Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия

Индивидуальная экскурсия в Ереване

Не пропустить ни одну значимую достопримечательность - в удобном автопешеходном формате

Вы пройдёте по проспекту маршала Баграмяна, прогуляетесь по улицам Старого города, или Конда, и по Детскому железнодорожному парку, посетите Голубую мечеть.

Вас ждут увлекательные рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром музея-крепости Эребуни. А ещё мы заедем на ковровую фабрику, где вы ознакомитесь с традициями армянского ковроделия.
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Ближайшие даты:
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Крепость Эребуни. Самый древний военно-стратегический объект в регионе. Царь Аргишти решил основать цитадель в этом месте, чтобы окончательно закрепить позиции Урартского (Ванского) царства на территории Араратской долины.

Старый город, или Конд. Узкие петляющие улочки, в которых можно потеряться, как в лабиринте. Здесь, среди маленьких скромных домов, вы прогуляетесь, чтобы прочувствовать аутентичность места.

Голубая мечеть. Она была построена в 1765 году персидским губернатором Гусейнали-ханом Каджаром как место для пятничных намазов и учёбы. Высота её минарета достигает 24 метров, а во внутреннем дворе разбит небольшой сад.

Фабрика ковроткачества семьи Мегерян. Место на окраине Еревана, куда не доезжают многие туристы, а зря! При входе в здание сразу чувствуется необычный запах. Это запах тысяч ковров, разложенных и развешанных повсюду. Вы узнаете, как здесь ткут ковры, какие традиционные орнаменты и узоры используют мастера.

Детский железнодорожный парк Еревана. Это одна из самых красивых частей Разданского ущелья. Здесь маленькие, словно игрушечные, поезда прячутся среди зелени деревьев.

Проспект Маршала Баграмяна. Проходит в центральном районе Кентрон от площади Франции — до площади Дружбы (Барекамутюн) в районе Арабкир. Вы полюбуетесь архитектурой из розового туфа, которая сосредоточена вдоль проспекта.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на четырёхместных автомобилях Nissan Bluebird и Hyundai Sonata или семиместных минивэнах Nissan Alphard, Honda Elysion
  • Мы заберём вас из удобного вам места и по окончании отвезём обратно
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 20) на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, стоимость увеличивается в два раза
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается (по желанию)

  • Билеты на Фабрику ковроткачества семьи Мегерян — 3000 драмов/чел.
  • Билеты в Крепость-музей Эребуни — 1000 драмов/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиМузеиЛетниеСвятые местаОбзорныеГолубая мечетьПопулярные местаСамое главноеРайон КондКрепость ЭребуниНа микроавтобусе

Похожие туры из Еревана

Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Комфортное и интересное первое впечатление о городе и стране
Международный аэропорт Звартноц
21 дек
22 дек
23 дек
24 дек
100 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропорта Еревана + обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Трансфер из аэропорта Еревана + обзорная экскурсия
Международный аэропорт Звартноц
Сегодня
21 дек
22 дек
23 дек
от $110 за всё до 2 чел.
Здравствуй, Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
14 отзывов
Здравствуй, Ереван
Увидеть столицу Армении со всех сторон и познакомиться с ее культурой на обзорной экскурсии
Завтра
21 дек
22 дек
23 дек
90 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