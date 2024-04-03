Туры в Арени

Найдено 4 тура в категории «Арени» в Ереване, цены от 180 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
54 500 за человека
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Искупаться в бассейнах под Чёртовым мостом, посетить гранатовую винодельню и погулять в Мегри
Начало: Ереван, Проспект Комитаса 1, 06:00
6 июля в 06:00
3 авг в 06:00
180 за человека
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
97 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    3 апреля 2024
    В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
    Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
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    и вовсе "награждало" обильным дождем/снегом. Однако даже в такой ситуации Гарик старался максимально скрасить наше положение. И ему это удалось! Гарик корректировал программу с учетом наших пожеланий, знакомил с великолепными локациями и местной кухней, обильно снабжая энциклопедическими знаниями вперемешку с искрометными шутками. Благодаря ему и, пожалуй, самому аккуратному в всей Армении водителю Арману, мы открыли для себя воистину волшебную страну! После такого тура сложно будет искать варианты где-то еще)

  • В
    Виктор
    7 августа 2023
    Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
    Исключительно насыщенный и безупречно организованный тур, который позволяет ознакомиться с многочисленными знаковыми достопримечательностями Армении, сочетая это с посещением 2-х коньячных
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    заводов (Арарат и Ной), а также 2-х частных виноделен (Арени и Армения Вайн) дающих возможность посетить само производство и продегустировать лучшие напитки, выпускаемые на данных предприятиях. Несмотря на изнуряющую жару в начале августа (37-38 градусов), все 4 дня пролетели на "одном дыхании" без малейшего соблазна сократить программу. Отдельная благодарность гиду Эдварду, который не только насытил нас интереснейшей информацией о стране, но и активно решал все организационные вопросы, связанные как с организацией нашего свободного времени (включая бронирование лучших кафе и ресторанов Еревана), а также с решением личных проблем, возникших у туристов и не связанных непосредственно с программой тура. Безусловно рекомендуем данный тур всем, кто интересуется древней историей Армении, ее прошлым и настоящим, а также любителям хорошего коньяка и прекрасной национальной кухни.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Арени»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
  2. В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
  3. Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
  4. Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Арени" можно забронировать 4 тура от 180 до 97 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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