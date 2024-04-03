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заводов (Арарат и Ной), а также 2-х частных виноделен (Арени и Армения Вайн) дающих возможность посетить само производство и продегустировать лучшие напитки, выпускаемые на данных предприятиях. Несмотря на изнуряющую жару в начале августа (37-38 градусов), все 4 дня пролетели на "одном дыхании" без малейшего соблазна сократить программу. Отдельная благодарность гиду Эдварду, который не только насытил нас интереснейшей информацией о стране, но и активно решал все организационные вопросы, связанные как с организацией нашего свободного времени (включая бронирование лучших кафе и ресторанов Еревана), а также с решением личных проблем, возникших у туристов и не связанных непосредственно с программой тура. Безусловно рекомендуем данный тур всем, кто интересуется древней историей Армении, ее прошлым и настоящим, а также любителям хорошего коньяка и прекрасной национальной кухни.