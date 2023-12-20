Не пропустить ни одну значимую достопримечательность - в удобном автопешеходном формате
Вас ждут увлекательные рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром музея-крепости Эребуни. А ещё мы заедем на ковровую фабрику, где вы ознакомитесь с традициями армянского ковроделия.
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Описание
Что вас ожидает
Крепость Эребуни. Самый древний военно-стратегический объект в регионе. Царь Аргишти решил основать цитадель в этом месте, чтобы окончательно закрепить позиции Урартского (Ванского) царства на территории Араратской долины.
Старый город, или Конд. Узкие петляющие улочки, в которых можно потеряться, как в лабиринте. Здесь, среди маленьких скромных домов, вы прогуляетесь, чтобы прочувствовать аутентичность места.
Голубая мечеть. Она была построена в 1765 году персидским губернатором Гусейнали-ханом Каджаром как место для пятничных намазов и учёбы. Высота её минарета достигает 24 метров, а во внутреннем дворе разбит небольшой сад.
Фабрика ковроткачества семьи Мегерян. Место на окраине Еревана, куда не доезжают многие туристы, а зря! При входе в здание сразу чувствуется необычный запах. Это запах тысяч ковров, разложенных и развешанных повсюду. Вы узнаете, как здесь ткут ковры, какие традиционные орнаменты и узоры используют мастера.
Детский железнодорожный парк Еревана. Это одна из самых красивых частей Разданского ущелья. Здесь маленькие, словно игрушечные, поезда прячутся среди зелени деревьев.
Проспект Маршала Баграмяна. Проходит в центральном районе Кентрон от площади Франции — до площади Дружбы (Барекамутюн) в районе Арабкир. Вы полюбуетесь архитектурой из розового туфа, которая сосредоточена вдоль проспекта.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на четырёхместных автомобилях Nissan Bluebird и Hyundai Sonata или семиместных минивэнах Nissan Alphard, Honda Elysion
- Мы заберём вас из удобного вам места и по окончании отвезём обратно
- Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 20) на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, стоимость увеличивается в два раза
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается (по желанию)
- Билеты на Фабрику ковроткачества семьи Мегерян — 3000 драмов/чел.
- Билеты в Крепость-музей Эребуни — 1000 драмов/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.