Трансфер из аэропорта в Ереван с заездом в Эчмиадзин (по желанию)

Если у вас есть несколько свободных часов до вылета (или после прибытия), предлагаем отправиться в город Вагаршапат. Здесь находится один из древнейших христианских храмов мира. Наш водитель даст вам время для знакомства со святыней, а затем доставит в аэропорт или ваш отель.

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Подготовка. При бронировании укажите номер вашего рейса и время прибытия, а также контактный номер в мессенджере. Если рейс задерживается, заранее сообщите об этом водителю или организатору, и мы изменим время встречи.

Встреча. Русскоязычный водитель из нашей команды встретит вас в аэропорту Звартноц или по указанному адресу в Ереване.

Дорога. Водитель отвезёт вас к месту назначения на комфортабельном автомобиле.

Впечатления. Мы заедем в Эчмиадзинский кафедральный собор, вы самостоятельно осмотрите церкви святых Рипсимэ и Гаяне, а также руины храма Звартноц. По вашему желанию мы можем пропустить посещение святынь.

