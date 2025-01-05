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Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан

Отправляйтесь в незабываемое путешествие к водопаду Трчкан. Зимние пейзажи, комфортабельный джип и душевные разговоры ждут вас на этом маршруте
Эта индивидуальная экскурсия предлагает отправиться к замёрзшему водопаду Трчкан, высотой 23 метра. Путешествие проходит на комфортабельном джипе, с остановками для фото на фоне горных пейзажей. На месте, если позволит погода, организуется чаепитие. В стоимость включены трансфер, услуги гида и фото/видео с дрона.

Это уникальная возможность увидеть природное чудо своими глазами и насладиться зимней красотой Армении
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Замёрзший водопад Трчкан
  • 🚙 Комфортабельный джип
  • 📸 Фото и видео с дрона
  • 🏞️ Живописные горные пейзажи
  • ☕ Возможность чаепития на природе
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан

Что можно увидеть

  • Водопад Трчкан

Описание экскурсии

Безопасная дорога

Мы отправимся из Гюмри в 10-11 часов утра и через полтора часа будем на месте. Я знаю три разные горные дороги, по которым можно добраться до водопада. У знакомых местных жителей заранее уточню их состояние в случае снегопада.

Горы и леса по пути, а ещё наши с вами душевные разговоры

По дороге остановимся, чтобы сфотографироваться на фоне красивых горных пейзажей. Посоветую, какие ещё красивые места в Армении можно посетить и что попробовать из национальной кухни. Отвечу на любые ваши вопросы о моём родном крае.

И наконец, красавец-водопад

По прибытии дойдём пешком до нужного места за 10 минут. Если захотите добраться до нижней точки водопада, у меня всегда есть с собой снегоступы, а также вся зимняя экипировка. Погуляем по снежным окрестностям час-полтора, я сделаю фото и видео с дрона. Если позволит погода, устроим пикник.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, фото/видео с дрона
  • Поездка пройдёт на комфортабельном джипе Toyota 4Runner. Для маленьких путешественников имеется автомобильное кресло.
  • Дополнительно оплачивается пикник

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман
Арман — ваш гид в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 98 туристов
В сфере экстремального туризма я уже много лет. Организую пешие походы, джип-туры, кемпинг, фрирайд, сноукайтинг, велотуры, сталкеринг. Свои туры я провожу на удобном внедорожнике TOYOTA 4Runner TRD Off road 2022 года, также предоставляю клиентам необходимое снаряжение. С помощью дрона создаю высококлассный цифровой контент: видео и фотографии, которыми делюсь со своими клиентами, чтобы навсегда запечатлеть эти незабываемые кадры в их памяти.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Мы ездили по красивейшим местам, вброд на джипе переплывали речку, спускались к водопаду и в конце устроили пикник. Нам все очень понравилось, рекомендую экскурсию!
Мы ездили по красивейшим местам, вброд на джипе переплывали речку, спускались к водопаду и в конце
Мы ездили по красивейшим местам, вброд на джипе переплывали речку, спускались к водопаду и в конце
Мы ездили по красивейшим местам, вброд на джипе переплывали речку, спускались к водопаду и в конце
Мы ездили по красивейшим местам, вброд на джипе переплывали речку, спускались к водопаду и в конце
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