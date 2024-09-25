После завтрака едем любоваться уникальными творениями архитектуры — древними храмами Гарни и Гегард.

Гарни. Гарни — единственный языческий храм в Армении, построен в греческом стиле и гармонично вписан в окружающий природный ландшафт. Стоящий на мысе у берега реки Азат, Гарни долгое время служил армянским царям летней резиденцией. В Гарнийском ущелье рассмотрим необычные склоны, которые состоят из базальтовых шестигранников, напоминают трубы органа и потому получили название «Симфония камней».

Гегард и мастер-класс. Гегард — монастырский комплекс в живописном ущелье горной реки. Его окружают утёсы, а несколько храмов комплекса выдолблены внутри скал. После насыщенной прогулки отправляемся в гостевой дом, где сами приготовим национальный лаваш. Затем возвращаемся в отель набираться сил для завтрашних приключений.