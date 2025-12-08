Трансфер из аэропорта в Ереван с заездом в Эчмиадзин (по желанию)

Если у вас есть несколько свободных часов до вылета (или после прибытия), предлагаем отправиться в город Вагаршапат. Здесь находится один из древнейших христианских храмов мира. Наш водитель даст вам время для знакомства со святыней, а затем доставит в аэропорт или ваш отель.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Подготовка. При бронировании укажите номер вашего рейса и время прибытия, а также контактный номер в мессенджере. Если рейс задерживается, заранее сообщите об этом водителю или организатору, и мы изменим время встречи.
Встреча. Русскоязычный водитель из нашей команды встретит вас в аэропорту Звартноц или по указанному адресу в Ереване.
Дорога. Водитель отвезёт вас к месту назначения на комфортабельном автомобиле.
Впечатления. Мы заедем в Эчмиадзинский кафедральный собор, вы самостоятельно осмотрите церкви святых Рипсимэ и Гаяне, а также руины храма Звартноц. По вашему желанию мы можем пропустить посещение святынь.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Honda Elysion Prestige. Также можем предложить Mercedes-Benz Viano (до 7 мест) или Mercedes-Benz Sprinter (до 18 мест) — детали уточняйте в переписке. Детское кресло по запросу — €50
- Бесплатное ожидание в аэропорту 1 час. Каждый дополнительный час ожидания стоит €35
- По желанию вы можете посетить сокровищницу Эчмиадзина — €4,5 за чел., руины храма Звартноц — €3,5 за чел. А также забронировать услуги гида из нашей команды — €100
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта или вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 760 туристов
Я работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его в увлекательное и
