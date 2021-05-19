Полезная информация о Кировакане
Что нужно знать о Кировакане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кировакане
02:1025
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇲 Армения
|Название города
|Кировакан
|По-английски
|Vanadzor
|Столица региона
|Кировакан является столицей региона
|Население города
|101 098 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Yerevan
|Средняя высота
|1 344 м. от уровня моря