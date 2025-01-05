Эта индивидуальная экскурсия предлагает отправиться к замёрзшему водопаду Трчкан, высотой 23 метра. Путешествие проходит на комфортабельном джипе, с остановками для фото на фоне горных пейзажей. На месте, если позволит погода, организуется чаепитие. В стоимость включены трансфер, услуги гида и фото/видео с дрона.
Это уникальная возможность увидеть природное чудо своими глазами и насладиться зимней красотой Армении
Это уникальная возможность увидеть природное чудо своими глазами и насладиться зимней красотой Армении
5 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Замёрзший водопад Трчкан
- 🚙 Комфортабельный джип
- 📸 Фото и видео с дрона
- 🏞️ Живописные горные пейзажи
- ☕ Возможность чаепития на природе
Что можно увидеть
- Водопад Трчкан
Описание экскурсии
Безопасная дорога
Мы отправимся из Гюмри в 10-11 часов утра и через полтора часа будем на месте. Я знаю три разные горные дороги, по которым можно добраться до водопада. У знакомых местных жителей заранее уточню их состояние в случае снегопада.
Горы и леса по пути, а ещё наши с вами душевные разговоры
По дороге остановимся, чтобы сфотографироваться на фоне красивых горных пейзажей. Посоветую, какие ещё красивые места в Армении можно посетить и что попробовать из национальной кухни. Отвечу на любые ваши вопросы о моём родном крае.
И наконец, красавец-водопад
По прибытии дойдём пешком до нужного места за 10 минут. Если захотите добраться до нижней точки водопада, у меня всегда есть с собой снегоступы, а также вся зимняя экипировка. Погуляем по снежным окрестностям час-полтора, я сделаю фото и видео с дрона. Если позволит погода, устроим пикник.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, фото/видео с дрона
- Поездка пройдёт на комфортабельном джипе Toyota 4Runner. Для маленьких путешественников имеется автомобильное кресло.
- Дополнительно оплачивается пикник
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман — ваш гид в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 98 туристов
В сфере экстремального туризма я уже много лет. Организую пешие походы, джип-туры, кемпинг, фрирайд, сноукайтинг, велотуры, сталкеринг. Свои туры я провожу на удобном внедорожнике TOYOTA 4Runner TRD Off road 2022 года, также предоставляю клиентам необходимое снаряжение. С помощью дрона создаю высококлассный цифровой контент: видео и фотографии, которыми делюсь со своими клиентами, чтобы навсегда запечатлеть эти незабываемые кадры в их памяти.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Мы ездили по красивейшим местам, вброд на джипе переплывали речку, спускались к водопаду и в конце устроили пикник. Нам все очень понравилось, рекомендую экскурсию!
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