читать дальше страну и открыть для себя традиции, много интересных фактов из истории Армении, побывать в важнейших исторических и духовных центрах, попробовать старинные исконно армянские блюда и увидеть своими глазами священную гору Арарат.

Этот тур позволит Вам влюбиться в Армению и изучить секреты древней культуры страны.Программа построена таким образом, чтобы за короткий срок пребывания в Армении (неделя), Вы успели по возможности глубже узнать