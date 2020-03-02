3 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Шопинг с коньяком: звезды Арарата

Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

60 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Георгий
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Георгий – Гид в Ереване
Старинные заводы «Ной» и «Арарат» расскажут все об истории 📖 производства армянского коньяка.

Вы узнаете о местных сортах винограда и первых виноделах региона, правилах хранения и выдержки напитка.

Увидите знаменитые погреба и научитесь азам дегустации.

А после я проведу вас по двум традиционным рынкам, где продаются лучшие фермерские продукты и изделия ручной работы.
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Шопинг с коньяком: звезды Арарата

Что вас ожидает

«Армянский бренди»
Мы отправимся на коньячный завод «Ной», который расположен в знаменитой Эриванской крепости XVI века. Здесь вы увидите секретные ходы и катакомбы, прелестный дворик с древними пушками. А в ходе экскурсии по музею завода рассмотрите хранилище, поразитесь количеству бочек и поймете принцип работы ручного и парового насосов Шустова. Экскурсия завершится в дегустационной комнате: вы сможете насладиться местным напитком различной выдержки и приобрести его по выгодной цене в фирменном магазине.

«Арарат», поставляемый в Кремль
Следующим пунктом станет легендарный завод «Арарат», где производят самый известный в мире коньяк, по преданию любимый Черчиллем. Кроме дегустации вы сможете послушать экскурсию и познакомиться с тысячелетней культурой виноделия Армении, современными технологиями производства и секретами завода.

После дегустации мы заглянем на центральный рынок «Гум», где можно купить самые свежие фрукты и продукты, привезенные прямо из армянских деревень, а также фермерские морепродукты и мясо.

Блошиный рынок
История знаменитого рынка «Вернисаж» на площади Республики берет начало с 1980 года, когда здесь еще продавали картины. Постепенно рынок расширился и обогатился изделиями ручной работы. Нет места лучше, чтобы познакомиться с национальным колоритом и приобрести сувенирные подарки для ваших близких!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Точное время начало экскурсии зависит от времени работы музеев заводов (по согласованию)
  • Экскурсия проводится на новом комфортном 6-местном автомобиле Mercedes-Benz
  • Заложено время на перекус — я отвезу вас в то место, куда вы захотите

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: угощения с чаем и кофе, бесплатный WiFi, детские авто-кресла, наушники и зарядки для android и iphone, одеяла, подушки, 4 зонта, одноразовые приборы, салфетки
  • Стоимость билета на коньячный завод Ной-Без без дегустации,только с экскурсией 3500 драм (примерно 7$), с дегустацией — 5000 драм (примерно 10$). Стоимость билета на коньячный завод Арарат с дегустацией 2-х коньяков — 4500 драм (примерно 10$), с дегустацией 3-х коньяков с высокой выдержкой — 10000 драм (примерно 20$).
  • Ужин оплачивается отдельно
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Шопинг с коньяком: звезды Арарата

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Георгий
Георгий
Приветствую тебя, дорогой путешественник! Меня зовут Георгий, я индивидуальный гид и владелец туристической компании. Вот уже больше пяти лет я занимаюсь организацией экскурсий и стараюсь знакомить туристов с самыми яркими уголками Армении. Ваш комфорт — мой высший приоритет, поэтому экскурсии проходят на новых автомобилях Mercedes c профессиональными водителями. Ни о чем не беспокойтесь и наслаждайтесь увлекательным приключением!
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

2 марта 2020
Интересная, познавательная экскурсия и хороший шоппинг ! Не нужно было переживать, что купим некачественный товар, все было вкусное и недорогое. Спасибо за хорошо проведённое время !
10 января 2020
Это очень комфортная лёгкая экскурсия. Григорий приятный внимательный гид! Авто классное. Дегустации на заводах и экскурсии проводили красивые девушки. Много интересных впечатлений!!! По рынку водил сам гид, знакомил с местными деликатесами, отвечал на любые вопросы! !!! Спасибо!!!!
Лена
1 января 2020
Георгий уже ждал меня в указанном месте., так что экскурсия началась минута в минуту. . Это интересный собеседник, предупредительный и заботливый хозяин, относящийся к гостю с уважением и, даже бы сказала, с любовью. Замечательное вождение машины, отличное знание материала, интересные комментарии - что ещё нужно для прекрасно проведённой экскурсии? Рекомендую!

Георгий проводит ещё 3 экскурсии

Армянское наследие: монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и крепость АмбердАрмянское наследие: монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и крепость АмбердАрмянское наследие: монастыри Ованаванк, Сагмосаванк и крепость Амберд
135 за экскурсию
7 часов
Средневековая архитектура, история христианства и горные пейзажи
Путешествие к святым местам — обязательный пункт знакомства с Арменией. Вы погрузитесь в судьбы старинных монастырей и узнаете, какие христианские реликвии были найдены здесь. Исследуете знаменитую крепость Амберд и прикоснётесь к её прошлому. Средневековые сооружения в окружении дикой природы, факты и тайны — вам понравится такая Армения!
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты ЕреванаКто правит бал в Армении? Правительственные объекты ЕреванаКто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана
60 за экскурсию
5 часов
Увидеть, откуда вершится судьба республики, узнать об истории города и полюбоваться сменой караула
В 2018 году Армения пережила революцию. Это событие стало важнейшей вехой в истории страны и изменило жизнь ереванцев. Я покажу вам места, связанные с событиями Бархатной революции, расскажу о городе и национальных героях. Кроме величественных зданий вы увидите уютные скверы, Лебединое озеро и старинную персидскую мечеть.
Армения от языческих храмов до снежных хребтовАрмения от языческих храмов до снежных хребтовАрмения от языческих храмов до снежных хребтов
135 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Путешествие к языческому Гарни, горнолыжному Цахкадзору, монастырю Копья и озеру Севан
В этом маршруте соединились духовные святыни и природные красоты Армении. Вы проникнете в языческую символику храма Гарни и легенды христианского монастыря Гегард, «услышите» Симфонию Камней, вдохновитесь видами с канатной дороги в горнолыжном Цахкадзоре, а после отведаете вкуснейшей форели на берегу заповедного озера Севан.

