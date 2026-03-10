Описание тура
Арарат, Ереван, горы и лазурный Севан - маршрут, где сердце бьётся чаще. 6 дней вкусовой экспедиции: от храмов к столу, от хачкара к бокалу домашнего вина. Пещера, пещерный город и винодельня - каждое место даёт новый вкус страны.
Мы откроем подлинную Армению с местным гидом - от древних храмов до горных вершин. Путешествие насыщенных вау-дней: 6-км канатная дорога над ущельем Крылья Татева, загадочный армянский Стоунхендж, природные ванны у Чертового моста, монастырь в армянской Швейцарии, винодельня с дегустацией фруктовых вин и домашний обед в семье.
Это не просто тур - это взрыв эмоций, глубокие размышления, аппетитные ароматы и кадры, которые хочется пересылать друзьям.
Комфорт, искренность и тщательно отобранные места - для тех, кто хочет путешествовать красиво и глубоко. Мы делаем туры в Армению и Грузию уже более 5 лет и продумали всё до мелочей. Места ограничены - бери своё джан сейчас.
Осталось 2 последних места со скидкой в тур 21-26 июня! Успей присоединиться в мини-группу из 6 участников!)
Программа тура по дням
Армения, джан! Перезагрузка начинается. Ереван
Прилёт в Ереван и заселение в отель
Экскурсия по городу
Ужин-знакомство в национальной таверне
Мы встречаемся в аэропорту Еревана Звартноц до 14:00 (прилёт желателен до 13:15, но обсуждается более поздний). На общем трансфере едем заселяться в отель.
Во второй половине дня (около 15:30-16:30) отправляемся гулять по Еревану и изучать город с местным гидом, влюбленным в свою страну и город - Кареном или Акселом. Один из гидов будет с группой на протяжении всего тура.
Начнём нашу прогулку с вершины знаменитого Каскада и увидим Арарат в лучах заката, преодолеем вниз 572 ступени. Пройдемся по центру - Ереван очень стильный город.
Нас ждут многочисленные современные и необычные нашему глазу скульптуры, бронзовая карта Еревана, особая атмосфера столицы Армении. Маршрут будет проходить через площадь театра, Северный проспект и площадь Республики - одной из самых красивых площадей мира!
Сувенирами закупимся на знаменитом Вернисаже - ярмарка мастеров-рукоделов, где можно купить все, что вашей душеньке угодно. Может вы захотите нос знаменитого армяна в качестве подставки для очков или подвеску с обсидианом, а как вам перечница в виде женщины?)
Заглянем в Настоящий рынок Еревана, который называется Гум, увидев, что внутри вы удивитесь:) Здесь можно купить наивкуснейшие армянские сухофрукты и все, что с ними связано, это очень вкусно! Вино, сладости, варенье, специи и все, что вы хотите вкусненького привезти из Армении!
На Вернисаж и Гум зайдём после экскурсии, а если не будем успевать, то заедем завтра утром.
А после пойдем на ужин в одну из местных колоритных таверн - знакомиться друг с другом, армянской кухней и вином!
Первое прикосновение к Армении-удивительное рядом
Завтрак в отеле и выезд в 9:30-10ч
Арка Чаренца - смотровая площадка на Арарат и долину
Пещерный монастырь Гегард
Армянский лаваш - локация, где его пекут
Языческий Храм Гарни
Симфония камней
Азатское водохранилище - смотровая с лучшими видами
Свободное время вечером после 18ч
Сегодня мы выезжаем за пределы Еревана. Наше путешествие по красотам Армении начинается! На протяжении всей поездки с нами будет местный гид, который погрузит нас в историю Армении.
Монастыри, храмы и церкви в Армении - это не просто место для молитв и единения с Богом. Это целый ансамбль древних построек, вписанный в природу среди гор, рек и лесов. В каждом царит своя атмосфера и своя красота. Вам может показаться, что у нас паломнический тур от количества монастырей и церквей в программе, но это не так. Дело в том, что Армения-очень верующая страна и в каждом красивом природном месте, от видов которого захватывает дух, будет религиозное сооружение. Поэтому каждый найдёт себе занятие по вкусу в локациях. Мы совмещаем историю и природную красоту.
