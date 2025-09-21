Мои заказы

Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня

Экскурсия из Еревана: Поездка на канатной дороге и посещение монастыря Хор Вирап
Позвольте себе окунуться в эту удивительную сказку, где дух Армении пробудит в вас величие, страсть и бесконечную любовь к красоте этой удивительной страны.

Вас ждут незабываемые приключения, которые перевернут ваше представление о путешествиях и оставят в вас след навсегда.
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Ближайшие даты:
17
сен18
сен19
сен20
сен21
сен22
сен23
сен
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

День 1: Откройте для себя Армению

Начнем наше путешествие с прекрасного настроения, направляясь к величественной горе Арарат. Во время пути по Араратской долине вы сможете насладиться захватывающей панорамой — Большой Арарат, известный армянам как Масис, словно два хранителя равнины, стоят на страже её спокойствия.

Хор Вирап

Посетить Армению и не встретиться с горой Арарат — невозможно! Монастырь Хор Вирап, превращенный в символ веры, охраняет покой этой величественной горы. Именно здесь в 301 году армянский правитель принял христианство, сделав его государственной религией.

Водохранилище Спандарян и Канатная дорога Татев

Следующим пунктом станет водохранилище Спандарян, окруженное горами, заряжающее энергией. Здесь вы создадите контакты с природой и попросите у Богини воды Астхик «реки удачи, море везения и океан счастья». Интересный факт: в Армении по-прежнему празднуют Вардавар, во время которого дарят друг другу розы и обливаются водой.

Канатная дорога Татев предлагает вам незабываемый «полёт» над глубоким ущельем, откуда открываются потрясающие виды.

Татевский монастырский комплекс

Армения, пропитанная богатой историей, привлекает своим древними монастырями. Татевский монастырь — это не просто архитектурное сооружение, а место силы, которое побуждает задуматься о вечности. Прогулка на розовом советском кабриолете придаст вашему путешествию дополнительные эмоции!

Обратите внимание на пещеры Хндзореска и прогуляйтесь по подвесному мосту, наслаждаясь высотой и красотой окружающих пейзажей.

Винный край Вайоц Дзор

Следующая остановка — винодельческий регион Вайоц Дзор. Здесь вы сможете попробовать вина из знаменитых сортов Арени, насладиться дегустацией с вялеными помидорами, бастурмой и сухофруктами, которые в полной мере ощутите во время этого удивительного опыта.

Не упустите возможность познакомиться с уникальными фруктовыми дистиллятами, которые отличаются неподражаемым вкусом!

День 2: Релакс в горах

Пещера Арени и Монастырь Нораванк

Первой остановкой станет Пещера Арени, где были найдены самые древние обувь и винодельня. Это древнее место очаровывает своей историей. Познакомьтесь с милыми летучими мышами и полюбуйтесь гнездами ласточек.

Далее вас ждет живописный каньон Упи Дзор и монастырь Нораванк, расположенный в окружении величественных гор.

Курорт Джермук

Джермук — это удивительный высокогорный курорт с богатой историей. Здесь располагается знаменитая минеральная вода и живописные водопады. На высоте 2100 метров вы сможете испытать все прелести горной природы.

Обязательно посетите питьевую галерею, где можно попробовать различные виды минеральной воды, а также насладиться SPA-процедурами в нашем оздоровительном центре.

Совет: Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, подходящую для активного отдыха.

Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Организация грамотного тура
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги Квалифицированного Гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Питание по описанию программы
  • Дегустация эксклюзивных напитков (при желании)
Что не входит в цену
  • Личные расходы (питание не по программе, сувениры)
  • Авиабилеты
Место начала и завершения?
По договоренности (Ереван)
Когда и сколько длится?
Когда: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

Похожие туры из Еревана

Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
На машине
На микроавтобусе
6 дней
14 отзывов
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
21 сен в 14:00
12 окт в 14:00
94 900 ₽ за человека
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
На машине
7 дней
2 отзыва
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
6 окт в 09:30
2 ноя в 09:30
78 900 ₽ за человека
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
На автобусе
6 дней
1 отзыв
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
$530 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана