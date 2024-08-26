Гарни, Гегард и Симфония камней: автобусная экскурсия из Еревана

Языческий храм, скальный монастырь, вид на Арарат и причудливые творения природы за 1 день
Приглашаем на неутомительную и очень насыщенную экскурсию по окрестностям Еревана! Всего за 6 часов вы посетите языческий храм и средневековый скальный монастырь. Оцените вид на Арарат, обрамлённый аркой Чаренца. Полюбуетесь базальтовыми скалами, напоминающими орган. И приготовите лаваш в глиняной земляной печи.
Гарни, Гегард и Симфония камней: автобусная экскурсия из Еревана
Гарни, Гегард и Симфония камней: автобусная экскурсия из Еревана
Гарни, Гегард и Симфония камней: автобусная экскурсия из Еревана
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Арка Чаренца. Это одна из лучших смотровых площадок страны, откуда открывается великолепный вид на Арарат. Мы расскажем, как появилась арка и кому она посвящена.

Храм Гарни. Единственный сохранившийся языческий храм в Армении. На его территории вы увидите руины крепости, царского дворца и бани с разноцветной мозаикой. А также узнаете, почему храм окружают 24 колонны.

Монастырь Гегард. Вы посетите средневековый монастырский комплекс, расположенный в ущелье Азат. Некоторые его части вырублены прямо в скалах! Мы поделимся его историей и архитектурными особенностями.

Симфония камней. Вы полюбуетесь причудливыми базальтовыми столбами, напоминающими орган.

Мастер-класс по приготовлению лаваша. Под руководством опытных мастеров вы попробуете испечь лаваш в тонире — глиняной печи, выкопанной в земле.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе MAN или на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером
  • В стоимость включены: транспорт с wi-fi, все входные билеты, мастер-класс, бутилированная вода и булочки
  • Остаток суммы за экскурсию оплачивается в армянских драмах, согласно курсу на день оплаты
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Гид проводит экскурсию на двух языках: русском и английском

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€29
Дети до 7 лет€14
Младенцы до 2 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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