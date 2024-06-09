К корням армянской истории: Тегер и Аршакуни

Увидеть усыпальницу армянских царей и посетить монастырь 13 века
Давайте отправимся в одну из самых древних областей Армении, чтобы прикоснуться к её истории! Вы увидите древнюю гробницу и изучите каменные барельефы. Полюбуетесь видом на Арарат из средневекового монастыря со склона горы Арагац. А в завершение обсудите свои впечатления за бокалом вина.
К корням армянской истории: Тегер и Аршакуни
К корням армянской истории: Тегер и Аршакуни
К корням армянской истории: Тегер и Аршакуни
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Усыпальница царей Аршакуни

Гробница царской династии датирована 4 веком — она пережила множество вражеских набегов и смену нескольких эпох. Вы осмотрите старинные барельефы на стенах, увидите остатки базилики.

Гид расскажет, как Армения приняла христианство, поведает о непростой, но интересной истории армянского народа. И о том, как ему удалось сохранить самобытность.

Монастырь Тегер

Древний храм будто парит над склоном горы Арагац. Вы оцените аскетичную архитектуру и убранство, характерные для армянских церквей. Если погода нам не помешает, полюбуетесь великолепным видом на Арарат — он предстанет перед вами как на ладони.

И узнаете историю появления монастыря — как ещё в 13 веке одна женщина захотела возвести храм, а вторая сумела его спроектировать.

Винодельня Воскеваз

После погружения в историю заглянем на винодельню, похожую на настоящий замок! Вы прогуляетесь по дворику и сделаете потрясающие снимки. Познакомитесь с историей армянского виноделия — и конечно, насладитесь вином.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном Ford Mondeo
  • Посещение винодельни Воскеваз — 3500 драмов с чел., в эту сумму включена базовая дегустация. За доплату вы можете её расширить.
  • Рекомендуемый возраст детей на экскурсии — от 7 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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