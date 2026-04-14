3 отзыва оставили туристы

Вы узнаете о местных сортах винограда и первых виноделах региона, правилах хранения и выдержки напитка. Увидите знаменитые погреба и научитесь азам дегустации.
А после я проведу вас по двум традиционным рынкам, где продаются лучшие фермерские продукты и изделия ручной работы.
Описание экскурсии
«Армянский бренди»
Мы отправимся на коньячный завод «Ной», который расположен в знаменитой Эриванской крепости XVI века. Здесь вы увидите секретные ходы и катакомбы, прелестный дворик с древними пушками. А в ходе экскурсии по музею завода рассмотрите хранилище, поразитесь количеству бочек и поймете принцип работы ручного и парового насосов Шустова. Экскурсия завершится в дегустационной комнате: вы сможете насладиться местным напитком различной выдержки и приобрести его по выгодной цене в фирменном магазине.
«Арарат», поставляемый в Кремль
Следующим пунктом станет легендарный завод «Арарат», где производят самый известный в мире коньяк, по преданию любимый Черчиллем. Кроме дегустации вы сможете послушать экскурсию и познакомиться с тысячелетней культурой виноделия Армении, современными технологиями производства и секретами завода.
После дегустации мы заглянем на центральный рынок «Гум», где можно купить самые свежие фрукты и продукты, привезенные прямо из армянских деревень, а также фермерские морепродукты и мясо.
Блошиный рынок
История знаменитого рынка «Вернисаж» на площади Республики берет начало с 1980 года, когда здесь еще продавали картины. Постепенно рынок расширился и обогатился изделиями ручной работы. Нет места лучше, чтобы познакомиться с национальным колоритом и приобрести сувенирные подарки для ваших близких!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Точное время начало экскурсии зависит от времени работы музеев заводов (по согласованию)
- Поедем на 6-местном минивэне Mercedes-Benz комфорт-класса или на седане Honda
- Экскурсия также подходит для детей, единственный момент — прошу совсем юных путешественников снимать уличную обувь в салоне автомобиля
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте в начале экскурсии
Что входит в стоимость, а что — нет:
- Включено:
— Угощение в машине, кофе или чай
— Бесплатный Wi-Fi
— Встреча и доставка в отель
— Детское кресло
— Зарядки для телефонов
— Одноразовые приборы
— Одеяла, подушки и зонтики
- Не включено:
— Обед оплачивается отдельно, я посоветую вам хороший ресторан
— Билеты на коньячный завод Ной: без дегустации (только экскурсия) — 3500 драм (примерно 9$ за человека), с дегустацией — 5000, 10 000 и 15 000 драм (примерно $12, $25 и $35 за чел.)
— Билеты на коньячный завод Арарат с дегустацией 2-х коньяков — 4500 драм (примерно 11$ за человека),
с дегустацией 3-х коньяков со вкусом кофе и абрикоса и высокой выдержкой — 7500 драм (примерно 19$ за человека),
с дегустацией 3-х коньяков 10,20 лет и коллекционный — 10 000 драм (примерно $25 за чел.)