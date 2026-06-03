Эта экскурсия познакомит вас с главными святынями Армении и поможет понять, почему именно эта страна первой в мире приняла христианство как государственную религию. Вы посетите Эчмиадзин — духовный центр Армянской Апостольской Церкви, увидите древние храмы Рипсиме и Гаяне, а также величественные руины Звартноца — одного из самых необычных памятников средневековой архитектуры.

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Описание экскурсии

Святой Эчмиадзин — духовный центр Армянской Апостольской Церкви и одна из главных святынь страны. Вы узнаете, почему Эчмиадзин называют сердцем армянского христианства, как связано это место с принятием христианства в Армении и какую роль оно играет для армян по всему миру.

Церковь Святой Рипсиме — один из выдающихся памятников армянской архитектуры 7 века. Осмотрим её строгий и гармоничный облик, поговорим о святой Рипсиме, раннехристианских преданиях и особенностях средневекового церковного зодчества.

Церковь Святой Гаяне — ещё один важный храм 7 века, связанный с историей распространения христианства в Армении. Вы увидите, как в древней архитектуре соединяются простота, символика и духовная глубина.

Храм Звартноц — руины одного из самых необычных храмов средневековой Армении. Мы рассмотрим сохранившиеся колонны, капители и фрагменты декора, обсудим архитектурный замысел храма и поймём, почему даже спустя века Звартноц остаётся одним из самых впечатляющих памятников страны.

Темы

Главная тема экскурсии — связь веры, истории и архитектуры. Через Эчмиадзин, Рипсиме, Гаяне и Звартноц вы увидите, как формировалось духовное и культурное наследие Армении.

Мы расскажем, почему Эчмиадзин считается духовным центром армян всего мира и какую роль он сыграл в истории Армянской Апостольской Церкви. Вы узнаете, как Армения стала первой страной, принявшей христианство на государственном уровне, и почему это событие так сильно повлияло на культуру, архитектуру и самосознание народа.

Также поговорим о святых Рипсиме и Гаяне, раннехристианских преданиях и том, как эти истории связаны с возникновением главных святынь Вагаршапата. На примере храмов 7 века разберём особенности армянской церковной архитектуры: строгие формы, символику, пропорции и роль камня в создании особой духовной атмосферы.

Организационные детали