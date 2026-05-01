Представьте: вы расположились в уютном саду в тихой части Еревана. Аромат фруктовых деревьев и сухих дров, бокал терпкого арени и мясо, которое мы вместе выбрали и только что подготовили: добавили крупную соль, лук, сумах. По седому пеплу определяем время, когда пора снимать шашлык с углей — и наслаждаемся его сочностью под доброе вино.

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Описание мастер-класса

Встретимся на оживлённом местном рынке, где я научу вас выбирать идеальные куски мяса, специи и зелень как настоящий эксперт: по цвету, аромату и текстуре.

Закупив мясо, специи и овощи, мы отправимся на автомобиле в мой частный сад в 10 мин от центра Еревана, чтобы освоить древнее искусство хороваца.

На пороге вас встретит освежающий приветственный напиток: домашний лимонад с тархуном, бокал холодного белого вина или горный чай с мятой — в зависимости от сезона.

Приступим к шашлыку

Мы не используем уголь в брикетах. Душа нашего шашлыка — это древесина вишни, яблони или абрикоса из сада. Вы узнаете, как фруктовый дым придает мясу тот самый золотистый оттенок и тонкий аромат, который невозможно повторить в ресторане.

Пока разгораются угли, перекусим мезе — фермерскими сырами и хрустящим лавашом.

Подготовим мясо для жарки. Никаких магазинных маринадов! Только старинные рецепты и техника массажа мяса с луковым соком, крупной солью и сумахом.

Я научу вас определять готовность углей по тонкому слою седого пепла и чувствовать момент, когда мясо пора снимать, чтобы оно осталось максимально сочным.

Приступим к дегустации сразу, как только мясо снимется с углей. Шашлык подаётся на постели из лаваша, пропитанного мясным соком. К нему — два–три вида локального вина.

Если порции окажутся слишком большими (что часто бывает в Армении!), я бережно упакую остатки вашего кулинарного шедевра с собой.

Организационные детали