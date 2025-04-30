Ереванский ботанический сад – туры в Ереване

Найдено 3 тура в категории «Ереванский ботанический сад» в Ереване, цены от $299. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
2 дня
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
Влюбиться в Армению за 4 дня
4 дня
Влюбиться в Армению за 4 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$405 за человека
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
2 дня
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Ереванский ботанический сад»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
  2. Влюбиться в Армению за 4 дня
  3. Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Севан
  2. Гарни
  3. Хор Вирап
  4. Гегард
  5. Дилижан
  6. Татев
  7. Арени
  8. Площадь Республики
  9. Гора Арарат
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит тур в Ереване в апреле 2025
Сейчас в Ереване в категории "Ереванский ботанический сад" можно забронировать 3 тура от 299 до 405.
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