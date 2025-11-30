Почувствуйте волшебную зиму Армении во время однодневного тура из Еревана.
Прокатитесь по заснеженным склонам Цахкадзора и откройте для себя красоту замерзшего озера Севан с его историческим монастырем Севанаванк.
Описание экскурсииУзнать Армению зимой Окунитесь в настоящую зимнюю сказку в этом незабываемом однодневном туре из Еревана. Начните свое путешествие с горнолыжного курорта Цахкадзор, лучшего места для зимнего отдыха в Армении, окруженного заснеженными вершинами и свежим горным воздухом. Поднимитесь на канатной дороге высоко над склонами и насладитесь захватывающими дух видами белоснежных пейзажей, простирающихся до самого горизонта. Любите ли вы кататься на лыжах, сноуборде или просто наслаждаться волшебной атмосферой горного курорта зимой, Цахкадзор предлагает идеальные условия. Потрясающая природа и история страны Ваше приключение продолжится посещением озера Севан, которое часто называют «Голубой жемчужиной Армении». Зимой озеро превращается в замороженную жемчужину, мерцающую под заснеженными холмами. Поднимитесь к монастырю Севанаванк IX века, расположенному на полуострове, и полюбуйтесь панорамным видом на ледяную воду и безмятежный зимний пейзаж. Этот однодневный тур сочетает в себе снежные приключения, захватывающую дух природу и богатую историю, что делает его идеальным способом познакомиться с лучшим, что есть в Армении зимой. Важная информация:
- Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления.
- В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован.
- Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь.
- Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горнолыжный курорт Цахкадзор
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Что включено
- Транспорт от точки отправления
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Подъём по канатной дороге (оплачивается отдельно)
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ереванская государственная консерватория имени Комитаса, Ереван, Саят Нова 1/а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
