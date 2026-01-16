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Фотопрогулка
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Открыть историю и достопримечательности Вены и заодно получить прекрасное фотопортфолио на память
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Разгадать послания знаменитых картин и понять, как они стали образцом для подражания
Начало: У входа в Академию
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Наталье была поставлена сложная задача провести экскурсию для 3 взрослых и детей 14 и 5 лет. В результате было интересно
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И
Очень понравилась экскурсия с Натальей в музее истории искусств.
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Ж
Очень признательны Наталье за то, что она помогла нам за короткое время увидеть так много интересного. Наталья-эрудированный экскурсовод и замечательный рассказчик. Спасибо!
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С
Однозначно рекомендуем всем экскурсии Юлии на любую тему! Очень интересно и доступно!
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Экскурсия супер
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В
Отличная интересная экскурсия, 2 часа для детей как 5 мин! Спасибо
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Е
Эта экскурсия заставила нас посмотреть на искусство с другой стороны, а точнее, в суть и смысл созидания, преемственности и колорита
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О
С 22 по 25декабря наша семья была в Вене. Конечно этот город прекрасен, но экскурсии добавляют удовольствие от путешествия. Нам
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Всего 89 отзывов в Вене в категории "Академия изобразительных искусств"
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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Академия изобразительных искусств»
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Сейчас в Вене в категории "Академия изобразительных искусств" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 300. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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