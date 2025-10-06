Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
6 окт в 09:30
2 ноя в 09:30
78 900 ₽ за человека
Мини-тур по Армении: Ереван, Дилижиан и Севан, древние святыни, горы и необычные места
Увидеть языческий храм, побывать в «Армянской Швейцарии», познакомиться с народом молокан
Начало: Ереван, 10:00, встретимся в центре города, точное ...
18 окт в 10:00
26 окт в 10:00
59 000 ₽ за человека
-
10%
Древние обители, лучшие виды и вина горной Армении в мини-группе
Зайти в Хор Вирап, Нораванк, Татев, погрузиться в виноделие Арени, пролететь на «Крыльях Татева»
Начало: Центр Еревана, 10:00
18 сен в 08:00
1 окт в 08:00
36 000 ₽
40 000 ₽ за человека
