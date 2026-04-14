3 отзыва оставили туристы

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Шопинг с коньяком: звезды Арарата

Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит
Старинные заводы «Ной» и «Арарат» расскажут все об истории производства армянского коньяка.

Вы узнаете о местных сортах винограда и первых виноделах региона, правилах хранения и выдержки напитка. Увидите знаменитые погреба и научитесь азам дегустации.

А после я проведу вас по двум традиционным рынкам, где продаются лучшие фермерские продукты и изделия ручной работы.
4.8
22 отзыва
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Шопинг с коньяком: звезды Арарата

Описание экскурсии

«Армянский бренди»

Мы отправимся на коньячный завод «Ной», который расположен в знаменитой Эриванской крепости XVI века. Здесь вы увидите секретные ходы и катакомбы, прелестный дворик с древними пушками. А в ходе экскурсии по музею завода рассмотрите хранилище, поразитесь количеству бочек и поймете принцип работы ручного и парового насосов Шустова. Экскурсия завершится в дегустационной комнате: вы сможете насладиться местным напитком различной выдержки и приобрести его по выгодной цене в фирменном магазине.

«Арарат», поставляемый в Кремль

Следующим пунктом станет легендарный завод «Арарат», где производят самый известный в мире коньяк, по преданию любимый Черчиллем. Кроме дегустации вы сможете послушать экскурсию и познакомиться с тысячелетней культурой виноделия Армении, современными технологиями производства и секретами завода.

После дегустации мы заглянем на центральный рынок «Гум», где можно купить самые свежие фрукты и продукты, привезенные прямо из армянских деревень, а также фермерские морепродукты и мясо.

Блошиный рынок

История знаменитого рынка «Вернисаж» на площади Республики берет начало с 1980 года, когда здесь еще продавали картины. Постепенно рынок расширился и обогатился изделиями ручной работы. Нет места лучше, чтобы познакомиться с национальным колоритом и приобрести сувенирные подарки для ваших близких!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Точное время начало экскурсии зависит от времени работы музеев заводов (по согласованию)
  • Поедем на 6-местном минивэне Mercedes-Benz комфорт-класса или на седане Honda
  • Экскурсия также подходит для детей, единственный момент — прошу совсем юных путешественников снимать уличную обувь в салоне автомобиля
  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте в начале экскурсии

Что входит в стоимость, а что — нет:

  • Включено:
    — Угощение в машине, кофе или чай
    — Бесплатный Wi-Fi
    — Встреча и доставка в отель
    — Детское кресло
    — Зарядки для телефонов
    — Одноразовые приборы
    — Одеяла, подушки и зонтики
  • Не включено:
    — Обед оплачивается отдельно, я посоветую вам хороший ресторан
    — Билеты на коньячный завод Ной: без дегустации (только экскурсия) — 3500 драм (примерно 9$ за человека), с дегустацией — 5000, 10 000 и 15 000 драм (примерно $12, $25 и $35 за чел.)
    — Билеты на коньячный завод Арарат с дегустацией 2-х коньяков — 4500 драм (примерно 11$ за человека),
    с дегустацией 3-х коньяков со вкусом кофе и абрикоса и высокой выдержкой — 7500 драм (примерно 19$ за человека),
    с дегустацией 3-х коньяков 10,20 лет и коллекционный — 10 000 драм (примерно $25 за чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 941 туриста
Я родился и вырос в Ереване, знаю почти все закоулки этого древнего города. Уникальная армянская архитектура — от туфа до сочетания старых и новых форм — влюбляет с первого взгляда,
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как и тепло, отзывчивость и гостеприимство местных жителей. После университета я выбрал путь в туризме: работал менеджером, водителем, гидом, год провёл на Кипре, где освоил английский, а с 2018 года сам организую комфортные туры по Армении на собственных минивэнах и седане. Провожу классические экскурсии по главным достопримечательностям страны, делая акцент на удобстве и внимании к деталям. Также организую однодневные и многодневные поездки в Грузию, где живут мои родственники — это редкость среди частных гидов, такие маршруты чаще предлагают только компании. Для меня важно, чтобы путешествие было не только насыщенным, но и по-настоящему приятным.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С
презентации на коньячных заводах стоят того, чтобы их посетить: познавательная и необычная на заводе Ной, где старинные погреба, а также необыкновенно эстетичная на заводе Арарат. Советуем не соглашаться на укорочение одной, чтобы успеть на другую. Иначе будут скомканы обе, поэтому заказывайте данную поездку очень заранее. Рынки как рынки, что-то можно купить
презентации на коньячных заводах стоят того, чтобы их посетить: познавательная и необычная на заводе Ной, где
презентации на коньячных заводах стоят того, чтобы их посетить: познавательная и необычная на заводе Ной, где
презентации на коньячных заводах стоят того, чтобы их посетить: познавательная и необычная на заводе Ной, где
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ольга
В целом, все прошло как было заявлено, вы платите 80 евро и за вами приезжает водитель - гид, на хорошем транспорте, с водичкой, кофейком, все отлично. Далее, вас везут на
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завод Ной, вы оплачиваете там за свой счет экскурсию и уходите на час с экскурсоводом от завода.
Далее выходите, вас везут на завод Арарат. Там вы также оплачиваете экскурсию за свой счет и уходите на час с экскурсоводом от завода.
Далее выходите и вас везут на 2 популярных рынка (гум с едой) и вернисаж (с сувенирами), далее экскурсия заканчивается и вас довезут до отеля или ресторана (к примеру на ужин).
В момент движения на машине водитель-гид рассказывает о городе.
Мы жили очень близко к заводу Ной и Арарат и я думаю, эта экскурсия больше подходит для тех, кто живет далеко. И хорошо когда вы компанией, человека 4, удобно.