1. Первая точка - арка Чаренца: смотровая площадка с видом на Араратские горы и араратскую долину. Надеемся, что будет солнечно и безоблачно и мы увидим величественную библейскую гору Арарат с заснеженными вершинами 5165м и 3925м. Полюбуемся видом и сделаем невероятные фотографии.
2. Проехав еще немного через армянские деревушки, кое-где по серпантинам, перед нами откроется величественное ущелье с отвесными скалами и небольшими пещерами, в котором спрятался Пещерный монастырь Гегард. Он высечен в скале и окружен со всех сторон величественными горами и лесом. Монастырь основан в 14 веке на месте священного источника, берущего начало в пещере и если бы не новая постройка 12-13 веков, то монастырь было бы невозможно обнаружить взглядом среди скал. Считается, что именно здесь хранилось копьё, привезённое апостолом Фаддеем в 33 году н. э.
Возле монастыря можно попробовать настоящую гату - национальный сладких пирог с начинкой. В каждом регионе страны готовят гату по собственному рецепту.
Остановимся у места, где местные женщины пекут настоящий тоненький и хрустящий армянский лаваш в тандыре. Это очень тяжелый труд и занимаются им всю жизнь, из поколения в поколение. Кстати, армянский лаваш внесён в список нематериального культурного наследия Юнеско и мы попробуем его на вкус в прикуску с сыром, а может еще чашечку кофе по-армянски?
3. Следующей точкой будет необычная природная локация - Симфония Камней, она мне очень напомнила Исландию. Каменные 6-ти и 8-ми гранные столбы, свисающие вниз по отвесной скале. Очень завораживающее и красивое место. Здесь мы обязаны сделать крутые фотографии!
4.И вот мы держим свой путь в кусочек Греции в Армении - единственный в стране языческий Храм Гарни, построенный в I веке н. э. Он очень похож на древнегреческие Храмы. Здесь царит своя атмосфера: кто-то молится, кто-то хочет исследовать по максимуму, а кто-то наслаждается архитектурой. Мы приедем к сумеркам и увидим Гарни с подсветкой! Это большая редкость и удача - храм так выглядит в разы эффектнее и загадочнее! (В разные даты и сезоны тура, храм посещается при дневном, либо при вечернем освещении. Увидеть Гарни с подсветкой не 100% вероятность).
5.Крайней и не менее завораживающей локацией будет на сегодня - смотровая площадка на Азатское водохранилище. Построенное в 1976 году для орошения плодородной Араратской долины, сегодня водохранилище стало инста-фотоплощадкой и местом для уютных прогулок у воды. Мы устроим короткий фотостоп, прогуляемся по берегу и поймаем лучшие ракурсы с видом на Ерaносские хребты - идеальное завершение.
Мы возвращаемся в Ереван около 17-18ч. У вас будет свободное время. Вы можете погулять по городу, насладиться поющими фонтанами или отправить на шоппинг. И, конечно, продолжать влюбляться в Армению через кухню - поужинать в колоритной таверне или современных многочисленных кафе города. С выбором и бронированием мест - мы поможем.
Трижды джан-армянская Щвейцария, Севан и хачкары
Завтрак в отеле и выезд в 9:30-10ч
Монастырь в горах - Агарцин
Дилиджан - армянская Швейцария
Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Древнее кладбище хачкаров - Норатус (только в турах в июне и 5-10 июля)
Возвращение в Ереван и свободное время после 18ч
Проснулись, улыбнулись новому дню и солнышку за окном.
-Ведь, где мы?
-Мы в солнечной Армении, где солнце светит более 300 дней в году:)
Завтракаем и выезжаем изучать новый регион страны, новые виды и локации. Ох, что сегодня будет!
