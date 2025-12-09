Приглашаем вас на экскурсию по главным сокровищам юга Армении. Вы посетите древний монастырь Татев IX века, парящий на утёсе над ущельем Воротан. Дорога к нему по самой длинной канатной дороге
Описание экскурсии
Монастырь Татев – жемчужина средневековой Армении Возвышающийся на утёсе над ущельем Воротан, монастырь Татев — архитектурный шедевр IX века, бывший центр науки и духовности. Гости увидят древние церкви, хачкары и захватывающие панорамы, а добраться сюда можно по рекордной канатной дороге «Крылья Татева». Старый Горис – шаг назад во времени Этот исторический район, расположенный на юге Армении, славится уникальной каменной архитектурой, лабиринтом узких улочек и пещерными жилищами. Прогулка по нему позволяет прочувствовать аутентичную атмосферу и многовековую историю места. Винодельня Арени – откройте душу армянского вина Расположенная в легендарной деревне Арени, винодельня приглашает познакомиться с древними традициями виноделия. В программе — осмотр погребов, рассказ о старинных методах и дегустация премиальных вин, включая знаменитый сорт Арени. Важная информация:
Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления • В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован • Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь • Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте) • Если в группе есть иноязычные участники, экскурсия может проводиться на двух языках • Оплата на месте принимается в местной валюте.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Татевский монастырь
- Старый Горис
- Винный завод Арени
Что включено
- Трансфер от точки отправления
- Услуги гида
- Дегустация вина в Арени
Что не входит в цену
- Питание
- Билет на канатную дорогу «Крылья Татева» (по желанию):/n в одну сторону - 4000 АМД/n в обе стороны - 5500 АМД
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереванская государственная консерватория имени Комитаса
Завершение: Ереванская государственная консерватория имени Комитаса, Ереван, Саят Нова 1/а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
