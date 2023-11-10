Путешествие в Хор-Вирап с историком

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Ответы на вопросы
Мы вместе посетим монастырь Хор-Вирап, откроем для себя историю становления Христианства в Армении и насладимся панорамой священной горы Арарат и Араратской долины.
Путешествие в Хор-Вирап с историком
Путешествие в Хор-Вирап с историком
Путешествие в Хор-Вирап с историком
Путешествие в Хор-Вирап с историком
Путешествие в Хор-Вирап с историком
Путешествие в Хор-Вирап с историком
Ближайшие даты:
10
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Что вас ожидает:

  • Монастырь Хор-Вирап
  • Араратскую долину
  • Гору Арарат
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: Путешествие в сердце Армении Отправляемся в Араратскую долину. Мы посетим монастырь Хор-Вирап, на месте которого в языческую эпоху находилась тюрьма, где был заточен Святой Григорий Просветитель. Именно благодаря ему Армения первой в мире провозгласила Христианство государственной религией, еще в 301 году после Р. Х. Сегодня Святого Григория Просветителя почитают в православие, католичестве, англиканской церкви. Он заслуженно считается общехристианским святым. Помимо обширного исторического экскурса подробно поговорим об архитектуре армянских храмов, вероучение, догматике и обряде Святой армянской апостольской церкви. Вы сможете по лестнице спуститься в ямы, где был в заточенный святой Григорий Просветитель. Прям из монастыря для вас откроется невероятная панорама на священную гору Арарат и Араратскую долину. Это будет удивительный день! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозным местам и удобную обувь. Запрещена открытая и вызывающая одежда.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги автотранспорта
  • Вода
  • Вай-фай
Что не входит
  • Ваши личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду
  • Соответствующую религиозным местам и удобную обувь. Запрещена открытая и вызывающая одежда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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