1. Первая точка- монастырь Агарцин, в переводе с армянского дословно означает игра орлов, расположенный высоко в горах, в невероятнейшем первозданном лесу. Он, как нечто прекрасное, застыл среди величественных деревьев и гор. Дорога к нему лежит через горный лесной массив, что доставляет глазам отдельное удовольствие. Монастырь был восстановлен на деньги арабского шейха полностью после войн и сильного землетрясения, но от этого место не утратило свою атмосферу и аутентичность. Комплекс выполнен из известняка, белого туфа и травертина - это встретишь нечасто при строительстве монастырей.
2. Узнав историю этого места и сделав атмосферные фотографии, мы спускаемся вниз и держим свой путь в Дилиджан - город, который называют местной Швейцарией, здесь снимали легендарные советские фильмы, в том числе знаменитый Мимино. Очень уютные, узкие, вымощенные брусчаткой улочки и каменные дома с резными деревянными балкончиками в славянском стиле - создают свой колорит. Тут можно купить уникальные сувениры ручной работы от местных мастеров прямо у них в мастерских или понаблюдать за их работой.
3. После, наша дорога будет проходить вдоль озера Севан. Мы уже проезжали его по пути, но сейчас остановимся на смотровой и сделаем невероятные фото. По желанию и при наличии времени, вы сможете прокатиться на катере по озеру (оплачивается дополнительно). Пообедаем на берегу свежевыловленным сигом и тертой, обжаренной в сливочном масле картошечкой с прекрасным видом - это безумно вкусно!
4.И отправимся изучать один из самых древнейших монастырей Армении - Севанаванк. На территории сохранились две церкви: 4 и 9 веков. Он уникален тем, что выполнен из черного туфа. В основном, везде используются оранжевые и розовые оттенки камня. Монастырь находится на полуострове, который еще 50 лет назад был островом. Отсюда открывается невероятная панорама на весь Севан и получаются великолепные фотографии!
Ну как? Не устали? Думаю, что нет, ведь мы только плотно пообедали и энергия порождает энергию!
5. У нас осталось самое сокровенное и погружающее назад в историю место: кладбище, практически полностью состоящие из древних хачкаров - Норатус (только в турах в июне и 5-10 июля). Это место называют музеем под открытым небом. В 2010 году искусство создания хачкаров было внесено в список нематериального культурного наследия Юнеско. В Норатусе мы увидим целое кладбище хачкаров, самые старые из них дотируются 10 веком н. э. Хачкары разрушаются, порастают мхом, но мы еще можем застать их такими, какими они были при создании. Место очень атмосферное.
Мы возвращаемся в Ереван к 18ч. У вас будет свободное время, чтобы переварить все впечатления за сегодняшний день, еще раз прогуляться по городу и вкусно поужинать, а может заглянуть в местные бары?:)
От Хор Вирапа до заката в горах Татева
Завтрак в отеле и выезд в 9-9:30 ч
Монастырь с видом на Арарат - Хор Вирап
Винодельня с дегустацией - Арени
Пещера Арени - место с 6000-летней историей
Вкуснейший обед у армянской семьи в деревне
Нораванк - монастырь среди красных скал ущелья
Приезд в уютный отель с видом на Татевское ущелье (около 20-21ч), ужин и отдых
Сегодня начинается наше большое путешествие по Армении, которое будет длиться 2 дня, с ночёвкой в уютном отеле, с территории которого открывается захватывающий вид на ущелье Татева, а какие там завтраки: вкусные, сытные из домашних продуктов.
Завтракаем и с вещами выезжаем из отеля, но мы сюда еще вернемся в крайнюю ночь.
Наша цель - Татевский монастырь, расположенный высоко в горах, недалеко от границы Армении с Азербайджаном и Ираном. Путь туда далёк и безумно красив, по дороге открываются невероятные виды, горные серпантины, багрово-оранжевые скалы и множество локаций, которые нельзя пропустить. Поэтому, мы разбили это путешествие на 2 дня.
Итак, усаживайтесь поудобнее, пристегните ремни безопасности, налейте стаканчик белого или красного и возьмите сухофрукты на закуску - мы начинаем!
1. Первой остановкой будет монастырь Хор Вирап. Он расположен на границе Армении и Турции и с него открывается лучший вид на Арарат.
