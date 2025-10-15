Путешествие в сердце древней духовной Армении. Эчмиадзин — главный кафедральный собор страны, церкви святых Рипсиме и Гаяне — символы мужества и веры, а руины Звартноца — каменная поэма о величии прошлого. Этот день наполнен тишиной храмов, запахом ладана и ощущением прикосновения к истокам христианства.
Описание экскурсииЭчмиадзин, Звартноц, церкви Гаянэ и Рипсимэ Погрузитесь в атмосферу древней Армении, отправившись на экскурсию, которая откроет для вас тайны и величие её духовного наследия. Вы начнете свой путь в Эчмиадзине, сердце армянской церкви, где вас встретит величественный кафедральный собор IV века, пропитанный историей и духовностью. Затем перенесетесь к загадочному комплексу Звартноц — яркому образцу армянского зодчества и астрономических знаний VII века, поражающего своей гармонией и символизмом. Завершите путешествие у величественных церквей Гаянэ и Рипсимэ, каждое из которых хранит свои легенды и духовные сокровища. Эта экскурсия подарит вам уникальное сочетание истории, культуры и веры, оставив незабываемые впечатления о старине и святости Армении. Важная информация: Для бронирования необходима полная оплата. Можно перевести черз Сбербанк/Тинкофф/или на карту мир.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эчмиадзинский кафедральный собор - один из старейших и самых важных христианских храмов в мире, центр армянской церкви
- Звартноц - великий архитектурный комплекс VII века, известный своей уникальной конструкцией и астрономическими символами
- Церковь Гаянэ - древняя церковь, которая считается духовным символом армянского народа и связана с легендами о святой Гаянэ
- Церковь Рипсимэ - историческая церковь, известная своей архитектурной красотой и важностью для православной духовности в Армении
Что включено
- Услуги гида
- Вода и перекус
- Страхование пассажиров
- Wi-Fi
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Для бронирования необходима полная оплата
- Можно перевести черз Сбербанк/Тинкофф/или на карту мир
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Victimdark
15 окт 2025
