Мои заказы

В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы

Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице
В путешествии мы посетим известные достопримечательности Армении, научимся печь национальный лаваш, побываем в двух городах-курортах и узнаем, каков на вкус легендарный коньяк.

Прокатимся по канатной дороге, чтобы с высоты полюбоваться живописными горными вершинами, поднимемся по гигантской лестнице из известняка и сфотографируем горы в отражении зеркальной глади знаменитого озера.
5
1 отзыв
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна для граждан РФ. Граждане РФ, достигшие 14 лет, могут посетить Армению по внутреннему паспорту. Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и отдых в отеле

Добро пожаловать в Ереван! В аэропорту «Звартноц» вас встретят гид и водитель и отвезут в отель, где вы отдохнёте после перелёта. Ночь в отеле.

Встреча и отдых в отелеВстреча и отдых в отелеВстреча и отдых в отелеВстреча и отдых в отелеВстреча и отдых в отеле
2 день

Древние храмы и мастер-класс

После завтрака едем любоваться уникальными творениями архитектуры — древними храмами Гарни и Гегард.

Гарни. Гарни — единственный языческий храм в Армении, построен в греческом стиле и гармонично вписан в окружающий природный ландшафт. Стоящий на мысе у берега реки Азат, Гарни долгое время служил армянским царям летней резиденцией. В Гарнийском ущелье рассмотрим необычные склоны, которые состоят из базальтовых шестигранников, напоминают трубы органа и потому получили название «Симфония камней».

Гегард и мастер-класс. Гегард — монастырский комплекс в живописном ущелье горной реки. Его окружают утёсы, а несколько храмов комплекса выдолблены внутри скал. После насыщенной прогулки отправляемся в гостевой дом, где сами приготовим национальный лаваш. Затем возвращаемся в отель набираться сил для завтрашних приключений.

Древние храмы и мастер-классДревние храмы и мастер-классДревние храмы и мастер-классДревние храмы и мастер-классДревние храмы и мастер-классДревние храмы и мастер-класс
3 день

Прогулка по столице

Сегодня целый день будем гулять по Еревану, который старше Рима на 29 лет. Столица Армении очаровательна, в ней приятно находиться, здесь уютно и атмосферно. Ереван — это танцующие фонтаны на площади Республики и концерты под открытым небом, это парк 2800-летия Еревана с 2800 фонтанами и статуями, регулярные фестивали и праздничные мероприятия, симпатичные скверы и кафе, распахнутые для гостей двери и улыбки жителей. Это драйв ночной столицы, живая музыка арт-кафе и джаз. Это Каскад — гигантская лестница из известняка, откуда мы увидим панораму города цвета местного камня — розового туфа — и ознакомимся с произведениями современного искусства. И конечно же, это Академический театр оперы и балета, знаменитый Институт древних рукописей Матенадаран, мемориальный комплекс Цицернакаберд и коньячный завод «Арарат».

Прогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столице
4 день

Город-курорт Цахкадзор, озеро Севан и Дилижан

Курорт Цахкадзор. Завтракаем и едем в город-курорт Цахкадзор, название которого переводится как «ущелье цветов». Он давно популярен у горнолыжников, альпинистов, других спортсменов и всех желающих укрепить здоровье с помощью целебного местного климата. Поднявшись по канатной дороге, полюбуемся видами, напоминающими Швейцарию.

Севан и Дилижан. Побываем на знаменитом озере Севан — самом крупном на Кавказе и одном из самых больших горных пресноводных озёр в мире. Представьте, как красиво смотрятся горы, отражающиеся в кристальной голубой воде! Сфотографируем монастырский комплекс Севанаванк, расположенный на полуострове. Через 2-километровый тоннель из мира «каменной» Армении попадём в Дилижан, её зелёную лесную часть. В уединённом месте, посреди чудесных пейзажей откроется вид на монастырь Агарцин. Легенда гласит о несметных сокровищах, спрятанных в окружающих его скалах. Шейх эмирата Шарджа поразился великолепию монастыря и в знак согласия двух мировых религий отреставрировал Агарцин.

Вечером вернёмся в наш отель.

Город-курорт Цахкадзор, озеро Севан и ДилижанГород-курорт Цахкадзор, озеро Севан и ДилижанГород-курорт Цахкадзор, озеро Севан и ДилижанГород-курорт Цахкадзор, озеро Севан и ДилижанГород-курорт Цахкадзор, озеро Севан и ДилижанГород-курорт Цахкадзор, озеро Севан и Дилижан
5 день

Дорога домой

Пора возвращаться по домам. После завтрака собираем вещи и едем в аэропорт.

Дорога домойДорога домойДорога домойДорога домой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет78 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное размещение в отеле 4 ночи
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер от аэропорта до отеля в первый день и обратно в заключительный день
  • Все переезды по программе на комфортном транспорте
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Все билеты к памятникам архитектуры, упомянутым в программе
  • Карта Армении
  • Дегустация коньяка на заводе «Арарат»
  • Мастер-класс по приготовлению лаваша
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Проживание в одноместном номере
  • Стоимость тура указана на 1 человека при группе от 2-х участников. Стоимость тура только для 1 человека будет выше в 1,5 раза и более - уточняйте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, аэропорт «Звартноц», по времени рейса
Завершение: Ереван, аэропорт «Звартноц», до полудня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асмик
Асмик — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 18 туристов
Я профессиональный гид, работаю с командой и вместе с коллегами провожу путешествия по Еревану и всей Армении. Люблю свою страну и делюсь этой любовью со всеми, кто выбирает отдых в Армении. По отзывам путешественников, мне удаётся создавать особую атмосферу и желание возвращаться сюда снова и снова.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
25 сен 2024
Прекрасная экскурсия и замечательный гид! Все рассказал и показал, купили сувениры, пообедали,увидели Ереван с разных ракурсов, все очень понравилось!

Тур входит в следующие категории Еревана

Похожие туры из Еревана

Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
На машине
3 дня
16 отзывов
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
39 000 ₽ за человека
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
На автобусе
6 дней
-
10%
8 отзывов
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
22 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
76 500 ₽85 000 ₽ за человека
В Армению за вином, горами и впечатлениями
На машине
5 дней
2 отзыва
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
71 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана