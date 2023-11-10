Описание

Что вас ожидает: Путешествие в сердце Армении Отправляемся в Араратскую долину. Мы посетим монастырь Хор-Вирап, на месте которого в языческую эпоху находилась тюрьма, где был заточен Святой Григорий Просветитель. Именно благодаря ему Армения первой в мире провозгласила Христианство государственной религией, еще в 301 году после Р. Х. Сегодня Святого Григория Просветителя почитают в православие, католичестве, англиканской церкви. Он заслуженно считается общехристианским святым. Помимо обширного исторического экскурса подробно поговорим об архитектуре армянских храмов, вероучение, догматике и обряде Святой армянской апостольской церкви. Вы сможете по лестнице спуститься в ямы, где был в заточенный святой Григорий Просветитель. Прям из монастыря для вас откроется невероятная панорама на священную гору Арарат и Араратскую долину. Это будет удивительный день! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозным местам и удобную обувь. Запрещена открытая и вызывающая одежда.