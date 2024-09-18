Обзорный тур по Армении 8 дней/7 ночей

Проведите неделю в Армении: индивидуальный обзорный тур из Еревана
Этот тур позволит Вам влюбиться в Армению и изучить секреты древней культуры страны.

Программа построена таким образом, чтобы за короткий срок пребывания в Армении (неделя), Вы успели по возможности глубже узнать
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страну и открыть для себя традиции, много интересных фактов из истории Армении, побывать в важнейших исторических и духовных центрах, попробовать старинные исконно армянские блюда и увидеть своими глазами священную гору Арарат.

Обзорный тур по Армении 8 дней/7 ночей
Обзорный тур по Армении 8 дней/7 ночей
Обзорный тур по Армении 8 дней/7 ночей
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

1 день: Аэропорт — Ереван • Прибытие в Ереван;
  • Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу;
  • Время на регистрацию и на небольшой отдых;
  • Приветственный ужин в ресторане;
  • Вечерняя прогулка по центру Еревана: пеший тур по Северному проспекту к площади Республики;
  • Участие в шоу поющих фонтанов;
  • Возвращение в гостиницу. 2 день: Ереван — Эчмиадзин — Звартноц — Ереван • Завтрак в отеле;
  • Выезд на тур в святой Эчмиадзин — духовный центр Армении и резиденция Католикоса всех армян — главы Армянской апостольской церкви. Здесь мы посетим Кафедральный собор, построенный в IV веке, музей-сокровищницу Эчмиадзина, где хранится множество святых реликвий, в том числе копьё Лонги́на. Посетим монастыри св. Гаяне и св. Рипсиме, которые занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО;
  • Визит на руины Звартноца — величайшего храма раннесредневековой армянской архитектуры и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО;
  • Возвращение и заселение в отеле в Ереване;
  • Свободный вечер. 3 день: Ереван — Гарни — Гегард — Ереван • Завтрак в отеле;
  • Тур в храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества;
  • Небольшой пеший тур в ущелье Гарни, где находится уникальная природная достопримечательность — «Симфония камней»;
  • Тур в скальный монастырь Гегард — уникальное архитектурное сооружение, фантастический образец средневековой армянской архитектуры (XII-XIII вв), объект всемирного наследия ЮНЕСКО;
  • Возвращение и заселение в отеле в Ереване;
  • Свободный вечер. 4 день: Ереван • Завтрак в отеле;
  • Начнём изучение Еревана — почти 3000-летней столицы Армении. Мы увидим Республиканскую площадь, здание Парламента, Оперный театр, комплекс Каскад. Каскад — это своеобразное, украшение города в виде оригинальной архитектурной композиции, напоминающую огромную многоярусную Вавилонскую пирамиду;
  • Далее визит в коньячный завод Арарат на экскурсию и последующую дегустацию нескольких видов коньяка;
  • Возвращение в гостиницу;
  • Свободный вечер в Ереване 5 день: Ереван — Севан — Севанаванк — Дилижан — Ереван • Завтрак в отеле;
  • Поездка на озеро Севан, которое является самым крупным из высокогорных озер на территории стран СНГ;
  • Посетим монастырь Севанаванк, который был основан в 874 году принцессой Мариам в честь её покойного мужа, именно отсюда и открывается незабываемый панорамный вид;
  • Далее нас ждёт Дилижан. Говорят, если бы в раю был лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан. Мы посетим монастырь Агарцин (X-XIV вв.) — одно из самых таинственных мест в Армении, утопающее в зелени горных лесов и Гошаванк — армянский средневековый монастырский комплекс XII—XIII веков;
  • Возвращение в Ереван. 6 день: Ереван — Хор вирап — Арени — Нораванк — Татев • Поездка в монастырь Хор Вирап. Монастырь известен своим местоположением, именно отсюда открывается один из чудеснейших видов на библейскую гору Арарат;
  • После продолжим маршрут по направлению в монастырский комплекс Нораванк, построенный в XIII—XIV веках на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Увидим пещеру Арени известную также под именем Птичья пещера. Здесь была обнаружена самая древняя в мире кожаная туфля (5500 лет) и самый древний в мире винный завод (7000 лет);
  • Ночлег в Татеве. 7 день: Татев — Чёртов мост — Хндзореск — Ереван • Первая достопримечательность нашей экскурсии — Татевский монастырь. Этот монастырь являлся одним из древнейших духовных центров средневековой Армении, а также крупнейшим университетом своего времени;
  • Именно в Татеве находится самая длинная канатная дорога в мире «Крылья Татева», попавшая в книгу рекордов Гиннесса;
  • Увидим «Чёртов мост» — уникальный природный памятник;
  • Посетим Хндзореск — «мертвый город» живых потомков. Хндзореск — одно из самых посещаемых мест в Армении. В начале XX века в этих пещерах проживало около восьми тысяч человек. Пещерный город хранит множество нераскрытых тайн. 8 день: Ереван — Аэропорт • Выезд с багажом;
  • Ереванский рынок сладостей и «Вернисаж» — рынок сувениров;
  • Трансфер в аэропорт;
  • Вылет.

По прилету вашего самолета

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ереван
  • Эчмиадзин
  • Храм Звартноц
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Севан
  • Дилиджан
  • Монастырь Хор Вирап
  • Татев
  • Хндзореск
  • Монастырь Нораванк
Что включено
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Проживание в двухместных номерах (гостиница 3 в Ереване)
  • Транспортное обслуживание тура
  • Услуга русскоязычного гида
  • Питание: приветственный ужин, завтраки в отеле, обеды в ресторанах с армянской кухней
  • Две бутылки воды в день
  • Налоги
Что не входит в цену
  • Перелет в Армению
  • Спиртные напитки
  • Страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Звартноц
Когда и сколько длится?
Когда: По прилету вашего самолета
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

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