Арарат- это священная гора для армян, но по иронии судьбы она находится на территории другой страны. Именно здесь, по преданию, святой Григорий Просветитель провёл 13 лет в заточении, после чего Армения первой в мире приняла христианство как государственную религию в 301 году. В лучах восходящего солнца мы исследуем территорию монастыря, полюбуемся видами и спустимся по крутой круговой лестнице к древней яме-темнице.
Это место силы, истории и невероятной атмосферы начала армянской цивилизации.
По дороге к монастырю и после мы будем проезжать армянские деревни. Здесь мы увидим настоящую, нетуристическую Армению - ту, где жизнь течёт спокойно и по-настоящему. В деревнях до сих пор сохраняются старые традиции быта: где-то дома отапливают кизяками, как много лет назад. Это редкая возможность почувствовать страну изнутри, увидеть её повседневность и прожить несколько дней в полном погружении в местный колорит.
Мы едем дальше, на восток страны.
2. В пещере Арени-1, при раскопках в 2007 году, археологи обнаружили древнейшую в мире винодельню возрастом более 6000 лет - с прессом для вина, сосудами и остатками виноградных косточек. И это наша вторая локация - винодельня Арени.
Сейчас в винодельне возродили производство вина, коньяка и фруктовой водки. Придерживаются старинной технологии работы. Нам проведут экскурсию по небольшим погребам и залам винодельни и после мы перейдем к самому приятному - дегустации. Изюминка в том, что здесь делают фруктовые вина, вишневое - мой фаворит, я больше такого нигде не пробовала. Здесь же можно купить понравившиеся вина с собой по очень бюджетным ценам.
3. Третья точка - это пещера Птиц или пещера Арени. Она находится неподалеку. Именно здесь был найдем самый старинный квэври с вином, а также предметы жизнедеятельности людей многих веков. Например, кожаный женский ботинок возрастом 5500 лет. Погрузимся в атмосферу подземелья с интригующим освещением. Гид проведет нас по сводам пещеры и расскажет историю раскопок.
Остановимся на обед у армянской семьи - без туристического пафоса, зато с настоящими вкусами страны. В меню - вкусная долма по местному рецепту или форель из тандыра, свежие овощи, домашние заготовки и вино собственного приготовления. Здесь важны не только блюда, но атмосфера и ощущение, будто приехал в гости к старым друзьям.
Вкусно пообедав, выдвигаемся дальше в путь.
4. Дорога к Нораванку проходит через каньон цвета марса — оранжево-красные утёсы сжимают пространство, пока среди них не появляется изящный монастырь 13 века. Кажется, будто архитектура здесь спорит с природой, но в итоге становится её продолжением. Это место, где хочется говорить тише и просто смотреть вокруг.
Нораванк так гармонично вписан в окружающую среду: каменные лестницы без перил и стены, согретые солнцем, что создается впечатление, как будто он был здесь всегда и это не творение человека. Скажу сразу, что фото получаются невероятными!
Уже наступает вечер, и мы поднимаемся все выше в горы по извилистому и сложному серпантину. В дороге создается атмосфера из фильмов: вокруг багряных оттенков горы и бескрайние просторы, перед тобой едут фуры с иранскими номерами, которым тяжело подниматься по резкому серпантину. Полное впечатление, что ты попал в жаркую персидскую страну.
Мы приезжаем в Татев и заселяемся в наш небольшой уютный отель с красивой зеленой территорией и видами на ущелье. Поужинаем в душевной обстановке, обсудим сегодняшние впечатления и будем набираться сил перед завтрашним днём.
Надо понимать, что мы приедем в очень отдаленную горную местность, здесь тишина и спокойствие, домашние продукты, небольшие местные кафе и ресторанчики, невероятная природа. Не стоит ждать большого выбора ресторанов и шума города.
