Сегодня день дегустаций! Начнём на заводе «Арарат», а продолжим на производстве «Ной». Вы увидите, как создают напитки, узнаете историю предприятий и попробуете несколько видов коньяка и вина.

В селе Гарни вас ждёт домашний обед и мастер-класс по выпечке лаваша. После осмотрим языческий храм Гарни, посвящённый богу Солнца. Кажется, будто он перенесён сюда прямиком из Афин.

Погуляем среди скал «Симфония камней» и поедем к пещерному монастырю Гегард 4 века. Вечером вернёмся в Ереван.