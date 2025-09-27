Мы подготовили для вас два совершенно разных и насыщенных маршрута по Еревану, которые чередуются через день. Какой маршрут выбрать? По мнению гостей, лучше оба, ведь они нигде не пересекаются и максимально дополняют друг друга. Красный более аутентичный и нетуристический, Синий — с глубоким погружением в традиции армян и туристический. В обоих маршрутах прогулка начинается у памятника дипломату и писателю Александру Грибоедову. Красный маршрут: самый аутентичный Ереван, прогулка по нетуристическим локациям. Вы увидите:

Театр, где до последних дней служил великий актёр Фрунзик Мкртчян, и вы узнаете, где живут самые веселые армяне;

Парк 2800-летия Еревана, через детали раскрывающий сущность менталитета ереванцев;

Мэрия Еревана;

Единственная действующая мечеть Еревана — Голубая мечеть;

Крытый рынок;

Район Конд (Старый город), который несправедливо называют районом трущоб;

«Каскад»;

Памятник Таманяна;

Посещение самого большого армянского собора в мире;

Площадь Республики — центральная площадь Еревана;

Колоритный рынок «Вернисаж»;

Ереванские дворики XIX века;

Аллея хачкаров;

Самый знаменитый питьевой фонтанчик Еревана;

Нулевой километр;

Знакомство с необычным жителем Еревана;

Лебединое озеро;

Театр Оперы и Балета;

Центр современного искусства. Вы будете гулять по задворкам Еревана и поглощать очарование нетуристического города. Увидите место, где состоялась премьера комедии «Горе от ума» в присутствии автора. В завершение этой прогулки вы полюбуетесь видом на столицу с высоты птичьего полёта, а если повезёт с ясной погодой, то и горой Арарат. Синий маршрут: классический маршрут с погружением в культуру и традиции, главные «must have» Еревана. Вас ждет:.

Место, где находится то самое Армянское радио (вы узнаете, почему про него стали сочинять анекдоты). Но не только об истории города на этом маршруте пойдёт речь. Гид раскроет многочисленные секреты и даст бесценные лайфхаки. А в качестве бонуса вы получите мастер-класс по созданию настоящих армянских ковров по древней технологии. А еще, на каждом из двух маршрутов гид подскажет:.

Место, где находится то самое Армянское радио (вы узнаете, почему про него стали сочинять анекдоты). Но не только об истории города на этом маршруте пойдёт речь. Гид раскроет многочисленные секреты и даст бесценные лайфхаки. А в качестве бонуса вы получите мастер-класс по созданию настоящих армянских ковров по древней технологии. А еще, на каждом из двух маршрутов гид подскажет:.

• Место, где находится то самое Армянское радио (вы узнаете, почему про него стали сочинять анекдоты). Но не только об истории города на этом маршруте пойдёт речь. Гид раскроет многочисленные секреты и даст бесценные лайфхаки. А в качестве бонуса вы получите мастер-класс по созданию настоящих армянских ковров по древней технологии. А еще, на каждом из двух маршрутов гид подскажет: