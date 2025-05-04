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Мосты Еревана

Найдено 3 экскурсии в категории «Мосты» в Ереване, цены от €73. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Ереван и Эчмиадзин: мост между прошлым и настоящим
На машине
5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Ереван и Эчмиадзин: мост между прошлым и настоящим
Откройте для себя Ереван и Эчмиадзин в увлекательной экскурсии. Погрузитесь в богатую историю и культуру Армении, посетив её главные достопримечательности
Начало: Встречаемся напротив Каскада - рядом с памятником ...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 июн в 10:00
€99 за человека
Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Знакомство с Ереваном + зиплайн
Погрузитесь в атмосферу древнего Еревана, узнайте его тайны и насладитесь полётом на зиплайне под мостом - это незабываемо
«Зиплайн под Давташенским мостом в Ереване — пятый по длине в мире»
Завтра в 10:00
25 июн в 10:00
от €125 за всё до 90 чел.
Юг Армении: святыни Татева и пещеры Хндзореска
На автобусе
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Юг Армении: святыни Татева и пещеры Хндзореска
От древней винодельни Арени до канатной дороги над бездной и мостов в прошлое (из Еревана)
Начало: В центре Еревана
«Пройдёмся по качающемуся мосту, нависающему на 63 метра над ущельем»
Расписание: в воскресенье в 08:15
29 июн в 08:15
6 июл в 08:15
€73 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    4 мая 2025
    Ереван и Эчмиадзин: мост между прошлым и настоящим
    Сегодня посетили экскурсию Ереван и Эчмиадзин. Нашим гидом был Авик Варданян. Хотим выразить ему огромную благодарность за очень содержательную, насыщенную,
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    продуманную и интересную программу. Авик восхитил нас своими глубокими историческими знаниями, очень грамотным логичным и последоватеным изложением значимых исторических событий Армении. После встреч с такими гидами хочется снова и снова возвращаться в эти места. Спасибо большое. Однозначно буду рекомендовать этого гида всем своим знакомым.

  • М
    Марина
    4 мая 2025
    Ереван и Эчмиадзин: мост между прошлым и настоящим
    Потрясающая экскурсия, с чудесным гидом Авет Вартанян, очень интересно, весело, с приятной атмосферой!!! Следующая экскурсия, только с ним!!
    Потрясающая экскурсия, с чудесным гидом Авет Вартанян, очень интересно, весело, с приятной атмосферой!!! Следующая экскурсия, только с ним!!Потрясающая экскурсия, с чудесным гидом Авет Вартанян, очень интересно, весело, с приятной атмосферой!!! Следующая экскурсия, только с ним!!Потрясающая экскурсия, с чудесным гидом Авет Вартанян, очень интересно, весело, с приятной атмосферой!!! Следующая экскурсия, только с ним!!Потрясающая экскурсия, с чудесным гидом Авет Вартанян, очень интересно, весело, с приятной атмосферой!!! Следующая экскурсия, только с ним!!Потрясающая экскурсия, с чудесным гидом Авет Вартанян, очень интересно, весело, с приятной атмосферой!!! Следующая экскурсия, только с ним!!Потрясающая экскурсия, с чудесным гидом Авет Вартанян, очень интересно, весело, с приятной атмосферой!!! Следующая экскурсия, только с ним!!Потрясающая экскурсия, с чудесным гидом Авет Вартанян, очень интересно, весело, с приятной атмосферой!!! Следующая экскурсия, только с ним!!
  • Н
    Наталья
    30 августа 2023
    Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
    Добрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были на экскурсии у Анны и
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    Артура! Весь маршрут подстроили под наши пожелания, в связи с тем, что в Ереване не впервые, уже успели побывать в некоторых местах. Багаж знаний у Анны просто потрясающий и подаётся простым доступным языком, это очень важно, поскольку восприятие информации бывает сложным. Мы побывали в разных локациях, посмотрев и культурно-исторические места, и старую часть города, ну и конечно современный Ереван. У ребят также есть собственная винодельня, приглашали нас, но в связи с отсутствием времени не смогли посетить. Если подвести итог, день был потрясающий, видно, что вкладывают душу в своё дело! Большое спасибо, приедем ещё!

    Добрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были на

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Мосты»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Юг Армении: святыни Татева и пещеры Хндзореска
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  2. Самое главное
  3. Площадь Республики
  4. Гарни
  5. Гегард
  6. Хор Вирап
  7. Дилижан
  8. Гора Арарат
  9. Северный проспект
  10. Арени
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2025
Сейчас в Ереване в категории "Мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 73 до 125. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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