтобы вы могли повторить опыт у себя дома

ежедневно в 11:00

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник€71
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На рынке ГУМ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен
Карен — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я покажу вам страну на вкус! Мы пройдём путь от рынка до стола: выберем лучшие продукты на шумных рядах Еревана и отправимся в уютный дворик, чтобы раскрыть секреты правильного маринада и жарки на плодовых дровах. Это будет путешествие, наполненное ароматами хороваца, душевными историями и настоящим гостеприимством. Приходите как гости, уходите как друзья!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
Людмила
Это был интересный опыт и приятное знакомство! За приятной беседой и вкуснейшим шашлыком, приготовленным Кареном, день пролетел незаметно, но запомниться надолго: было уютно, как дома, вкусно как в ресторане, гостеприимно, как у близких родственников! Большое спасибо, Карен!!
Это был интересный опыт и приятное знакомство! За приятной беседой и вкуснейшим шашлыком, приготовленным Кареном, день
Это был интересный опыт и приятное знакомство! За приятной беседой и вкуснейшим шашлыком, приготовленным Кареном, день
Это был интересный опыт и приятное знакомство! За приятной беседой и вкуснейшим шашлыком, приготовленным Кареном, день
Это был интересный опыт и приятное знакомство! За приятной беседой и вкуснейшим шашлыком, приготовленным Кареном, день
Это был интересный опыт и приятное знакомство! За приятной беседой и вкуснейшим шашлыком, приготовленным Кареном, день
Это был интересный опыт и приятное знакомство! За приятной беседой и вкуснейшим шашлыком, приготовленным Кареном, день
Карен
Карен
Ответ организатора:
Большое спасибо за такие теплые слова! Мне очень приятно, что наш мастер-класс оставил у вас такие яркие впечатления.
Надеюсь, вы узнали
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много нового и теперь будете сами превращать обычный шашлык в настоящий кулинарный шедевр. Мы всегда стремимся к тому, чтобы обучение проходило в дружеской и домашней атмосфере, ведь секрет идеального блюда — это не только верный рецепт, но и искреннее гостеприимство. А как говорят у нас в Армении: «Гость — это подарок от Бога!»
Приезжайте к нам ещё и советуйте всем посетить нашу добрую и гостеприимную Армению. Всегда вам рады!

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