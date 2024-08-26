Приглашаем на неутомительную и очень насыщенную экскурсию по окрестностям Еревана! Всего за 6 часов вы посетите языческий храм и средневековый скальный монастырь. Оцените вид на Арарат, обрамлённый аркой Чаренца. Полюбуетесь базальтовыми скалами, напоминающими орган. И приготовите лаваш в глиняной земляной печи.

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Описание экскурсии

Арка Чаренца. Это одна из лучших смотровых площадок страны, откуда открывается великолепный вид на Арарат. Мы расскажем, как появилась арка и кому она посвящена.

Храм Гарни. Единственный сохранившийся языческий храм в Армении. На его территории вы увидите руины крепости, царского дворца и бани с разноцветной мозаикой. А также узнаете, почему храм окружают 24 колонны.

Монастырь Гегард. Вы посетите средневековый монастырский комплекс, расположенный в ущелье Азат. Некоторые его части вырублены прямо в скалах! Мы поделимся его историей и архитектурными особенностями.

Симфония камней. Вы полюбуетесь причудливыми базальтовыми столбами, напоминающими орган.

Мастер-класс по приготовлению лаваша. Под руководством опытных мастеров вы попробуете испечь лаваш в тонире — глиняной печи, выкопанной в земле.

Организационные детали