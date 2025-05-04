Мини-группа
до 10 чел.
Ереван и Эчмиадзин: мост между прошлым и настоящим
Откройте для себя Ереван и Эчмиадзин в увлекательной экскурсии. Погрузитесь в богатую историю и культуру Армении, посетив её главные достопримечательности
Начало: Встречаемся напротив Каскада - рядом с памятником ...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 июн в 10:00
€99 за человека
Индивидуальная
Знакомство с Ереваном + зиплайн
Погрузитесь в атмосферу древнего Еревана, узнайте его тайны и насладитесь полётом на зиплайне под мостом - это незабываемо
«Зиплайн под Давташенским мостом в Ереване — пятый по длине в мире»
Завтра в 10:00
25 июн в 10:00
от €125 за всё до 90 чел.
Групповая
до 20 чел.
Юг Армении: святыни Татева и пещеры Хндзореска
От древней винодельни Арени до канатной дороги над бездной и мостов в прошлое (из Еревана)
Начало: В центре Еревана
«Пройдёмся по качающемуся мосту, нависающему на 63 метра над ущельем»
Расписание: в воскресенье в 08:15
29 июн в 08:15
6 июл в 08:15
€73 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав4 мая 2025Сегодня посетили экскурсию Ереван и Эчмиадзин. Нашим гидом был Авик Варданян. Хотим выразить ему огромную благодарность за очень содержательную, насыщенную,
- ММарина4 мая 2025Потрясающая экскурсия, с чудесным гидом Авет Вартанян, очень интересно, весело, с приятной атмосферой!!! Следующая экскурсия, только с ним!!
- ННаталья30 августа 2023Добрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были на экскурсии у Анны и
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Мосты»
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Сейчас в Ереване в категории "Мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 73 до 125. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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