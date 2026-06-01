33 гастроудовольствия в Армении: кухня, вино и коньяк (всё включено)
А на десерт: Ереван, древние монастыри, Арарат и «Симфония камней»
Знакомиться с Арменией будем через вкусовые рецепторы: посетим 4 предприятия по производству вина и коньяка, узнаем, как создаются легендарные напитки, и, конечно, продегустируем множество сортов.
Не обойдёмся и без вкуснейших блюд читать дальшеуменьшить
— в стоимость уже включено трёхразовое питание, чтобы вы попробовали максимум из национальной кухни.
И, сытые и довольные, исследуем главные достопримечательности страны: увидим языческий храм Гарни, пещерный монастырь Гегард и священный Арарат.
Описание тура
Организационные детали
Для граждан России загранпаспорт не нужен, можно въехать по внутреннему паспорту.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие и прогулка по Еревану
Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу. Оставим вещи, выпьем кофе и погуляем по Еревану. После обеда у вас будет время, чтобы отдохнуть в отеле. Вечером — лёгкий ужин с вином.
2 день
Дегустации коньяка и вина, Гарни, «Симфония камней» и монастырь Гегард
Сегодня день дегустаций! Начнём на заводе «Арарат», а продолжим на производстве «Ной». Вы увидите, как создают напитки, узнаете историю предприятий и попробуете несколько видов коньяка и вина.
В селе Гарни вас ждёт домашний обед и мастер-класс по выпечке лаваша. После осмотрим языческий храм Гарни, посвящённый богу Солнца. Кажется, будто он перенесён сюда прямиком из Афин.
Погуляем среди скал «Симфония камней» и поедем к пещерному монастырю Гегард 4 века. Вечером вернёмся в Ереван.
3 день
Монастырь Хор Вирап, дегустация на заводах "Ван Арди" и "Армения Вайн"
Отправимся в монастырь Хор Вирап, откуда открывается впечатляющий вид на Арарат. Остановимся у виноградников, чтобы ещё раз полюбоваться главной вершиной и перекусить лепёшками с зеленью, сухофруктами и кофе.
Затем вас ждёт экскурсия и дегустация на заводах «Ван Арди» и «Армения Вайн». После позднего обеда отвезём вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
60 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, 3 обеда и 2 лёгких ужина
Трансферы по маршруту
Все дегустации по программе (18+): вина, конька и мяса
Услуги гида
Что не входит в цену
Билеты до Еревана и обратно
Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, 8:00
Завершение: Аэропорт Еревана, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1165 туристов
Я работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его в увлекательное и читать дальшеуменьшить
незабываемое путешествие. Экскурсии с нами — это полное погружение в культуру, историю, религию, традиции армянского народа. Мы хотим, чтобы вы в конце путешествия остались в восторге и захотели вернуться в Армению!
Тур входит в следующие категории Еревана
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