Зелёные холмы, бокал местного вина, встреча с коалами и кенгуру, а на десерт — австралийский шоколад. Так пройдёт наш день в долине Ярра в 1,5 часах езды от Мельбурна. Я расскажу о первых винодельнях, фермерских традициях и современной жизни региона. За красивыми пейзажами вам откроется совсем другая Австралия.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Дорога в долину Ярра

Выедем из Мельбурна и примерно через 1,5 часа окажемся среди виноградников и зелёных холмов. Поговорим об истории долины, фермерских традициях и гастрономии.

Винодельня Chandon

На прогулке по её территории я расскажу, как в долине Ярра появились первые винодельни и почему она стала одним из главных винодельческих регионов Австралии. По желанию вы попробуете игристые сорта на дегустации.

Парк австралийских животных

Увидим кенгуру, коал и других обитателей. Поделюсь интересными фактами о них.

Винодельня Rochford

Продолжим знакомство с местными винами ещё на одной известной винодельне. Здесь вас ждут дегустация и обед по желанию.

Шоколадная фабрика Yarra Valley Chocolaterie

Завершим путешествие на сладкой ноте. Заглянем на шоколадную фабрику, познакомимся с производством и попробуем три вида шоколада.

Дополнительные винодельни

Если останется время и будет желание, маршрут можно дополнить посещением ещё одной-двух виноделен.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются: