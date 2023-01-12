Цахкадзор, Севан, Дилижан

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

Длительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий или иных непредвиденных ситуаций.

В целях безопасности пассажиров при неблагоприятных погодных условиях, тур может быть изменен или отменен.
Цахкадзор, Севан, Дилижан
Цахкадзор, Севан, Дилижан
Цахкадзор, Севан, Дилижан
Цахкадзор, Севан, Дилижан

Что вас ожидает 🤩

  • Цахкадзор
  • Канатная дорога
  • Монастырь Кечарис
  • Оз. Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Дилижан Старый город
  • Монастыри Агарцин и Гошаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Вы отправитесь к озеру Севан, прогуляетесь по его берегу и насладитесь видом лазурной глади (не зря его называют голубоглазым!) в окружении Кавказских гор.

По каменным ступеням вы поднимитесь к монастырю Севанаванк, узнаете историю храма, полюбуетесь его строгой архитектурой. Отсюда откроется чарующий вид на озеро Севан – бесспорно, это лучшее место для красивых фотографий! Многие туристы считают, что красота местной природы даже интереснее, чем сам монастырь!

Дальше тур по Армении приведет вас в город Дилижан. Вы пройдетесь по его улочкам и познакомьтесь со старинной архитектурой. Если захотите немного отдохнуть и вкусно поесть, дополнительно мы можем организовать обед с блюдами национальной кухни, чтобы вы полностью прониклись атмосферой отдыха в Армении.

Дополнительно гид может организовать традиционный обед, чтобы вы после насыщенного дня утолили голод и отдохнули, наслаждаясь блюдами национальной кухни.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Wi-Fi в транспорте
  • Вода в бутылках
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьмиВодные развлечения🏛История и архитектура☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмы🙏Религиозные📜История и культура🚌На автобусеОзеро Севан🗽Популярные места🍀Природа и пейзажи

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