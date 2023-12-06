Полюбоваться на ледяного красавца и устроить душевный пикник у его подножия
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даты
Описание
Что вас ожидает
Безопасная дорога
Мы отправимся из Гюмри в 10-11 часов утра и через полтора часа будем на месте. Я знаю три разные горные дороги, по которым можно добраться до водопада. У знакомых местных жителей заранее уточню их состояние в случае снегопада.
Горы и леса по пути, а ещё наши с вами душевные разговоры
По дороге остановимся, чтобы сфотографироваться на фоне красивых горных пейзажей. Посоветую, какие ещё красивые места в Армении можно посетить и что попробовать из национальной кухни. Отвечу на любые ваши вопросы о моём родном крае.
И наконец, красавец-водопад
По прибытии дойдём пешком до нужного места за 10 минут. Если захотите добраться до нижней точки водопада, у меня всегда есть с собой снегоступы, а также вся зимняя экипировка. Погуляем по снежным окрестностям час-полтора, я сделаю фото и видео с дрона. Если позволит погода, устроим пикник.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, фото/видео с дрона
- Поездка пройдёт на комфортабельном джипе Toyota 4Runner. Для маленьких путешественников имеется автомобильное кресло.
- Дополнительно оплачивается пикник
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.