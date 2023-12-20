Вы пройдёте по проспекту маршала Баграмяна, прогуляетесь по улицам Старого города, или Конда, и по Детскому железнодорожному парку, посетите Голубую мечеть. Вас ждут увлекательные рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром музея-крепости Эребуни. А ещё мы заедем на ковровую фабрику, где вы ознакомитесь с традициями армянского ковроделия.

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Описание

Что вас ожидает

Крепость Эребуни. Самый древний военно-стратегический объект в регионе. Царь Аргишти решил основать цитадель в этом месте, чтобы окончательно закрепить позиции Урартского (Ванского) царства на территории Араратской долины.

Старый город, или Конд. Узкие петляющие улочки, в которых можно потеряться, как в лабиринте. Здесь, среди маленьких скромных домов, вы прогуляетесь, чтобы прочувствовать аутентичность места.

Голубая мечеть. Она была построена в 1765 году персидским губернатором Гусейнали-ханом Каджаром как место для пятничных намазов и учёбы. Высота её минарета достигает 24 метров, а во внутреннем дворе разбит небольшой сад.

Фабрика ковроткачества семьи Мегерян. Место на окраине Еревана, куда не доезжают многие туристы, а зря! При входе в здание сразу чувствуется необычный запах. Это запах тысяч ковров, разложенных и развешанных повсюду. Вы узнаете, как здесь ткут ковры, какие традиционные орнаменты и узоры используют мастера.

Детский железнодорожный парк Еревана. Это одна из самых красивых частей Разданского ущелья. Здесь маленькие, словно игрушечные, поезда прячутся среди зелени деревьев.

Проспект Маршала Баграмяна. Проходит в центральном районе Кентрон от площади Франции — до площади Дружбы (Барекамутюн) в районе Арабкир. Вы полюбуетесь архитектурой из розового туфа, которая сосредоточена вдоль проспекта.

Организационные детали

Экскурсия проходит на четырёхместных автомобилях Nissan Bluebird и Hyundai Sonata или семиместных минивэнах Nissan Alphard, Honda Elysion

Мы заберём вас из удобного вам места и по окончании отвезём обратно

Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 20) на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, стоимость увеличивается в два раза

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается (по желанию)