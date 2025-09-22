Вена обладает особенной атмосферой, где каждый уголок дышит мистикой. Мы обсудим жуткие ритуалы и холодящие кровь истории.
Например, рядом с Августинской церковью есть дом кровавой графини — вы узнаете страшный её рецепт вечной молодости и красоты. Экскурсия подойдёт и взрослым, и детям — будет увлекательно!
6 причин купить эту экскурсию
- 👻 Узнать о призраках Хофбурга
- 🔮 Открыть тайны кровавой графини
- ⛪ Исследовать катакомбы под церковью
- 🎵 Посетить трактир с песней об Августине
- ⚰️ Понять отношение венцев к смерти
- 🦎 Встретить василиска у пекаря
Что можно увидеть
- Хофбург
- Церковь Архангела Михаила
- Августинская церковь
Описание экскурсии
- Вы услышите о самых известных призраках Хофбурга — загадочной даме в белом и скакуне-липицанере. Последний раз привидение дамы видел охранник в 1987 году — и вскоре уволился.
- В церкви Архангела Михаила поговорим о замурованных вратах в ад и катакомбах под храмом, где до сих пор хранятся слои из костей и черепов толщиной до полутора метров.
- Увидим лобные места Вены и вспомним казни, проходившие на городских площадях.
- Заглянем и в старинный трактир, где впервые прозвучала знаменитая песня о милом Августине.
Я расскажу:
- Об отношении венцев к смерти.
- Реформе императора с гробами многоразового использовании.
- Захоронениях с колокольчиками и музыкальными инструментами.
- Похоронных ритуалах самих императоров: где находятся сердца и внутренности их тел.
- Василиске, который поселился у венского пекаря.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Елена — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 82 туристов
Дорогие гости! Меня зовут Елена Долеши и я гид в Вене и Австрии. В Австрии я живу с 1994 года и с 2005 года работаю гидом. Люблю интересные уголки этого города, собираю увлекательные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Н
Наталья
22 сен 2025
Мы провели замечательное время в Вене с нашим гидом Еленой.
Экскурсия была очень интересной, познавательной и комфортной. Елена отлично чувствует группу, умеет подать материал живо и увлекательно, отвечает на все вопросы.
Мы остались в полном восторге и с удовольствием будем пользоваться сервисом Трипстера и дальше.
Спасибо за этот опыт!
