6 дней
Шестидневный тур по Армении
Начало: Площадь Республики
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
$800 за человека
7 дней
Тур «Крылья Татева» (7 дней)
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова 19, Ереван
Расписание: По восресенье в 09:40
Завтра в 09:40
23 сен в 09:40
от $791 за человека
8 дней
Обзорный тур по Армении 8 дней/7 ночей
Начало: Аэропорт Звартноц
Расписание: По прилету вашего самолета
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
$690 за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛяйсан23 октября 2022Это было невероятное путешествие и все благодаря туру от Зары. 6 дней мы колесили по Армении с невероятным гидом Ириной.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Большой Каскад»
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