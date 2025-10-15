Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие в сердце древней духовной Армении. Эчмиадзин — главный кафедральный собор страны, церкви святых Рипсиме и Гаяне — символы мужества и веры, а руины Звартноца — каменная поэма о величии прошлого. Этот день наполнен тишиной храмов, запахом ладана и ощущением прикосновения к истокам христианства. 5 1 оценка

Описание экскурсии Эчмиадзин, Звартноц, церкви Гаянэ и Рипсимэ Погрузитесь в атмосферу древней Армении, отправившись на экскурсию, которая откроет для вас тайны и величие её духовного наследия. Вы начнете свой путь в Эчмиадзине, сердце армянской церкви, где вас встретит величественный кафедральный собор IV века, пропитанный историей и духовностью. Затем перенесетесь к загадочному комплексу Звартноц — яркому образцу армянского зодчества и астрономических знаний VII века, поражающего своей гармонией и символизмом. Завершите путешествие у величественных церквей Гаянэ и Рипсимэ, каждое из которых хранит свои легенды и духовные сокровища. Эта экскурсия подарит вам уникальное сочетание истории, культуры и веры, оставив незабываемые впечатления о старине и святости Армении. Важная информация: Для бронирования необходима полная оплата. Можно перевести черз Сбербанк/Тинкофф/или на карту мир.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Эчмиадзинский кафедральный собор - один из старейших и самых важных христианских храмов в мире, центр армянской церкви

Звартноц - великий архитектурный комплекс VII века, известный своей уникальной конструкцией и астрономическими символами

Церковь Гаянэ - древняя церковь, которая считается духовным символом армянского народа и связана с легендами о святой Гаянэ

Церковь Рипсимэ - историческая церковь, известная своей архитектурной красотой и важностью для православной духовности в Армении Что включено Услуги гида

Вода и перекус

Страхование пассажиров

Wi-Fi Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Важная информация Для бронирования необходима полная оплата

Можно перевести черз Сбербанк/Тинкофф/или на карту мир Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.