4 день

От Хор Вирапа до заката в горах Татева

Завтрак в отеле и выезд в 9-9:30 ч

Монастырь с видом на Арарат - Хор Вирап

Винодельня с дегустацией - Арени

Пещера Арени - место с 6000-летней историей

Вкуснейший обед у армянской семьи в деревне

Нораванк - монастырь среди красных скал ущелья

Приезд в уютный отель с видом на Татевское ущелье (около 20-21ч), ужин и отдых

Сегодня начинается наше большое путешествие по Армении, которое будет длиться 2 дня, с ночёвкой в уютном отеле, с территории которого открывается захватывающий вид на ущелье Татева, а какие там завтраки: вкусные, сытные из домашних продуктов.

Завтракаем и с вещами выезжаем из отеля, но мы сюда еще вернемся в крайнюю ночь.

Наша цель - Татевский монастырь, расположенный высоко в горах, недалеко от границы Армении с Азербайджаном и Ираном. Путь туда далёк и безумно красив, по дороге открываются невероятные виды, горные серпантины, багрово-оранжевые скалы и множество локаций, которые нельзя пропустить. Поэтому, мы разбили это путешествие на 2 дня.

Итак, усаживайтесь поудобнее, пристегните ремни безопасности, налейте стаканчик белого или красного и возьмите сухофрукты на закуску - мы начинаем!

1. Первой остановкой будет монастырь Хор Вирап. Он расположен на границе Армении и Турции и с него открывается лучший вид на Арарат.

Арарат- это священная гора для армян, но по иронии судьбы она находится на территории другой страны. Именно здесь, по преданию, святой Григорий Просветитель провёл 13 лет в заточении, после чего Армения первой в мире приняла христианство как государственную религию в 301 году. В лучах восходящего солнца мы исследуем территорию монастыря, полюбуемся видами и спустимся по крутой круговой лестнице к древней яме-темнице.

Это место силы, истории и невероятной атмосферы начала армянской цивилизации.

По дороге к монастырю и после мы будем проезжать армянские деревни. Здесь мы увидим настоящую, нетуристическую Армению - ту, где жизнь течёт спокойно и по-настоящему. В деревнях до сих пор сохраняются старые традиции быта: где-то дома отапливают кизяками, как много лет назад. Это редкая возможность почувствовать страну изнутри, увидеть её повседневность и прожить несколько дней в полном погружении в местный колорит.

Мы едем дальше, на восток страны.

2. В пещере Арени-1, при раскопках в 2007 году, археологи обнаружили древнейшую в мире винодельню возрастом более 6000 лет - с прессом для вина, сосудами и остатками виноградных косточек. И это наша вторая локация - винодельня Арени.

Сейчас в винодельне возродили производство вина, коньяка и фруктовой водки. Придерживаются старинной технологии работы. Нам проведут экскурсию по небольшим погребам и залам винодельни и после мы перейдем к самому приятному - дегустации. Изюминка в том, что здесь делают фруктовые вина, вишневое - мой фаворит, я больше такого нигде не пробовала. Здесь же можно купить понравившиеся вина с собой по очень бюджетным ценам.

3. Третья точка - это пещера Птиц или пещера Арени. Она находится неподалеку. Именно здесь был найдем самый старинный квэври с вином, а также предметы жизнедеятельности людей многих веков. Например, кожаный женский ботинок возрастом 5500 лет. Погрузимся в атмосферу подземелья с интригующим освещением. Гид проведет нас по сводам пещеры и расскажет историю раскопок.

Остановимся на обед у армянской семьи - без туристического пафоса, зато с настоящими вкусами страны. В меню - вкусная долма по местному рецепту или форель из тандыра, свежие овощи, домашние заготовки и вино собственного приготовления. Здесь важны не только блюда, но атмосфера и ощущение, будто приехал в гости к старым друзьям.

Вкусно пообедав, выдвигаемся дальше в путь.

4. Дорога к Нораванку проходит через каньон цвета марса — оранжево-красные утёсы сжимают пространство, пока среди них не появляется изящный монастырь 13 века. Кажется, будто архитектура здесь спорит с природой, но в итоге становится её продолжением. Это место, где хочется говорить тише и просто смотреть вокруг.

Нораванк так гармонично вписан в окружающую среду: каменные лестницы без перил и стены, согретые солнцем, что создается впечатление, как будто он был здесь всегда и это не творение человека. Скажу сразу, что фото получаются невероятными!

Уже наступает вечер, и мы поднимаемся все выше в горы по извилистому и сложному серпантину. В дороге создается атмосфера из фильмов: вокруг багряных оттенков горы и бескрайние просторы, перед тобой едут фуры с иранскими номерами, которым тяжело подниматься по резкому серпантину. Полное впечатление, что ты попал в жаркую персидскую страну.

Мы приезжаем в Татев и заселяемся в наш небольшой уютный отель с красивой зеленой территорией и видами на ущелье. Поужинаем в душевной обстановке, обсудим сегодняшние впечатления и будем набираться сил перед завтрашним днём.

Надо понимать, что мы приедем в очень отдаленную горную местность, здесь тишина и спокойствие, домашние продукты, небольшие местные кафе и ресторанчики, невероятная природа. Не стоит ждать большого выбора ресторанов и шума города.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086