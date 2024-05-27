Экскурсии к горам Гюмри

Найдено 5 экскурсий в категории «Горы» в Гюмри, цены от €120, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопад Трчкан: поход и пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Водопад Трчкан: незабываемый поход и пикник с проводником из Гюмри
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопаду Трчкан, где вы сможете насладиться красотой природы и уютным пикником
«Вы отправитесь в путешествие к затерянному в горах водопаду Трчкан»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 120 за всё до 6 чел.
Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Гюмри в Цахкадзор и к озеру Севан: путешествие по легендам и красотам Армении
Погрузитесь в мир армянской культуры и природы: от горнолыжного курорта Цахкадзор до голубых вод озера Севан
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
200180 за всё до 6 чел.
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
Незабываемая поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот. Устройте пикник на высоте 2350 метров, погрузитесь в природу и свежий воздух
«В 15 километрах от города начнём подъём по живописному грунтовому тракту на Иджеванские горы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Индивидуальная
8 часов
Восхождение на южную вершину Арагаца: путешествие на крышу Армении
Почувствуйте величие Армении, поднявшись на южную вершину Арагаца. Насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым горным воздухом
«На комфортабельном автомобиле мы доедем до подножия горы, где находится высокогорное озеро Кари»
10 июня в 16:30
11 июня в 08:00
от 150 за всё до 6 чел.
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
11 часов
Треккинг на гору Димац и конная прогулка по зелёным лугам Сарцапата
Погрузитесь в мир природы Сарцапата, отправляясь на треккинг по белым скалам, наслаждаясь водопадом и конной прогулкой
«Завершив восхождение на белую гору Димац, устроим привал»
Завтра в 16:30
10 июня в 09:00
от 210 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    27 мая 2024
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Экскурсия очень понравилась. И в плане организации и в плане маршрута. За кофе отдельное спасибо. Рекомендую
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜 Наше мини путешествие было отлично организовано: Арман забрал нас от апартаментов вовремя на своем
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    супер комфортном джипе, всё необходимое для поездки (вода, стол, стулья, посуда для пикника) было с собой, мы безопасно доехали по горной живописной дороге до горы Димац, где нам открылись головокружительные виды природы Армении! После прогулки нас ждал вкуснейший шашлык и чай. От всей души рекомендую туры от Армана, он профессионал, хороший и порядочный человек!

    Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜
  • А
    Александр
    16 апреля 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Арман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездок. Кроме комфортной поездки есть
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    все необходимое для пикника. 😍 Арман сделал интересные фотографии, как с дрона так и на телефон👍 Стоит отметить, что в этом году это была первая поездка на гору среди его друзей и коллег) Отважно прощупали путь для всех, кто приедет на Димац в этом году!!

    Арман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездок
  • E
    Elena
    16 апреля 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!
    Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!
  • Е
    Евгения
    29 февраля 2024
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Это удивительное место!!! Приключение с незабываемыми впечатлениями! Гид очень интересно все рассказывал, проезжали по необычному маршруту, с потрясающими видами. До
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    водопада шли пешком, гид показал удивительную дорогу, которую не найти самому, подошли прям к водопаду, эмоции не передать словами! Это потрясающая экскурсия! Только с таким гидом, как Оганес нужно гулять по Гюмри, он знает все об этом удивительном месте, он смог открыть тайный мир гор для обычных людей, провел в волшебную страну девственной природы! Замечательный гид и поход к водопаду незабываемый!

  • О
    Ольга
    21 февраля 2024
    Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
    Хороший, неутомительный, наполненный маршрут. Красивые виды, интересный рассказ. Всё отлично!
  • Е
    Елизавета
    7 января 2024
    Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
    Экскурсия очень понравилась. Ехать из Гюмри до Цахкадзора и Севана достаточно долго - часа 2 где-то. Но маршрут идет через
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    горы и дух от видов просто захватывает. Дорога очень красивая и время пролетело незаметно, особенно под интересный рассказ гида. Спасибо большое за организацию и интересную экскурсию. Очень спокойный, вежливый и профессиональный водитель, который с комфортом довез нас туда и обратно. И очень интересная экскурсия от Ины - видно, что человек любит свое дело, свою страну и особенно свой город Гюмри, о котором она нам тоже рассказала много интересного. В Цахкадзоре посетили и монастырь, и поднялись на гору на канатной дороге - вид захватывает. Севан произвел неизгладимое впечатление. Нам очень повезло с погодой - ярко светило солнце. Спасибо еще раз за прекрасную поездку и интересную экскурсию.

  • Е
    Евгения
    16 ноября 2023
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Очень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказали, очень общительные! По пути
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    на водопад, останавливались на роднике с кристально чистой водой. Не пожалела, что выбрала эту экскурсию. Спасибо команде и Армении за гостеприимство!

    Очень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказалиОчень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказали

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Горы»

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  1. Водопад Трчкан: поход и пикник
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Какие места ещё посмотреть в Гюмри
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Белые скалы
  6. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Горы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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