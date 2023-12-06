Приглашаю вас отправиться к природному чуду — водопаду Трчкан в ледяном облачении. Зимой водопад высотою 23 метра замерзает. И никакие самые профессиональные снимки не передают его красоту. Это надо видеть своими глазами! Мы поедем к водопаду на комфортабельном джипе. По пути полюбуемся пейзажами гор и лесов. Если позволит погода, на месте устроим чаепитие.

Описание

Что вас ожидает

Безопасная дорога

Мы отправимся из Гюмри в 10-11 часов утра и через полтора часа будем на месте. Я знаю три разные горные дороги, по которым можно добраться до водопада. У знакомых местных жителей заранее уточню их состояние в случае снегопада.

Горы и леса по пути, а ещё наши с вами душевные разговоры

По дороге остановимся, чтобы сфотографироваться на фоне красивых горных пейзажей. Посоветую, какие ещё красивые места в Армении можно посетить и что попробовать из национальной кухни. Отвечу на любые ваши вопросы о моём родном крае.

И наконец, красавец-водопад

По прибытии дойдём пешком до нужного места за 10 минут. Если захотите добраться до нижней точки водопада, у меня всегда есть с собой снегоступы, а также вся зимняя экипировка. Погуляем по снежным окрестностям час-полтора, я сделаю фото и видео с дрона. Если позволит погода, устроим пикник.

Организационные детали