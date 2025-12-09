Монастырь Татев – жемчужина средневековой Армении Возвышающийся на утёсе над ущельем Воротан, монастырь Татев — архитектурный шедевр IX века, бывший центр науки и духовности. Гости увидят древние церкви, хачкары и захватывающие панорамы, а добраться сюда можно по рекордной канатной дороге «Крылья Татева». Старый Горис – шаг назад во времени Этот исторический район, расположенный на юге Армении, славится уникальной каменной архитектурой, лабиринтом узких улочек и пещерными жилищами. Прогулка по нему позволяет прочувствовать аутентичную атмосферу и многовековую историю места. Винодельня Арени – откройте душу армянского вина Расположенная в легендарной деревне Арени, винодельня приглашает познакомиться с древними традициями виноделия. В программе — осмотр погребов, рассказ о старинных методах и дегустация премиальных вин, включая знаменитый сорт Арени. Важная информация:

Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления • В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован • Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь • Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте) • Если в группе есть иноязычные участники, экскурсия может проводиться на двух языках • Оплата на месте принимается в местной валюте.