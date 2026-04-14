3 отзыва оставили туристы

Старинные заводы «Ной» и «Арарат» расскажут все об истории производства армянского коньяка. Вы узнаете о местных сортах винограда и первых виноделах региона, правилах хранения и выдержки напитка. Увидите знаменитые погреба и научитесь азам дегустации. А после я проведу вас по двум традиционным рынкам, где продаются лучшие фермерские продукты и изделия ручной работы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Армянский бренди»

Мы отправимся на коньячный завод «Ной», который расположен в знаменитой Эриванской крепости XVI века. Здесь вы увидите секретные ходы и катакомбы, прелестный дворик с древними пушками. А в ходе экскурсии по музею завода рассмотрите хранилище, поразитесь количеству бочек и поймете принцип работы ручного и парового насосов Шустова. Экскурсия завершится в дегустационной комнате: вы сможете насладиться местным напитком различной выдержки и приобрести его по выгодной цене в фирменном магазине.

«Арарат», поставляемый в Кремль

Следующим пунктом станет легендарный завод «Арарат», где производят самый известный в мире коньяк, по преданию любимый Черчиллем. Кроме дегустации вы сможете послушать экскурсию и познакомиться с тысячелетней культурой виноделия Армении, современными технологиями производства и секретами завода.

После дегустации мы заглянем на центральный рынок «Гум», где можно купить самые свежие фрукты и продукты, привезенные прямо из армянских деревень, а также фермерские морепродукты и мясо.

Блошиный рынок

История знаменитого рынка «Вернисаж» на площади Республики берет начало с 1980 года, когда здесь еще продавали картины. Постепенно рынок расширился и обогатился изделиями ручной работы. Нет места лучше, чтобы познакомиться с национальным колоритом и приобрести сувенирные подарки для ваших близких!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Точное время начало экскурсии зависит от времени работы музеев заводов (по согласованию)

Поедем на 6-местном минивэне Mercedes-Benz комфорт-класса или на седане Honda

Экскурсия также подходит для детей, единственный момент — прошу совсем юных путешественников снимать уличную обувь в салоне автомобиля

Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте в начале экскурсии

Что входит в стоимость, а что — нет:

Включено:

— Угощение в машине, кофе или чай

— Бесплатный Wi-Fi

— Встреча и доставка в отель

— Детское кресло

— Зарядки для телефонов

— Одноразовые приборы

— Одеяла, подушки и зонтики