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Путешествие в Аштарак с историком

Армянская религиозность: экскурсия в Аштарак с посещением Церквей и монастырей
Предлагаю открыть для себя маленький и провинциальный город Аштарак, который сочетает себя величие Христианских храмов, музей великого армянского классика и средневековый мост прямо на Великом Шелковом пути.
5
3 отзыва
Путешествие в Аштарак с историком
Путешествие в Аштарак с историком
Путешествие в Аштарак с историком

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Милая провинциальность и храмовое зодчество раннего Средневековья Возвышенная душа Армении воплощена в её строгих и величественных Храмах. Как известно, Армения первой в мире приняла Христианство на государственном уровне, а Армянская Апостольская Церковь по праву считается одной из древнейших Христианских Церквей. Глубокая религиозность ощущается в каждом городе, и Аштарак не стал исключением. Я расскажу о Католикосе, принимавшем участие в русско-турецкой войне, вам откроются важные локации, связанные с выдающимися мастерами слова, мы изучим архитектурный символ Аштарака — мост XVI столетия, обсудим специфику его конструкции и значение для горожан. Память о Нерсесе Аштаракеци увековечена в монументе, у которого вспомним героическую жизнь Католикоса всех армян, оборонявшего город вместе с русскими воинами в сражениях русско-турецкой войны. В доме-музее классика армянской литературы XIX века Перча Прошяна поговорим о великом уроженце здешних мест. Немного позднее, оказавшись во дворе одного из местных храмов, вы услышите о нашедшем здесь последний приют выдающемся поэте Армении Геворге Эмине. Церковь Кармравор, воспетая Осипом Мандельштамом, недавно отреставрированная церковь Святой Марианэ, руинированные храмы Спитакавор и Циранавор и относительно новая Сурб Саргис украсят наш маршрут, как драгоценные алмазы. Важная информация: Мы посетим христианские святыни, пожалуйста, избегайте шортов и вызывающей одежды, убедительная просьба одеться по погоде и иметь удобную обувь. Важная информация:

• Возможна оплата программы на месте:

наличными USD, EUR, RUB, AMD.

Ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Церковь Святой Марианэ
  • Церковь Кармравор
  • Дом-музей Перча Прошяна
  • Церковь Спитакавор
  • Церковь Циранавор
  • Средневековый мост на реке Касах
  • Церковь Святого Саргиса
Что включено
  • Услуги гида
  • Услуги автосервиса
  • Вода
  • Вай-фай
Что не входит в цену
  • Музейные билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Возможна оплата программы на месте:
  • Наличными USD, EUR, RUB, AMD
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
A
Аштарак на контрасте с Ереваном поражает тишиной, спокойствием и патриархальностью. Здесь вы познакомитесь с провинциальной Арменией, посетите древние храмы, насладитесь чудесными пейзажами. А проводником в этом путешествии будет отличный гид,
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Эдмон, который не раз удивит вас своей эрудицией. Информация преподносится легко, интересно, с большим количеством любопытных фактов. Скучно точно не будет! Большое спасибо за прекрасную экскурсию и знакомство с новым городом!

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А
Аштарак на контрасте с Ереваном поражает тишиной, спокойствием и патриархальностью. Здесь вы познакомитесь с провинциальной Арменией, посетите древние храмы, насладитесь чудесными пейзажами. А проводником в этом путешествии будет отличный гид,
читать дальшеуменьшить

Эдмон, который не раз удивит вас своей эрудицией. Информация преподносится легко, интересно, с большим количеством любопытных фактов. Скучно точно не будет! Большое спасибо за прекрасную экскурсию и знакомство с новым городом!

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Э
Аштарак на контрасте с Ереваном поражает тишиной, спокойствием и патриархальностью. Здесь вы познакомитесь с провинциальной Арменией, посетите древние храмы, насладитесь чудесными пейзажами. А проводником в этом путешествии будет отличный гид,
читать дальшеуменьшить

Эдмон, который не раз удивит вас своей эрудицией. Информация преподносится легко, интересно, с большим количеством любопытных фактов. Скучно точно не будет! Большое спасибо за прекрасную экскурсию и знакомство с новым городом!

Вам был полезен этот отзыв?

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