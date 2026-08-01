Очарование долины Ярра - из Мельбурна

Виноградники до горизонта, кенгуру, коалы и гастрономические традиции
Зелёные холмы, бокал местного вина, встреча с коалами и кенгуру, а на десерт — австралийский шоколад. Так пройдёт наш день в долине Ярра в 1,5 часах езды от Мельбурна. Я расскажу о первых винодельнях, фермерских традициях и современной жизни региона. За красивыми пейзажами вам откроется совсем другая Австралия.
Очарование долины Ярра - из Мельбурна
Очарование долины Ярра - из Мельбурна
Очарование долины Ярра - из Мельбурна

Описание экскурсии

Дорога в долину Ярра

Выедем из Мельбурна и примерно через 1,5 часа окажемся среди виноградников и зелёных холмов. Поговорим об истории долины, фермерских традициях и гастрономии.

Винодельня Chandon

На прогулке по её территории я расскажу, как в долине Ярра появились первые винодельни и почему она стала одним из главных винодельческих регионов Австралии. По желанию вы попробуете игристые сорта на дегустации.

Парк австралийских животных

Увидим кенгуру, коал и других обитателей. Поделюсь интересными фактами о них.

Винодельня Rochford

Продолжим знакомство с местными винами ещё на одной известной винодельне. Здесь вас ждут дегустация и обед по желанию.

Шоколадная фабрика Yarra Valley Chocolaterie

Завершим путешествие на сладкой ноте. Заглянем на шоколадную фабрику, познакомимся с производством и попробуем три вида шоколада.

Дополнительные винодельни

Если останется время и будет желание, маршрут можно дополнить посещением ещё одной-двух виноделен.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются:

  • билет в парк животных — 57 AUD (≈ $41) за чел.
  • дегустация на винодельне — 15–35 AUD (≈ $11–25) за чел. в зависимости от выбранного варианта
  • обед в ресторане — около 85 AUD (≈ $60) за чел.
  • обед в кафе — от 25 AUD (≈ $18) за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Мельбурне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 260 туристов
Австралия была моей мечтой ещё с юности, но путь к ней оказался необычным — сначала жизнь подарила мне девять удивительных лет в Новой Зеландии. Там я несколько лет работала в сфере
читать дальшеуменьшить

образования, а позже стала гидом и поняла, как сильно люблю делиться с людьми атмосферой страны, её историями и самыми красивыми местами. В 2021 году мы с семьёй переехали в Мельбурн — город, который невозможно узнать до конца. Здесь гармонично сочетаются океан, искусство, гастрономия, природа и особая энергия жизни. И даже спустя годы я продолжаю открывать его для себя заново. Я очень люблю путешествовать по Австралии, побывала во всех штатах и всегда ищу необычные локации, интересные маршруты и места, которые хочется советовать друзьям. На моих экскурсиях вам будет легко, интересно и атмосферно. Буду рада показать вам Австралию глазами человека, который искренне влюблён в эту страну.

Входит в следующие категории Мельбурна

Похожие экскурсии на «Очарование долины Ярра - из Мельбурна»

Прочувствуйте Австралию
На машине
Канатная дорога
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прочувствуйте Австралию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Австралии: винодельни, дикие животные и потрясающие виды ждут вас на Морнингтоне
Начало: От вашего отеля
30 авг в 09:00
31 авг в 10:00
от $619 за всё до 6 чел.
Живописные окресности Мельбурна
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные окресности Мельбурна
Увлекательное путешествие по западным пригородам Мельбурна. Тайны Висячей скалы, дегустация вина и виды с горы Македон в одном туре
Завтра в 13:00
29 авг в 10:00
от $500 за всё до 6 чел.
Золотая лихорадка и очарование Балларата - из Мельбурна
На машине
На микроавтобусе
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Золотая лихорадка и очарование Балларата - из Мельбурна
Погрузиться в атмосферу 1850-х и посетить город золотоискателей
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от $505 за всё до 7 чел.
По Мельбурну - пешком и на авто
На машине
На микроавтобусе
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну - пешком и на авто
Полное погружение в энергичный и многогранный город с семейной парой гидов
29 авг в 13:00
30 авг в 09:00
от $470 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мельбурне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мельбурне
от $520 за экскурсию