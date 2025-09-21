Позвольте себе окунуться в эту удивительную сказку, где дух Армении пробудит в вас величие, страсть и бесконечную любовь к красоте этой удивительной страны. Вас ждут незабываемые приключения, которые перевернут ваше представление о путешествиях и оставят в вас след навсегда.

День 1: Откройте для себя Армению

Начнем наше путешествие с прекрасного настроения, направляясь к величественной горе Арарат. Во время пути по Араратской долине вы сможете насладиться захватывающей панорамой — Большой Арарат, известный армянам как Масис, словно два хранителя равнины, стоят на страже её спокойствия.

Хор Вирап

Посетить Армению и не встретиться с горой Арарат — невозможно! Монастырь Хор Вирап, превращенный в символ веры, охраняет покой этой величественной горы. Именно здесь в 301 году армянский правитель принял христианство, сделав его государственной религией.

Водохранилище Спандарян и Канатная дорога Татев

Следующим пунктом станет водохранилище Спандарян, окруженное горами, заряжающее энергией. Здесь вы создадите контакты с природой и попросите у Богини воды Астхик «реки удачи, море везения и океан счастья». Интересный факт: в Армении по-прежнему празднуют Вардавар, во время которого дарят друг другу розы и обливаются водой.

Канатная дорога Татев предлагает вам незабываемый «полёт» над глубоким ущельем, откуда открываются потрясающие виды.

Татевский монастырский комплекс

Армения, пропитанная богатой историей, привлекает своим древними монастырями. Татевский монастырь — это не просто архитектурное сооружение, а место силы, которое побуждает задуматься о вечности. Прогулка на розовом советском кабриолете придаст вашему путешествию дополнительные эмоции!

Обратите внимание на пещеры Хндзореска и прогуляйтесь по подвесному мосту, наслаждаясь высотой и красотой окружающих пейзажей.

Винный край Вайоц Дзор

Следующая остановка — винодельческий регион Вайоц Дзор. Здесь вы сможете попробовать вина из знаменитых сортов Арени, насладиться дегустацией с вялеными помидорами, бастурмой и сухофруктами, которые в полной мере ощутите во время этого удивительного опыта.

Не упустите возможность познакомиться с уникальными фруктовыми дистиллятами, которые отличаются неподражаемым вкусом!

День 2: Релакс в горах

Пещера Арени и Монастырь Нораванк

Первой остановкой станет Пещера Арени, где были найдены самые древние обувь и винодельня. Это древнее место очаровывает своей историей. Познакомьтесь с милыми летучими мышами и полюбуйтесь гнездами ласточек.

Далее вас ждет живописный каньон Упи Дзор и монастырь Нораванк, расположенный в окружении величественных гор.

Курорт Джермук

Джермук — это удивительный высокогорный курорт с богатой историей. Здесь располагается знаменитая минеральная вода и живописные водопады. На высоте 2100 метров вы сможете испытать все прелести горной природы.

Обязательно посетите питьевую галерею, где можно попробовать различные виды минеральной воды, а также насладиться SPA-процедурами в нашем оздоровительном центре.

Совет: Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, подходящую для активного отдыха.