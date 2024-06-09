Давайте отправимся в одну из самых древних областей Армении, чтобы прикоснуться к её истории! Вы увидите древнюю гробницу и изучите каменные барельефы. Полюбуетесь видом на Арарат из средневекового монастыря со склона горы Арагац. А в завершение обсудите свои впечатления за бокалом вина.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Усыпальница царей Аршакуни

Гробница царской династии датирована 4 веком — она пережила множество вражеских набегов и смену нескольких эпох. Вы осмотрите старинные барельефы на стенах, увидите остатки базилики.

Гид расскажет, как Армения приняла христианство, поведает о непростой, но интересной истории армянского народа. И о том, как ему удалось сохранить самобытность.

Монастырь Тегер

Древний храм будто парит над склоном горы Арагац. Вы оцените аскетичную архитектуру и убранство, характерные для армянских церквей. Если погода нам не помешает, полюбуетесь великолепным видом на Арарат — он предстанет перед вами как на ладони.

И узнаете историю появления монастыря — как ещё в 13 веке одна женщина захотела возвести храм, а вторая сумела его спроектировать.

Винодельня Воскеваз

После погружения в историю заглянем на винодельню, похожую на настоящий замок! Вы прогуляетесь по дворику и сделаете потрясающие снимки. Познакомитесь с историей армянского виноделия — и конечно, насладитесь вином.

Организационные детали