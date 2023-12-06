Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан

Индивидуальная экскурсия в Гюмри

Полюбоваться на ледяного красавца и устроить душевный пикник у его подножия

Приглашаю вас отправиться к природному чуду — водопаду Трчкан в ледяном облачении. Зимой водопад высотою 23 метра замерзает. И никакие самые профессиональные снимки не передают его красоту. Это надо видеть своими глазами! Мы поедем к водопаду на комфортабельном джипе. По пути полюбуемся пейзажами гор и лесов. Если позволит погода, на месте устроим чаепитие.
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Безопасная дорога

Мы отправимся из Гюмри в 10-11 часов утра и через полтора часа будем на месте. Я знаю три разные горные дороги, по которым можно добраться до водопада. У знакомых местных жителей заранее уточню их состояние в случае снегопада.

Горы и леса по пути, а ещё наши с вами душевные разговоры

По дороге остановимся, чтобы сфотографироваться на фоне красивых горных пейзажей. Посоветую, какие ещё красивые места в Армении можно посетить и что попробовать из национальной кухни. Отвечу на любые ваши вопросы о моём родном крае.

И наконец, красавец-водопад

По прибытии дойдём пешком до нужного места за 10 минут. Если захотите добраться до нижней точки водопада, у меня всегда есть с собой снегоступы, а также вся зимняя экипировка. Погуляем по снежным окрестностям час-полтора, я сделаю фото и видео с дрона. Если позволит погода, устроим пикник.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, фото/видео с дрона
  • Поездка пройдёт на комфортабельном джипе Toyota 4Runner. Для маленьких путешественников имеется автомобильное кресло.
  • Дополнительно оплачивается пикник

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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