3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

«Армянский бренди»

Мы отправимся на коньячный завод «Ной», который расположен в знаменитой Эриванской крепости XVI века. Здесь вы увидите секретные ходы и катакомбы, прелестный дворик с древними пушками. А в ходе экскурсии по музею завода рассмотрите хранилище, поразитесь количеству бочек и поймете принцип работы ручного и парового насосов Шустова. Экскурсия завершится в дегустационной комнате: вы сможете насладиться местным напитком различной выдержки и приобрести его по выгодной цене в фирменном магазине.

«Арарат», поставляемый в Кремль

Следующим пунктом станет легендарный завод «Арарат», где производят самый известный в мире коньяк, по преданию любимый Черчиллем. Кроме дегустации вы сможете послушать экскурсию и познакомиться с тысячелетней культурой виноделия Армении, современными технологиями производства и секретами завода.

После дегустации мы заглянем на центральный рынок «Гум», где можно купить самые свежие фрукты и продукты, привезенные прямо из армянских деревень, а также фермерские морепродукты и мясо.

Блошиный рынок

История знаменитого рынка «Вернисаж» на площади Республики берет начало с 1980 года, когда здесь еще продавали картины. Постепенно рынок расширился и обогатился изделиями ручной работы. Нет места лучше, чтобы познакомиться с национальным колоритом и приобрести сувенирные подарки для ваших близких!