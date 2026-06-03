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Святыни Эчмиадзина и храм Звартноц: духовное наследие Армении

Посетить духовный центр армянского мира и древние храмы 7 века - из Еревана
Эта экскурсия познакомит вас с главными святынями Армении и поможет понять, почему именно эта страна первой в мире приняла христианство как государственную религию.

Вы посетите Эчмиадзин — духовный центр Армянской Апостольской Церкви, увидите древние храмы Рипсиме и Гаяне, а также величественные руины Звартноца — одного из самых необычных памятников средневековой архитектуры.
Святыни Эчмиадзина и храм Звартноц: духовное наследие Армении
Святыни Эчмиадзина и храм Звартноц: духовное наследие Армении
Святыни Эчмиадзина и храм Звартноц: духовное наследие Армении

Описание экскурсии

Святой Эчмиадзин — духовный центр Армянской Апостольской Церкви и одна из главных святынь страны. Вы узнаете, почему Эчмиадзин называют сердцем армянского христианства, как связано это место с принятием христианства в Армении и какую роль оно играет для армян по всему миру.

Церковь Святой Рипсиме — один из выдающихся памятников армянской архитектуры 7 века. Осмотрим её строгий и гармоничный облик, поговорим о святой Рипсиме, раннехристианских преданиях и особенностях средневекового церковного зодчества.

Церковь Святой Гаяне — ещё один важный храм 7 века, связанный с историей распространения христианства в Армении. Вы увидите, как в древней архитектуре соединяются простота, символика и духовная глубина.

Храм Звартноц — руины одного из самых необычных храмов средневековой Армении. Мы рассмотрим сохранившиеся колонны, капители и фрагменты декора, обсудим архитектурный замысел храма и поймём, почему даже спустя века Звартноц остаётся одним из самых впечатляющих памятников страны.

Темы

Главная тема экскурсии — связь веры, истории и архитектуры. Через Эчмиадзин, Рипсиме, Гаяне и Звартноц вы увидите, как формировалось духовное и культурное наследие Армении.

Мы расскажем, почему Эчмиадзин считается духовным центром армян всего мира и какую роль он сыграл в истории Армянской Апостольской Церкви. Вы узнаете, как Армения стала первой страной, принявшей христианство на государственном уровне, и почему это событие так сильно повлияло на культуру, архитектуру и самосознание народа.

Также поговорим о святых Рипсиме и Гаяне, раннехристианских преданиях и том, как эти истории связаны с возникновением главных святынь Вагаршапата. На примере храмов 7 века разберём особенности армянской церковной архитектуры: строгие формы, символику, пропорции и роль камня в создании особой духовной атмосферы.

Организационные детали

  • Едем на на комфортабельном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе — в зависимости от количества участников
  • Отдельно оплачивается входной билет в музей-заповедник Звартноц — 1500 драмов за чел. Посещение церквей в Эчмиадзине, Святой Рипсиме и Святой Гаяне бесплатное
  • Экскурсия проходит по действующим храмам, поэтому желательно выбрать скромную одежду: закрытые плечи, без слишком коротких шорт и юбок
  • Остановки для питания во время экскурсии не предусмотрено. Можете взять с собой перекус
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Ереванской государственной консерватории имени Комитаса
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 3204 туристов
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