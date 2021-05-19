Всё о Кировакане

Полезная информация о Кировакане

Что нужно знать о Кировакане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кировакане
02:1025
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇲 Армения
Название городаКировакан
По-английскиVanadzor
Столица регионаКировакан является столицей региона
Население города101 098 чел.
Часовой поясAsia/Yerevan
Средняя высота1 344 м. от уровня моря

Где находится Кировакан на карте