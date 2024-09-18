Этот тур позволит Вам влюбиться в Армению и изучить секреты древней культуры страны.
Программа построена таким образом, чтобы за короткий срок пребывания в Армении (неделя), Вы успели по возможности глубже узнать
Программа построена таким образом, чтобы за короткий срок пребывания в Армении (неделя), Вы успели по возможности глубже узнать
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура1 день: Аэропорт — Ереван • Прибытие в Ереван;
- Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу;
- Время на регистрацию и на небольшой отдых;
- Приветственный ужин в ресторане;
- Вечерняя прогулка по центру Еревана: пеший тур по Северному проспекту к площади Республики;
- Участие в шоу поющих фонтанов;
- Возвращение в гостиницу. 2 день: Ереван — Эчмиадзин — Звартноц — Ереван • Завтрак в отеле;
- Выезд на тур в святой Эчмиадзин — духовный центр Армении и резиденция Католикоса всех армян — главы Армянской апостольской церкви. Здесь мы посетим Кафедральный собор, построенный в IV веке, музей-сокровищницу Эчмиадзина, где хранится множество святых реликвий, в том числе копьё Лонги́на. Посетим монастыри св. Гаяне и св. Рипсиме, которые занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО;
- Визит на руины Звартноца — величайшего храма раннесредневековой армянской архитектуры и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО;
- Возвращение и заселение в отеле в Ереване;
- Свободный вечер. 3 день: Ереван — Гарни — Гегард — Ереван • Завтрак в отеле;
- Тур в храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества;
- Небольшой пеший тур в ущелье Гарни, где находится уникальная природная достопримечательность — «Симфония камней»;
- Тур в скальный монастырь Гегард — уникальное архитектурное сооружение, фантастический образец средневековой армянской архитектуры (XII-XIII вв), объект всемирного наследия ЮНЕСКО;
- Возвращение и заселение в отеле в Ереване;
- Свободный вечер. 4 день: Ереван • Завтрак в отеле;
- Начнём изучение Еревана — почти 3000-летней столицы Армении. Мы увидим Республиканскую площадь, здание Парламента, Оперный театр, комплекс Каскад. Каскад — это своеобразное, украшение города в виде оригинальной архитектурной композиции, напоминающую огромную многоярусную Вавилонскую пирамиду;
- Далее визит в коньячный завод Арарат на экскурсию и последующую дегустацию нескольких видов коньяка;
- Возвращение в гостиницу;
- Свободный вечер в Ереване 5 день: Ереван — Севан — Севанаванк — Дилижан — Ереван • Завтрак в отеле;
- Поездка на озеро Севан, которое является самым крупным из высокогорных озер на территории стран СНГ;
- Посетим монастырь Севанаванк, который был основан в 874 году принцессой Мариам в честь её покойного мужа, именно отсюда и открывается незабываемый панорамный вид;
- Далее нас ждёт Дилижан. Говорят, если бы в раю был лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан. Мы посетим монастырь Агарцин (X-XIV вв.) — одно из самых таинственных мест в Армении, утопающее в зелени горных лесов и Гошаванк — армянский средневековый монастырский комплекс XII—XIII веков;
- Возвращение в Ереван. 6 день: Ереван — Хор вирап — Арени — Нораванк — Татев • Поездка в монастырь Хор Вирап. Монастырь известен своим местоположением, именно отсюда открывается один из чудеснейших видов на библейскую гору Арарат;
- После продолжим маршрут по направлению в монастырский комплекс Нораванк, построенный в XIII—XIV веках на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Увидим пещеру Арени известную также под именем Птичья пещера. Здесь была обнаружена самая древняя в мире кожаная туфля (5500 лет) и самый древний в мире винный завод (7000 лет);
- Ночлег в Татеве. 7 день: Татев — Чёртов мост — Хндзореск — Ереван • Первая достопримечательность нашей экскурсии — Татевский монастырь. Этот монастырь являлся одним из древнейших духовных центров средневековой Армении, а также крупнейшим университетом своего времени;
- Именно в Татеве находится самая длинная канатная дорога в мире «Крылья Татева», попавшая в книгу рекордов Гиннесса;
- Увидим «Чёртов мост» — уникальный природный памятник;
- Посетим Хндзореск — «мертвый город» живых потомков. Хндзореск — одно из самых посещаемых мест в Армении. В начале XX века в этих пещерах проживало около восьми тысяч человек. Пещерный город хранит множество нераскрытых тайн. 8 день: Ереван — Аэропорт • Выезд с багажом;
- Ереванский рынок сладостей и «Вернисаж» — рынок сувениров;
- Трансфер в аэропорт;
- Вылет.
По прилету вашего самолета
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ереван
- Эчмиадзин
- Храм Звартноц
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Севан
- Дилиджан
- Монастырь Хор Вирап
- Татев
- Хндзореск
- Монастырь Нораванк
Что включено
- Трансфер из/до аэропорта
- Проживание в двухместных номерах (гостиница 3 в Ереване)
- Транспортное обслуживание тура
- Услуга русскоязычного гида
- Питание: приветственный ужин, завтраки в отеле, обеды в ресторанах с армянской кухней
- Две бутылки воды в день
- Налоги
Что не входит в цену
- Перелет в Армению
- Спиртные напитки
- Страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Звартноц
Когда и сколько длится?
Когда: По прилету вашего самолета
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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