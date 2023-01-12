Вы отправитесь к озеру Севан, прогуляетесь по его берегу и насладитесь видом лазурной глади (не зря его называют голубоглазым!) в окружении Кавказских гор.

По каменным ступеням вы поднимитесь к монастырю Севанаванк, узнаете историю храма, полюбуетесь его строгой архитектурой. Отсюда откроется чарующий вид на озеро Севан – бесспорно, это лучшее место для красивых фотографий! Многие туристы считают, что красота местной природы даже интереснее, чем сам монастырь!

Дальше тур по Армении приведет вас в город Дилижан. Вы пройдетесь по его улочкам и познакомьтесь со старинной архитектурой. Если захотите немного отдохнуть и вкусно поесть, дополнительно мы можем организовать обед с блюдами национальной кухни, чтобы вы полностью прониклись атмосферой отдыха в Армении.

Дополнительно гид может организовать традиционный обед, чтобы вы после насыщенного дня утолили голод и отдохнули, наслаждаясь блюдами национальной кухни.