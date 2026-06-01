Душевное настроение Армении: прогулка по Еревану, древние монастыри и Хор Вирап
Увидеть старейший в стране храм, полюбоваться Араратом и побывать в ущелье Гарни
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
21 июн в 10:00
5 июл в 10:00
$350 за человека
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
20 июн в 10:00
4 июл в 10:00
$530 за человека
33 гастроудовольствия в Армении: кухня, вино и коньяк (всё включено)
А на десерт: Ереван, древние монастыри, Арарат и «Симфония камней»
Начало: Аэропорт Еревана, 8:00
26 июн в 08:00
3 июл в 08:00
60 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Завод Ной»
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