Юг Армении: Чёртов мост, Татев, Хндзореск, Горис
Домашний завтрак и прекрасные виды вокруг. Выезд в 9-10 ч
Монастырь Татев
Подъём по серпантину на авто к монастырю: дикие гроты и пещеры, Чертов мост
6-км канатная дорога над ущельем - Крылья Татева
Хндзореск: пещерный город и подвесной мост над ущельем (только в турах в июне и 5-10 июля)
Самый загадочный памятник Армении - Караундж: армянский Стоунхендж (в турах с 13 июля)
Прогулка по старому Горису
, обед и смотровая площадка на пещерный город
Возвращение в Ереван в 20-22 ч. Заселение в отель
Утром, позавтракав домашними продуктами и насладившись видами вокруг, мы выезжаем из отеля.
1. Первой локацией на сегодня будет Чертом мост в ущелье. Поднимаемся к монастырю на машине для того, чтобы проехать по очень красивому серпантину и увидеть еще больше! Мы заедем к чертовому мосту в ущелье. Спустимся по небольшому канатику в гроты и пещеры с горными озерами, небольшими сталактитами и сталагмитами, а, главное, они еще не особо благоустроенны. Это настоящие дикие пещеры и гроты, в которых нет экскурсий и толп людей. Мы сами с фонариков изучим их. И это отдельное приключение! По желанию, в источниках можно будет искупаться. Спуск сюда также только для тех, кто захочет.
2. После мы поднимаемся к монастырю. Татев - это крупнейший храмовый комплекс Армении, созданный на рубеже 900 годов. Целый ансамбль зданий и исторических построек, на территории есть небольшое современное выставочное пространство.
От видов величественного ущелья с монастыря захватывает дух: рыжие скалы, зелёные склоны и извилистые реки создают картину, которую хочется запомнить навсегда. Это момент, когда природа и история сливаются в единое впечатление, и становится понятно, зачем мы преодолели такой долгий путь сюда.
Спускаемся вниз на 6-км канатной дороге Крылья Татева. Канатка очень современная, мы будем находиться в полностью стеклянной кабинке над пропастью. Вокруг нас будут горы, облака и невероятные пейзажи, а внизу глубокое ущелье и ничего больше.
3. После мы едем в Хндзореск - пещерный город в гористой местности восточной части Армении. Буквально пол века назад здесь все еще жили люди. И экскурсию по нему нам проведет гид, а если повезёт, то местный житель, чьё детство прошло здесь, представляете? Какое погружение в историю!
Мы пройдемся по самой впечатляющей и инста-локации Хндзореска - качающийся подвесной мост, длиной 160 м, перекинутый через ущелье глубиной в 60 метров.
По узким тропам мы подойдём к многоуровневым пещерным домам, вырезанным прямо в скалах, где когда-то поднимались по канатам и лестницам жители. Гид расскажет местные предания, архитектурные особенности поселения и удивительную историю этого места. Панорамы каньона и остатки древних сооружений создают ощущение настоящего путешествия в прошлое (только в турах в июне и 5-10 июля).
В турах с 13 июля вместо Хндзореска мы едем в Стоунхендж.
Мы посетим один из самых загадочных памятников Армении - Караундж, который называют армянским Стоунхенджем.
Древний комплекс из сотен камней, возвышающийся среди живописных горных пейзажей, хранит тайны, которым уже несколько тысяч лет. Учёные до сих пор спорят о его предназначении: древняя обсерватория, святилище или место силы.
Здесь хочется замедлиться, вдохнуть чистый горный воздух и почувствовать связь с историей, которая намного старше привычного нам мира. Точка маршрута, которая заставляет задуматься о том, насколько удивительной может быть история человечества.
4. Впитав в себя историю и насладившись видами, мы держим путь в город Горис.
Начнём знакомство с прогулки по старой части Гориса - одному из самых атмосферных городов южной Армении. Узкие улицы, каменные дома и истории о жизни города помогут почувствовать его особый характер. Завершим маршрут на смотровой площадке с впечатляющим видом на каньон и древний пещерный город, который окружен вытянутыми каменными скалами, их называют: каменным лесом или каменными грибами.
