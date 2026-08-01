Виноградники до горизонта, кенгуру, коалы и гастрономические традиции
Зелёные холмы, бокал местного вина, встреча с коалами и кенгуру, а на десерт — австралийский шоколад. Так пройдёт наш день в долине Ярра в 1,5 часах езды от Мельбурна. Я расскажу о первых винодельнях, фермерских традициях и современной жизни региона. За красивыми пейзажами вам откроется совсем другая Австралия.
Описание экскурсии
Дорога в долину Ярра
Выедем из Мельбурна и примерно через 1,5 часа окажемся среди виноградников и зелёных холмов. Поговорим об истории долины, фермерских традициях и гастрономии.
Винодельня Chandon
На прогулке по её территории я расскажу, как в долине Ярра появились первые винодельни и почему она стала одним из главных винодельческих регионов Австралии. По желанию вы попробуете игристые сорта на дегустации.
Парк австралийских животных
Увидим кенгуру, коал и других обитателей. Поделюсь интересными фактами о них.
Винодельня Rochford
Продолжим знакомство с местными винами ещё на одной известной винодельне. Здесь вас ждут дегустация и обед по желанию.
Шоколадная фабрика Yarra Valley Chocolaterie
Завершим путешествие на сладкой ноте. Заглянем на шоколадную фабрику, познакомимся с производством и попробуем три вида шоколада.
Дополнительные винодельни
Если останется время и будет желание, маршрут можно дополнить посещением ещё одной-двух виноделен.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются:
билет в парк животных — 57 AUD (≈ $41) за чел.
дегустация на винодельне — 15–35 AUD (≈ $11–25) за чел. в зависимости от выбранного варианта
обед в ресторане — около 85 AUD (≈ $60) за чел.
обед в кафе — от 25 AUD (≈ $18) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Мельбурне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 260 туристов
Австралия была моей мечтой ещё с юности, но путь к ней оказался необычным — сначала жизнь подарила мне девять удивительных лет в Новой Зеландии.
Там я несколько лет работала в сфере читать дальшеуменьшить
образования, а позже стала гидом и поняла, как сильно люблю делиться с людьми атмосферой страны, её историями и самыми красивыми местами.
В 2021 году мы с семьёй переехали в Мельбурн — город, который невозможно узнать до конца. Здесь гармонично сочетаются океан, искусство, гастрономия, природа и особая энергия жизни. И даже спустя годы я продолжаю открывать его для себя заново.
Я очень люблю путешествовать по Австралии, побывала во всех штатах и всегда ищу необычные локации, интересные маршруты и места, которые хочется советовать друзьям.
На моих экскурсиях вам будет легко, интересно и атмосферно. Буду рада показать вам Австралию глазами человека, который искренне влюблён в эту страну.
Входит в следующие категории Мельбурна
Похожие экскурсии на «Очарование долины Ярра - из Мельбурна»