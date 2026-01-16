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Академия изобразительных искусств – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Академия изобразительных искусств» в Вене на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Пешая
2.5 часа
81 отзыв
Фотопрогулка
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Открыть историю и достопримечательности Вены и заодно получить прекрасное фотопортфолио на память
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€180 за всё до 5 чел.
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Разгадать послания знаменитых картин и понять, как они стали образцом для подражания
Начало: У входа в Академию
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
Наталье была поставлена сложная задача провести экскурсию для 3 взрослых и детей 14 и 5 лет. В результате было интересно
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всем! Подача информации была настолько легкой и доступной, но в тоже время информативной, что время пролетело на одном дыхании! Мы остались с морем позитивных впечатлений о замечательной экскурсии. Мой старший сын с интересом участвовал во всех квестах. А самое главное моя 5-я дочь удивила всех, когда позже узнала в репродукции из журнала картину Вермеера из Венского музея) мы получили море удовольствия, а дети замечательный опыт и интерес к искусству благодаря Наталье. Экскурсию смело рекомендую для детей и взрослых любых возрастов! Интересно будет всем!

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И
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
Очень понравилась экскурсия с Натальей в музее истории искусств.
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Ж
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
Очень признательны Наталье за то, что она помогла нам за короткое время увидеть так много интересного. Наталья-эрудированный экскурсовод и замечательный рассказчик. Спасибо!
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С
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Однозначно рекомендуем всем экскурсии Юлии на любую тему! Очень интересно и доступно!
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Виктория
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
Экскурсия супер
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В
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
Отличная интересная экскурсия, 2 часа для детей как 5 мин! Спасибо
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Е
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Эта экскурсия заставила нас посмотреть на искусство с другой стороны, а точнее, в суть и смысл созидания, преемственности и колорита
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современности времён авторов работ. Юлия погрузила нас в мир искусства, искусства, где важны смысл и посылы, а не имя автора работы. Остались очень довольны и очень рекомендуем эту экскурсию.

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О
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
С 22 по 25декабря наша семья была в Вене. Конечно этот город прекрасен, но экскурсии добавляют удовольствие от путешествия. Нам
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повезло с экскурсоводом в доме - музее Лобковиц. Это была Юлия. Она с первых же минут заворожила нас историей этого дома. Потом уже возле триптиха Босха мы были погружены во все смыслы и причины написания картины. В исторические моменты того времени. Юля была готова ко всем нашим вопросам и полностью удовлетворила наше любопытство. Время пролетело незаметно. Расставаться не хотелось. Огромное ей спасибо. Это было прекрасное время перед рождеством в Вене.

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Всего 89 отзывов в Вене в категории "Академия изобразительных искусств"

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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Академия изобразительных искусств»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом;
  2. Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене;
  3. Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств.
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Хофбург;
  2. Музей истории искусств;
  3. Венская опера;
  4. Венская ратуша;
  5. Музей Леопольда;
  6. Собор Святого Стефана;
  7. Шёнбрунн;
  8. Венский лес;
  9. Исторический музей;
  10. Музей современного искусства.
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2026
Сейчас в Вене в категории "Академия изобразительных искусств" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 300. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Академия изобразительных искусств», 89 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь