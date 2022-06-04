В рамках нашего необычного маршрута в Аштараке я расскажу о Католикосе, принимавшем участие в русско-турецкой войне,

откроются важные локации, связанные с выдающимися мастерами слова,

изучим архитектурный символ Аштарака — мост XVI столетия, обсудим специфику его конструкции и значение для горожан;

перед вами предстанут древние церкви и живописные городские ландшафты.

На прогулке по историческому центру вам станут известны знаковые вехи становления города, отраженные в гармоничном миксе современности, милой провинциальности и храмового зодчества раннего Средневековья.

Память о Нерсесе Аштаракеци увековечена в монументе, у которого вспомним героическую жизнь Католикоса всех армян, оборонявшего город вместе с русскими воинами в сражениях русско-турецкой войны. В доме-музее классика армянской литературы XIX века Перча Прошяна поговорим о великом уроженце здешних мест. Немного позднее, оказавшись во дворе одного из местных храмов, услышите о нашедшем здесь последний приют выдающемся поэте Армении Геворге Эмине.

Возвышенная душа Армении воплощена в ее строгих и величественных Храмах. Как известно, Армения первой в мире приняла Христианство на государственном уровне, а Армянская Апостольская Церковь по праву считается одной из древнейших Христианских Церквей. Глубокая религиозность ощущается в каждом городе, и Аштарак не стал исключением. Церковь Кармравор, воспетая Осипом Мандельштамом, недавно отреставрированная церковь Святой Марианэ, руинированные храмы Спитакавор и Циранавор и относительно новая Сурб Саргис украсят наш маршрут, как драгоценные алмазы.