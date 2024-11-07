Предлагаю открыть для себя маленький и провинциальный город Аштарак, который сочетает себя величие Христианских храмов, музей великого армянского классика и средневековый мост прямо на Великом Шелковом пути.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Милая провинциальность и храмовое зодчество раннего Средневековья Возвышенная душа Армении воплощена в её строгих и величественных Храмах. Как известно, Армения первой в мире приняла Христианство на государственном уровне, а Армянская Апостольская Церковь по праву считается одной из древнейших Христианских Церквей. Глубокая религиозность ощущается в каждом городе, и Аштарак не стал исключением. Я расскажу о Католикосе, принимавшем участие в русско-турецкой войне, вам откроются важные локации, связанные с выдающимися мастерами слова, мы изучим архитектурный символ Аштарака — мост XVI столетия, обсудим специфику его конструкции и значение для горожан. Память о Нерсесе Аштаракеци увековечена в монументе, у которого вспомним героическую жизнь Католикоса всех армян, оборонявшего город вместе с русскими воинами в сражениях русско-турецкой войны. В доме-музее классика армянской литературы XIX века Перча Прошяна поговорим о великом уроженце здешних мест. Немного позднее, оказавшись во дворе одного из местных храмов, вы услышите о нашедшем здесь последний приют выдающемся поэте Армении Геворге Эмине. Церковь Кармравор, воспетая Осипом Мандельштамом, недавно отреставрированная церковь Святой Марианэ, руинированные храмы Спитакавор и Циранавор и относительно новая Сурб Саргис украсят наш маршрут, как драгоценные алмазы. Важная информация: Мы посетим христианские святыни, пожалуйста, избегайте шортов и вызывающей одежды, убедительная просьба одеться по погоде и иметь удобную обувь. Важная информация:
• Возможна оплата программы на месте:
наличными USD, EUR, RUB, AMD.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Святой Марианэ
- Церковь Кармравор
- Дом-музей Перча Прошяна
- Церковь Спитакавор
- Церковь Циранавор
- Средневековый мост на реке Касах
- Церковь Святого Саргиса
Что включено
- Услуги гида
- Услуги автосервиса
- Вода
- Вай-фай
Что не входит в цену
- Музейные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Возможна оплата программы на месте:
- Наличными USD, EUR, RUB, AMD
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Аштарак на контрасте с Ереваном поражает тишиной, спокойствием и патриархальностью. Здесь вы познакомитесь с провинциальной Арменией, посетите древние храмы, насладитесь чудесными пейзажами. А проводником в этом путешествии будет отличный гид,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Аштарак на контрасте с Ереваном поражает тишиной, спокойствием и патриархальностью. Здесь вы познакомитесь с провинциальной Арменией, посетите древние храмы, насладитесь чудесными пейзажами. А проводником в этом путешествии будет отличный гид,
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Аштарак на контрасте с Ереваном поражает тишиной, спокойствием и патриархальностью. Здесь вы познакомитесь с провинциальной Арменией, посетите древние храмы, насладитесь чудесными пейзажами. А проводником в этом путешествии будет отличный гид,
Вам был полезен этот отзыв?
Похожие экскурсии на «Путешествие в Аштарак с историком»
Мини-группа
до 5 чел.
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Откройте для себя Аштарак: пешеходная прогулка, легенды, вкусная еда и армянское вино ждут вас в этом гостеприимном городе
Начало: На главной площади Аштарака
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
20 авг в 11:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Сладкая Армения для детей
Побывать на шоколадной фабрике и увидеть огромные буквы из туфа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Шоколадный мастер-класс + Аллея букв (поездка из Еревана)
Попробовать свежий шоколад на фабрике и увидеть один из самых необычных символов Армении
Начало: У станции метро «Площадь Республики»
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
от €119 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Шёлковому пути - к монастырям над пропастью
Автопутешествие из Еревана в Оганаванк и Сагмосаванк, усыпальницу Ахцка и древний Аштарак
Начало: По месту проживания в Ереване
18 янв в 08:30
19 янв в 08:30
от €150 за всё до 4 чел.
$150 за экскурсию