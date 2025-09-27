Мои заказы

Свидание с Ереваном каждый день

Ереван предстанет перед вами в самых разных образах — в зависимости от выбранного маршрута.

Красный маршрут — это душевная прогулка по старинным кварталам, знакомство с армянской кухней и виды с легендарного «Каскада».

Синий маршрут покажет культурное и историческое сердце столицы: от главного собора до площади Республики и арт-рынка Вернисаж.
5
6 отзывов
Описание экскурсии

Мы подготовили для вас два совершенно разных и насыщенных маршрута по Еревану, которые чередуются через день. Какой маршрут выбрать? По мнению гостей, лучше оба, ведь они нигде не пересекаются и максимально дополняют друг друга. Красный более аутентичный и нетуристический, Синий — с глубоким погружением в традиции армян и туристический. В обоих маршрутах прогулка начинается у памятника дипломату и писателю Александру Грибоедову. Красный маршрут: самый аутентичный Ереван, прогулка по нетуристическим локациям. Вы увидите:
  • Театр, где до последних дней служил великий актёр Фрунзик Мкртчян, и вы узнаете, где живут самые веселые армяне;
  • Парк 2800-летия Еревана, через детали раскрывающий сущность менталитета ереванцев;
  • Мэрия Еревана;
  • Единственная действующая мечеть Еревана — Голубая мечеть;
  • Крытый рынок;
  • Район Конд (Старый город), который несправедливо называют районом трущоб;
  • «Каскад»;
  • Памятник Таманяна;
  • Посещение самого большого армянского собора в мире;
  • Площадь Республики — центральная площадь Еревана;
  • Колоритный рынок «Вернисаж»;
  • Ереванские дворики XIX века;
  • Аллея хачкаров;
  • Самый знаменитый питьевой фонтанчик Еревана;
  • Нулевой километр;
  • Знакомство с необычным жителем Еревана;
  • Лебединое озеро;
  • Театр Оперы и Балета;
  • Центр современного искусства. Вы будете гулять по задворкам Еревана и поглощать очарование нетуристического города. Увидите место, где состоялась премьера комедии «Горе от ума» в присутствии автора. В завершение этой прогулки вы полюбуетесь видом на столицу с высоты птичьего полёта, а если повезёт с ясной погодой, то и горой Арарат. Синий маршрут: классический маршрут с погружением в культуру и традиции, главные «must have» Еревана. Вас ждет:.
• Место, где находится то самое Армянское радио (вы узнаете, почему про него стали сочинять анекдоты). Но не только об истории города на этом маршруте пойдёт речь. Гид раскроет многочисленные секреты и даст бесценные лайфхаки. А в качестве бонуса вы получите мастер-класс по созданию настоящих армянских ковров по древней технологии. А еще, на каждом из двух маршрутов гид подскажет:
  • Где купить самое вкусное вино и сухофрукты, сувениры;
  • Куда еще сходить и съездить за городом;
  • Как правильно делать заказ в местных ресторанах;
  • Как надо торговаться на рынках;
  • И конечно же, посвятит в тонкости армянского менталитета.

Каждый день в 15:15

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Грибоедову
Завершение: Сквер имени Мартироса Сарьяна
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
О
Олег
27 сен 2025
Это был прекрасный день экскурсии с прекрасным гидом Люсине! В этом отзыве хочу поблагодарить Люсине за прекрасный рассказ по всем локациям, которые мы посетили. Очень понравилось, как вы даете последовательно
читать дальше

информацию, как вкладываете эмоции в рассказ по истории города и страны! И все информационные заготовки про Ереван у вас нескончаемые, и они так хорошо ложатся в общую картину! Всем рекомендую, только Люсине! Вы окунетесь в старый район Конд, прогуляетесь по улочкам старого Еревана, зайдете к Арсену в его дворик, прогуляетесь пл каскаду и многое вы услышите и посмотрите с этим замечательным человеком! Был в начале сентября. Пишу запоздалый отзыв, но с очень хорошими воспоминаниями!

И
Инна
18 авг 2025
Выражаю огромную признательность гиду Григорию, который провел для нас экскурсию интересно, познавательно, с огромной любовью к городу и чувством юмора. Время с ним пролетело незаметно. Бронируйте, если хотите прочувствовать дух города. Рекомендую 👍
Д
Дарья
29 июл 2025
Получила истинное удовольствие от экскурсии, даже при том, что в Ереване была уже несколько раз. Благодаря экскурсоводу увидела город совсем с другого ракурса. Очень благодарна, что есть такой проект, обязательно воспользуюсь экскурсиями в других странах и городах.
Д
Дмитрий
25 июл 2025
Отличная экскурсия, знакомство с городом прошло идеально
Е
Екатерина
12 июн 2025
Мы с мужем давно ходим на экскурсии от 15:15 в разных городах, это действительно гарантия цены и качества. В Ереване прошли оба маршрута, они разные, но оба наполнены интересной и содержательной информацией. Благодарим нашего гида Лусине за качественно проведенную экскурсию и дружелюбие. Рекомендуем экскурсию от души!
В
Власта
8 июн 2025
Спасибо большое Лусине за то, что она поделилась с нами своими знаниями и любовью к Еревану! В следующий раз приеду в город со своими родными и обязательно приведу их на ту же экскурсию! Это было чудесно!

Входит в следующие категории Еревана