Снимаю звезду за то, что все время была гонка. Не верно продуман маршрут, на всех дегустациях мы торопились, уходили самые первые, гид на каждом заводе не укладывается по времени, позже начинается программа, потом затягивается дегустация, надо зайти в туалет, кому -то перекурить, да просто в конце концов наслаждаться процессом, а ты постоянно торопишься.
После заводов, такая же гонка по рынкам, уже вечер, они закрываются, темно, все бегом.
4,5 часа на 2 завода и 2 рынка, с учетом ереванских пробок - мало. Люди приезжают на отдых, хочется с удовольствием проводить время. В целом идея не плохая, гид всегда на связи и очень любезен.

В целом, все прошло как было заявлено, вы платите 80 евро и за вами приезжает водитель
В целом, все прошло как было заявлено, вы платите 80 евро и за вами приезжает водитель
В целом, все прошло как было заявлено, вы платите 80 евро и за вами приезжает водитель
В целом, все прошло как было заявлено, вы платите 80 евро и за вами приезжает водитель
В целом, все прошло как было заявлено, вы платите 80 евро и за вами приезжает водитель
В целом, все прошло как было заявлено, вы платите 80 евро и за вами приезжает водитель
В целом, все прошло как было заявлено, вы платите 80 евро и за вами приезжает водитель
В целом, все прошло как было заявлено, вы платите 80 евро и за вами приезжает водитель+2
В целом, все прошло как было заявлено, вы платите 80 евро и за вами приезжает водитель
В целом, все прошло как было заявлено, вы платите 80 евро и за вами приезжает водитель
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М
Огромное спасибо Георгию за прекрасную организацию, без его помощи мы бы точно не смогли посетить столько мест за один день. Если вам важно увидеть как можно больше, то однозначно рекомендую брать данную экскурсию. Больше всего понравился завод "Арарат", очень интересно построена экскурсия, само здание музея современное, ну и, конечно, дегустация была вишенкой на торте.
Огромное спасибо Георгию за прекрасную организацию, без его помощи мы бы точно не смогли посетить столько
Огромное спасибо Георгию за прекрасную организацию, без его помощи мы бы точно не смогли посетить столько
Огромное спасибо Георгию за прекрасную организацию, без его помощи мы бы точно не смогли посетить столько
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Людмила
Замечательный тур. Георгий прекрасный рассказчик. Ехали на хорошей машине. всё четко, по расписанию)
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Л
Потрясающая экскурсия Шоппинг с коньяком: звезды Арарата. Георгий отвозил нас на легендарные заводы "Арарат" и "Ной", где мы узнали историю коньяка, как его изготавливают, а также насладились дегустацией. После этого гид отвез нас на шоппинг - побывали на колоритном Вернисаже и в ГУМе. Идеальное сочетание гастрономии, культуры и шоппинга. Очень рекомендуем этот маршрут.
Потрясающая экскурсия Шоппинг с коньяком: звезды Арарата. Георгий отвозил нас на легендарные заводы "Арарат" и "Ной",
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Денис
Спасибо Георгию за проведенное время! Великолепные дегустации, интересный рассказчик, рынок, парк Вернисаж - все понравилось! Комфортный автомобиль!
Спасибо Георгию за проведенное время! Великолепные дегустации, интересный рассказчик, рынок, парк Вернисаж - все понравилось! Комфортный автомобиль!
Спасибо Георгию за проведенное время! Великолепные дегустации, интересный рассказчик, рынок, парк Вернисаж - все понравилось! Комфортный автомобиль!
Спасибо Георгию за проведенное время! Великолепные дегустации, интересный рассказчик, рынок, парк Вернисаж - все понравилось! Комфортный автомобиль!
Спасибо Георгию за проведенное время! Великолепные дегустации, интересный рассказчик, рынок, парк Вернисаж - все понравилось! Комфортный автомобиль!
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Входит в следующие категории Еревана

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