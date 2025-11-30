Вас ждет путешествие по знаменитому Ереванскому коньячному заводу с его уникальной историей.
Узнайте секреты производства и попробуйте изысканные коньяки «Ани» 7-летней выдержки, «Арарат» абрикосовый и «Арарат» кофейный, чтобы влюбиться в этот напиток навсегда.
Описание билетаСердце Армении в бокале Согласитесь, что коньяки «Арарат» уже много лет считаются одним из главных символов Армении. Для того, чтобы ознакомиться с производством этого легендарного напитка и с его уже 130-летней историей, мы вам предлагаем билет без очереди на Ереванский Коньячный Завод. Экскурсии тут начинаются с музейных залов, в которых хранятся личные вещи и фотографии основателей коньячного производства в Армении Нерсеса Таирянца и Василия Таирова, главного винодела, автора первого марочного коньяка Мкртича Мусинянца. В музее также выставлены самые старые бочки Шустовских времен, множественные медали и первая грамота от французских коньякоделов 1907 года. Далее Вы окажитесь в так называемом цеху выдержки, или в коньячном погребе, где узнаете, что такое «доля ангелов», президенты каких стран имеют свои бочки на Президентской Аллее, как взвешивали почетных гостей, и какой коньяк выпивал Уинстон Черчиль. Тут также можно сделать памятные фотографии с бочками знаменитостей. К концу тура у вас будет возможность пройти дегустацию и отведать коньяки «Ани» 7-летний, «Арарат» абрикосовый и «Арарат» кофейный. Во время дегустации мастера завода вам расскажут о правилах и нюансах дегустации, после чего вы, несомненно, влюбитесь в этот солнечный напиток на всю оставшуюся жизнь! Этот дегустационный пакет станет прекрасным выбором для тех, кто любит яркие впечатления и постоянно ищет новые вкусовые сочетания. Важная информация:
- Экскурсия проводится строго по графику и это означает, что нужно быть в пункте встречи минимум за 10-15 минут до начало экскурсии.
- На заводе группы на экскурсии могут набиратся до 30-35 человек. Количество участников группы контролируется только сотрудниками коньячного завода и музея «Арарат».
- Места на коньячный завод ограничены, билет надо приобрести заранее.
- Билет дает вам право попасть на тур по заводу без очереди.
- ВАЖНО: оплата производится на сайте Sputnik8 полностью.
С понедельника по пятницу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ереванский коньячный завод
- Музей коньяков «Арарат»
- Президентская аллея с бочками президентов разных стран
- Первые марочные коньяки 1902 года
- Шустовские бочки
- Дегустационный зал
Что включено
- Тур по Ереванскому коньячному заводу и музею «Арарат»
- Дегустация коньяков "Ани" 7-летний, "Арарат" абрикосовый, "Арарат" кофейный
- Услуги музейного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Музей АрАрАт, г. Ереван, пр. Исакова 2
Когда и как рано покупать?
Когда: С понедельника по пятницу
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