Время вкусно и плотно пообедать и выезжать в Ереван. В дороге проведём около 3,5-4,5ч (с остановками по необходимости), еще раз насладимся видами, отдохнём после насыщенного дня или будем учиться петь армянские песни в пути?)
По приезду, заселимся в наш отель в Ереване. Время приезда в Ереван около 20-22ч, в зависимости от темпа группы и дорожной ситуации.
Армения, джан-финал: Эчмиадзин и Звартноц, отлёт
Завтрак в отеле, выселение. Выезд в 9:30-10ч
Эчмиадзин - духовный центр всех армян
Звартноц - лучшая локация с древним храмом и видом на Арарат
Трансфер в аэропорт и вылет после 16:00
Сегодня завершающий день в нашем большом и насыщенном путешествии по солнечной Армении! Но, это не повод расстраиваться, мы надеемся, что вы уже начали планировать новый тур. Посвятим этот день двум значимым и действительно стоящим локациям недалеко от Еревана.
Завтракаем, собираем вещи и выезжаем из отеля.
1. Посетим Эчмиадзинский кафедральный собор - духовное сердце Армении и главный храм Армянской апостольской церкви. Во время прогулки по комплексу гид расскажет об истории Эчмиадзин и его особом значении для армянского христианства.
Мы также зайдём в музей-сокровищницу, где хранятся древние реликвии, рукописи, церковные облачения и одна из самых почитаемых святынь — Копьё Судьбы, которым, по преданию, был пронзён Христос. Это место помогает глубже почувствовать духовную историю и традиции Армении.
2. После отправимся на маст си-локацию - храм Звартноц. Здесь получаются невероятные фото и открывается сногсшибательный вид на Арарат (если повезёт с погодой). Древние ионический капители на фоне заснеженных вершин: удивительное зрелище.
Археологический комплекс Звартноц - место, где стоял один из самых необычных храмов средневековой Армении. Сегодня сохранились колонны, фрагменты стен и резные каменные детали. Даже в руинах храм производит сильное впечатление своей гармонией и масштабом.
Так мы завершим наше путешествие по величественной Армении - у одного из самых красивых памятников раннехристианской архитектуры. Среди величественных колонн и древних камней подведём итог нашему путешествию. И выезжаем в аэропорт к 14:00 (ориентируемся на самый ранний вылет) Рекомендуем брать билеты с вылетом не ранее 16:00.
Вы можете улететь позже и еще самостоятельно погулять по Еревану (вещи можно будет оставить в отеле). Если вы хотите поехать в аэропорт позже времени указанного в туре, то такси от отеля в аэропорт Вы оплачиваете самостоятельно.
Мы прощаемся с Вами лишь на время и, надеемся, с каждым джан-путешественником встретиться вновь!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 3 звезды в г. Ереван (4 ночи). Двухместное размещение
- Проживание в мини-отеле в Татеве (1 ночь). Двухместное размещение. Трехместное разм-ие возможно по вашему желанию (семьи/друзья) во всем туре
- Завтраки
- Групповой трансфер из аэропорта Еревана в отель и обратно (по времени программы тура)
- Передвижение на авто с водителем по программе
- Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего тура
- Все входные билеты в локации/музеи/в 1 сторону на канатку Крылья Татева по программе тура
- Посещение всех локаций по программе тура
- Помощь в подборе билетов на любой вид транспорта
- Удалённое сопровождение организатором до и на протяжении тура
Что не входит в цену
- Перелет в Ереван и обратно
- Обеды/ужины
- Личные расходы
- Одноместное размещение за доп. оплату, по желанию и при наличии возможности
- Такси из/в аэропорт, отель, если вы прилетаете/улетаете вне времени тура
О чём нужно знать до поездки
1. Виза для въезда в Армению гражданам России, Беларуси, Казахстана не нужна. Приехать в страну граждане России могут по внутреннему или загран. паспорту, граждане Беларуси и Казахстана по национальному паспорту. Если вы гражданин другой страны - сообщите нам об этом.
