Увидеть усыпальницу армянских царей и посетить монастырь 13 века
Давайте отправимся в одну из самых древних областей Армении, чтобы прикоснуться к её истории! Вы увидите древнюю гробницу и изучите каменные барельефы. Полюбуетесь видом на Арарат из средневекового монастыря со склона горы Арагац. А в завершение обсудите свои впечатления за бокалом вина.
Гробница царской династии датирована 4 веком — она пережила множество вражеских набегов и смену нескольких эпох. Вы осмотрите старинные барельефы на стенах, увидите остатки базилики.
Гид расскажет, как Армения приняла христианство, поведает о непростой, но интересной истории армянского народа. И о том, как ему удалось сохранить самобытность.
Монастырь Тегер
Древний храм будто парит над склоном горы Арагац. Вы оцените аскетичную архитектуру и убранство, характерные для армянских церквей. Если погода нам не помешает, полюбуетесь великолепным видом на Арарат — он предстанет перед вами как на ладони.
И узнаете историю появления монастыря — как ещё в 13 веке одна женщина захотела возвести храм, а вторая сумела его спроектировать.
Винодельня Воскеваз
После погружения в историю заглянем на винодельню, похожую на настоящий замок! Вы прогуляетесь по дворику и сделаете потрясающие снимки. Познакомитесь с историей армянского виноделия — и конечно, насладитесь вином.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном Ford Mondeo
Посещение винодельни Воскеваз — 3500 драмов с чел., в эту сумму включена базовая дегустация. За доплату вы можете её расширить.
Рекомендуемый возраст детей на экскурсии — от 7 лет
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айк и Мариам — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 361 туриста
Меня зовут Мариам. Окончила МГУС, факультет социально-культурного сервиса и туризма. Много лет работаю гидом-эксурсоводом в Армении. Люблю свою страну и хочу познакомить путешественников с этим древним государством. Дружелюбные и информативные туры мы проводим вместе с Айком — известным актёром, с которым ваше путешествие станет ещё интереснее!