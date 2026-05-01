Аромат фруктовых деревьев и сухих дров, бокал терпкого арени и мясо, которое мы вместе выбрали и только что подготовили: добавили крупную соль, лук, сумах.
По седому пеплу определяем время, когда пора снимать шашлык с углей — и наслаждаемся его сочностью под доброе вино.
Описание мастер-класса
Встретимся на оживлённом местном рынке, где я научу вас выбирать идеальные куски мяса, специи и зелень как настоящий эксперт: по цвету, аромату и текстуре.
Закупив мясо, специи и овощи, мы отправимся на автомобиле в мой частный сад в 10 мин от центра Еревана, чтобы освоить древнее искусство хороваца.
На пороге вас встретит освежающий приветственный напиток: домашний лимонад с тархуном, бокал холодного белого вина или горный чай с мятой — в зависимости от сезона.
Приступим к шашлыку
Мы не используем уголь в брикетах. Душа нашего шашлыка — это древесина вишни, яблони или абрикоса из сада. Вы узнаете, как фруктовый дым придает мясу тот самый золотистый оттенок и тонкий аромат, который невозможно повторить в ресторане.
Пока разгораются угли, перекусим мезе — фермерскими сырами и хрустящим лавашом.
Подготовим мясо для жарки. Никаких магазинных маринадов! Только старинные рецепты и техника массажа мяса с луковым соком, крупной солью и сумахом.
Я научу вас определять готовность углей по тонкому слою седого пепла и чувствовать момент, когда мясо пора снимать, чтобы оно осталось максимально сочным.
Приступим к дегустации сразу, как только мясо снимется с углей. Шашлык подаётся на постели из лаваша, пропитанного мясным соком. К нему — два–три вида локального вина.
Если порции окажутся слишком большими (что часто бывает в Армении!), я бережно упакую остатки вашего кулинарного шедевра с собой.
Организационные детали
- В стоимость включены: все ингредиенты для шашлыка (мясо, овощи, специи, лаваш), приветственный напиток (вино/лимонад/чай) и закуски-мезе (сыры, овощи), дегустация двух–трёх сортов локального вина
- Оплачиваются дополнительно (по желанию) сухофрукты, чурчхела и другие вкусности на рынке
- Употребление алкоголя строго 18+
- Можно с детьми от 5 лет. Для них предусмотрены безалкогольные домашние напитки (лимонад, соки)
- После мастер-класса я пришлю вам в мессенджер электронную карту специй и краткую инструкцию по выбору мяса, чтобы вы могли повторить опыт у себя дома
ежедневно в 11:00
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€71
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
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Надеюсь, вы узнали