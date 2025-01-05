Эта индивидуальная экскурсия предлагает отправиться к замёрзшему водопаду Трчкан, высотой 23 метра. Путешествие проходит на комфортабельном джипе, с остановками для фото на фоне горных пейзажей. На месте, если позволит погода, организуется чаепитие. В стоимость включены трансфер, услуги гида и фото/видео с дрона. Это уникальная возможность увидеть природное чудо своими глазами и насладиться зимней красотой Армении

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Безопасная дорога

Мы отправимся из Гюмри в 10-11 часов утра и через полтора часа будем на месте. Я знаю три разные горные дороги, по которым можно добраться до водопада. У знакомых местных жителей заранее уточню их состояние в случае снегопада.

Горы и леса по пути, а ещё наши с вами душевные разговоры

По дороге остановимся, чтобы сфотографироваться на фоне красивых горных пейзажей. Посоветую, какие ещё красивые места в Армении можно посетить и что попробовать из национальной кухни. Отвечу на любые ваши вопросы о моём родном крае.

И наконец, красавец-водопад

По прибытии дойдём пешком до нужного места за 10 минут. Если захотите добраться до нижней точки водопада, у меня всегда есть с собой снегоступы, а также вся зимняя экипировка. Погуляем по снежным окрестностям час-полтора, я сделаю фото и видео с дрона. Если позволит погода, устроим пикник.

Организационные детали