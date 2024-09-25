Прокатимся по канатной дороге, чтобы с высоты полюбоваться живописными горными вершинами, поднимемся по гигантской лестнице из известняка и сфотографируем горы в отражении зеркальной глади знаменитого озера.
Виза не нужна для граждан РФ. Граждане РФ, достигшие 14 лет, могут посетить Армению по внутреннему паспорту. Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт.
Встреча и отдых в отеле
Добро пожаловать в Ереван! В аэропорту «Звартноц» вас встретят гид и водитель и отвезут в отель, где вы отдохнёте после перелёта. Ночь в отеле.
Древние храмы и мастер-класс
После завтрака едем любоваться уникальными творениями архитектуры — древними храмами Гарни и Гегард.
Гарни. Гарни — единственный языческий храм в Армении, построен в греческом стиле и гармонично вписан в окружающий природный ландшафт. Стоящий на мысе у берега реки Азат, Гарни долгое время служил армянским царям летней резиденцией. В Гарнийском ущелье рассмотрим необычные склоны, которые состоят из базальтовых шестигранников, напоминают трубы органа и потому получили название «Симфония камней».
Гегард и мастер-класс. Гегард — монастырский комплекс в живописном ущелье горной реки. Его окружают утёсы, а несколько храмов комплекса выдолблены внутри скал. После насыщенной прогулки отправляемся в гостевой дом, где сами приготовим национальный лаваш. Затем возвращаемся в отель набираться сил для завтрашних приключений.
Прогулка по столице
Сегодня целый день будем гулять по Еревану, который старше Рима на 29 лет. Столица Армении очаровательна, в ней приятно находиться, здесь уютно и атмосферно. Ереван — это танцующие фонтаны на площади Республики и концерты под открытым небом, это парк 2800-летия Еревана с 2800 фонтанами и статуями, регулярные фестивали и праздничные мероприятия, симпатичные скверы и кафе, распахнутые для гостей двери и улыбки жителей. Это драйв ночной столицы, живая музыка арт-кафе и джаз. Это Каскад — гигантская лестница из известняка, откуда мы увидим панораму города цвета местного камня — розового туфа — и ознакомимся с произведениями современного искусства. И конечно же, это Академический театр оперы и балета, знаменитый Институт древних рукописей Матенадаран, мемориальный комплекс Цицернакаберд и коньячный завод «Арарат».
Город-курорт Цахкадзор, озеро Севан и Дилижан
Курорт Цахкадзор. Завтракаем и едем в город-курорт Цахкадзор, название которого переводится как «ущелье цветов». Он давно популярен у горнолыжников, альпинистов, других спортсменов и всех желающих укрепить здоровье с помощью целебного местного климата. Поднявшись по канатной дороге, полюбуемся видами, напоминающими Швейцарию.
Севан и Дилижан. Побываем на знаменитом озере Севан — самом крупном на Кавказе и одном из самых больших горных пресноводных озёр в мире. Представьте, как красиво смотрятся горы, отражающиеся в кристальной голубой воде! Сфотографируем монастырский комплекс Севанаванк, расположенный на полуострове. Через 2-километровый тоннель из мира «каменной» Армении попадём в Дилижан, её зелёную лесную часть. В уединённом месте, посреди чудесных пейзажей откроется вид на монастырь Агарцин. Легенда гласит о несметных сокровищах, спрятанных в окружающих его скалах. Шейх эмирата Шарджа поразился великолепию монастыря и в знак согласия двух мировых религий отреставрировал Агарцин.
Вечером вернёмся в наш отель.
Дорога домой
Пора возвращаться по домам. После завтрака собираем вещи и едем в аэропорт.
Стоимость тура
|Стандартный билет
|78 000 ₽
Что включено
- 2-местное размещение в отеле 4 ночи
- Завтраки в отеле
- Трансфер от аэропорта до отеля в первый день и обратно в заключительный день
- Все переезды по программе на комфортном транспорте
- Сопровождение профессиональным гидом
- Все билеты к памятникам архитектуры, упомянутым в программе
- Карта Армении
- Дегустация коньяка на заводе «Арарат»
- Мастер-класс по приготовлению лаваша
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Проживание в одноместном номере
- Стоимость тура указана на 1 человека при группе от 2-х участников. Стоимость тура только для 1 человека будет выше в 1,5 раза и более - уточняйте