Гастрономические экскурсии в Ереване

Колоритные рынки ЕреванаКолоритные рынки ЕреванаКолоритные рынки Еревана
скидка10%
€65
59 за экскурсию
3.5 часа
Подивиться народному искусству на Вернисаже и попробовать разные армянские вкусности
Еще не решили, чем заняться после музеев и экскурсий за городом? Предлагаю отправиться за новыми впечатлениями на два ереванских рынка — Вернисаж и ГУМ. Это не просто прилавки с изделиями мастеров и продуктами, а сочетание таланта и трудолюбия с характером и душой нашего народа. Здесь вы пообщаетесь с интересными людьми и прочувствуете армянский колорит!
Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-классМонастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-классМонастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс
От 120 за экскурсию
8 часов
Посетить древнюю столицу, узнать о судьбе крестителя Армении и научиться готовить традиционный кебаб
Вы перенесетесь в Великую Армению и узнаете о событиях времен правления Трдата III. Взору предстанет величественный Арарат и древний монастырь, в темнице которого отбывал заключение святой Григорий Просветитель. Я расскажу о его удивительной жизни, несокрушимой вере и целительной силе, а после экскурсии вы примете участие в кулинарном мастер-классе.
История и монастыри, кухня и шашлыкиИстория и монастыри, кухня и шашлыкиИстория и монастыри, кухня и шашлыки
140 за экскурсию
6 часов
7 отзывов
Открыть историческое и природное достояние горы Арагац и научиться готовить армянские блюда
Получить новые знания, полюбоваться природой, а потом угоститься настоящим армянским шашлыком — вот сценарий этого путешествия. Вдоль древних построек вы проедете по дорогам Арагацотнского края, откроете историю монастырей Сагмосаванк и Ованаванк над ущельем и подниметесь к горному озеру. А потом мы отправимся в гости, где я научу вас готовить правильный шашлык и расскажу об особенностях нашей гастрономии.
Вкусный Ереван: коньяк и сладостиВкусный Ереван: коньяк и сладостиВкусный Ереван: коньяк и сладости
От 50 за экскурсию
5 часов
8 отзывов
Аппетитные впечатления в кондитерской и на заводе «Ной», а также прогулка по центру
Вам предстоит прочувствовать разные грани Еревана, получить гастрономические эмоции и новые знания. Вы узнаете о вкусных традициях и побываете на любых двух из предлагаемых мастер-классов: по приготовлению восточных лакомств, или мясных блюд, или мануфактурного шоколада. Вы прогуляетесь по центру города, изучите архитектурные детали и удивительные скульптуры. А в случае выбора мастер-классов в Аштараке, увидите горы Арагац, Аралер, Арарат и полюбуетесь каньоном реки Касах.
Зимнее застолье в кругу семьиЗимнее застолье в кругу семьиЗимнее застолье в кругу семьи
135 за экскурсию
4.5 часов
Попробовать настоящий армянский хаш, испечь лепешку гату и испить домашних настоек за трапезой
Зимний наваристый бульон хаш некогда считался едой бедняков — а сегодня подается в каждой семье к праздничному столу. В нашем загородном доме вы не только отведаете национальные блюда и закуски, но и поучаствуете в приготовлении выпечки, услышите о традициях и после заздравного тоста поднимете бокал домашнего вина!
Вкусы Еревана: гастро-исторический групповой турВкусы Еревана: гастро-исторический групповой турВкусы Еревана: гастро-исторический групповой тур
От 110 за экскурсию
9 часов
2 отзыва
Посетить Хор Вирап, монастырь Нораванк и пещеру Арени и отужинать с домашним вином в гостях у гида
В этом путешествии вы проникнетесь духом истории в святых местах Армении, очаруетесь видами великого Арарата и почувствуете атмосферу домашнего уюта на традиционном ужине. Вы узнаете главное об армянской кухне, попробуете местные блюда и продегустируете ароматные вина.

Выбирайте и другие экскурсии в Ереване

ГастрономическиеВ другой городЭчмиадзинГарниГегардНа автобусеИстория и архитектураНеобычные маршрутыМузеи и искусствоЗавод АраратФотосессииОзеро СеванГолубая мечетьЗавод НойДилижанАрениДля детейГрупповыеВсеМастер-классыЗимойИндивидуальныеХор ВирапНагорный КарабахЗвартноцНа автомобилеОбзорныеЗа городомТатевГорыГора АраратСо скидкойПешкомКвестыТрансферыОнлайн-прогулкиОнлайн
60 за экскурсию
Заказать экскурсию