2. Хочу обратить внимание, что в каждый из дней мы будем заезжать в местные рестораны, кафе и таверны на обеды и ужины. Не туда, где поближе, а где вкусно и приемлемо по ценам. Армения- это про очень вкусную кухню и большие порции, невысокие цены, так что мы осуществим еще и гастрономическое путешествие. Голодными не останется никто!
3. Программа в туре очень насыщенная, у вас будет мало свободного времени, этот тур для активных людей, которые хотят увидеть и попробовать по максимуму за короткий промежуток времени. Мы не будем очень много ходить, везде будем доезжать на авто. Свободное время будет втуре будет по вечерам, после основной программы. Больше всего свободного времени будет после 18:00 во 2 и 3 дни тура.
4. В стоимость тура включена абсолютно вся активная программа, которая прописана, также проживание, завтраки, трансфер из/в аэропорт и по программе, сопровождение профессионального гида и удалённую работу организатора, все затраты на входные билеты, авто и т. д. Дополнительно вам надо только купить билеты во Ереван и обратно, взять деньги на обеды и ужины, не включенные в программу, личные расходы. Армения - страна с не завышенным ценником, в день, в среднем уйдет до 1500-2500 рублей на человека на еду. Надо понимать, что конечная сумма зависит от ваших предпочтений. Можно поесть и на 500р, и на 2000р:)
5. Передвижение в туре. На протяжении всего тура мы будем передвигаться на комфортных авто (легковая машина, минивэн: Mercedes Vito/Viano, либо микроавтобус), вид транспорта будет зависеть от количества человек в группе. По программе за город передвигаемся на собственном авто с водителем, а внутри города по программе, а также из аэропорта Еревана возможно на такси. Но, мы всегда заботимся о вашем комфорте! Все машины подготовленные и готовы к передвижению по маршруту!
6. Формат тура. Формат всех наших путешествий - молодёжный. Это не значит то, что если вам уже не 35, то вы не можете поехать в тур! Также в это путешествие, вы можете взять детей от 8 лет. Если вы хотите взять ребенка младше-сообщите нам об этом и мы обсудим эту возможность. Мы не ставим верхней планки по возрасту участников, если Вам подходит данный формат, то мы будем рады видеть Вас в туре! С нами часто ездят люди старшего возраста и всегда всем максимально комфортно) Молодёжный формат заключается в том, что тур очень насыщенный, активный, веселый. В туре мы становимся одной командой и проводим его на легкой, дружеской, где-то пьянящей волне))) Душевная атмосфера, ответственные и заботливые организаторы - вот, что вас ждет в наших турах.
7. В туре будет профессиональный гид?
Да, весь тур проведёт для Вас наш профессиональный гид из команды. Он подробно расскажет историю Армении и всех локаций, погрузит вас в современную жизнь страны, национальную кухню, традиции и обычаи и ответит на все вопросы.
8. Организаторы оставляют за собой право менять дни программы местами по своему усмотрению с полным сохранением программы тура и аэропорта прилета и вылета.
Пожелания к путешественнику
Уважаемые путешественники! Мы хотим вам сообщить о некоторых моментах, которые мы просим учесть своих гостей, чтобы путешествие прошло комфортно и классно, как для вас, так и для нас.
Мы хотим видеть в своей команде веселых, позитивных, умеющих радоваться жизни ребят, которые приехали по-настоящему отдыхать, исследовать страну и знакомиться с новыми интересными людьми! Пожалуйста, если вы не умеете смеяться, улыбаться, радоваться жизни и везде ищите только недостатки, которые можно найти абсолютно во всем - не выбирайте наши туры для поездки, вам не понравится.
Мы с большим трепетом, любовью и ответственностью относимся к каждому из своих путешественников и очень не хотим портить с вами отношения, ваши и свои нервы. Мы очень дорожим своей репутацией, нервами и той работой, что мы делаем для Вас! Надеемся на понимание!)
Визы
Виза для въезда в Армению гражданам России, Беларуси, Казахстана не нужна. Приехать в страну граждане России могут по внутреннему или загран. паспорту, граждане Беларуси и Казахстана по национальному паспорту. Если вы гражданин другой страны - сообщите нам об этом.