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Авторский тур
4 дня
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
54 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Авторский тур
2 дня
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Искупаться в бассейнах под Чёртовым мостом, посетить гранатовую винодельню и погулять в Мегри
Начало: Ереван, Проспект Комитаса 1, 06:00
6 июля в 06:00
3 авг в 06:00
€180 за человека
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
97 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений3 апреля 2024Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
- ВВиктор7 августа 2023Исключительно насыщенный и безупречно организованный тур, который позволяет ознакомиться с многочисленными знаковыми достопримечательностями Армении, сочетая это с посещением 2-х коньячных
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Арени»
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- Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
- В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
- Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
- Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
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Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
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