Путешествие в Аштарак с историком

Путешествие в Аштарак с историком
Путешествие в Аштарак с историком
Путешествие в Аштарак с историком
Путешествие в Аштарак с историком
Путешествие в Аштарак с историком
Путешествие в Аштарак с историком
Путешествие в Аштарак с историком

Что вас ожидает 🤩

  • 1. Памятник Католикосу и всех армян Нерсесу Аштаракеци
  • 2. Родник в память о павших в Великую Отечественную войну
  • 3. Церковь Святой Марианэ
  • 4. Церковь Кармравор
  • 5. Дом-музей Перча Прошяна
  • 6. Церковь Спитакавор
  • 7. Церковь Кармравор
  • 8. Средневековый мост на реке Касах
  • 9. Церковь Святого Саргиса
В рамках нашего необычного маршрута в Аштараке я расскажу о Католикосе, принимавшем участие в русско-турецкой войне,
откроются важные локации, связанные с выдающимися мастерами слова,
изучим архитектурный символ Аштарака — мост XVI столетия, обсудим специфику его конструкции и значение для горожан;
перед вами предстанут древние церкви и живописные городские ландшафты.
На прогулке по историческому центру вам станут известны знаковые вехи становления города, отраженные в гармоничном миксе современности, милой провинциальности и храмового зодчества раннего Средневековья.
Память о Нерсесе Аштаракеци увековечена в монументе, у которого вспомним героическую жизнь Католикоса всех армян, оборонявшего город вместе с русскими воинами в сражениях русско-турецкой войны. В доме-музее классика армянской литературы XIX века Перча Прошяна поговорим о великом уроженце здешних мест. Немного позднее, оказавшись во дворе одного из местных храмов, услышите о нашедшем здесь последний приют выдающемся поэте Армении Геворге Эмине.
Возвышенная душа Армении воплощена в ее строгих и величественных Храмах. Как известно, Армения первой в мире приняла Христианство на государственном уровне, а Армянская Апостольская Церковь по праву считается одной из древнейших Христианских Церквей. Глубокая религиозность ощущается в каждом городе, и Аштарак не стал исключением. Церковь Кармравор, воспетая Осипом Мандельштамом, недавно отреставрированная церковь Святой Марианэ, руинированные храмы Спитакавор и Циранавор и относительно новая Сурб Саргис украсят наш маршрут, как драгоценные алмазы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1. Услуги гида
  • 2. Услуги автосервиса
Что не входит
  • 1. Музейные билеты
  • 2. Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста учтите
  • Что мы посетим Христианские святыни
  • Пожалуйста избегайте шортов и вызывающей одежды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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