Что вас ожидает: Милая провинциальность и храмовое зодчество раннего Средневековья Возвышенная душа Армении воплощена в её строгих и величественных Храмах. Как известно, Армения первой в мире приняла Христианство на государственном уровне, а Армянская Апостольская Церковь по праву считается одной из древнейших Христианских Церквей. Глубокая религиозность ощущается в каждом городе, и Аштарак не стал исключением. Я расскажу о Католикосе, принимавшем участие в русско-турецкой войне, вам откроются важные локации, связанные с выдающимися мастерами слова, мы изучим архитектурный символ Аштарака — мост XVI столетия, обсудим специфику его конструкции и значение для горожан. Память о Нерсесе Аштаракеци увековечена в монументе, у которого вспомним героическую жизнь Католикоса всех армян, оборонявшего город вместе с русскими воинами в сражениях русско-турецкой войны. В доме-музее классика армянской литературы XIX века Перча Прошяна поговорим о великом уроженце здешних мест. Немного позднее, оказавшись во дворе одного из местных храмов, вы услышите о нашедшем здесь последний приют выдающемся поэте Армении Геворге Эмине. Церковь Кармравор, воспетая Осипом Мандельштамом, недавно отреставрированная церковь Святой Марианэ, руинированные храмы Спитакавор и Циранавор и относительно новая Сурб Саргис украсят наш маршрут, как драгоценные алмазы. Важная информация: Мы посетим христианские святыни, пожалуйста, избегайте шортов и вызывающей одежды, убедительная просьба одеться по погоде и иметь удобную обувь. Важная информация:

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наличными USD, EUR, RUB, AMD.