1 чел.
По популярности
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
Начало: Rotenturmstrasse 29
«Элементы квеста придадут нашей прогулке уникальную «перчинку» и сделают каждый момент незабываемым и захватывающим»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Квест
2 часа
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы и узнать подробности последних дней жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
«Перед внесением предоплаты сообщите представителю ТОМ — Тайного общества Моцарта в Вене (то есть мне) количество и возраст участников, а также выберите вариант квеста:»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 7 чел.
Квест
2.5 часа
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств Вены
Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства
Начало: В Музее истории искусств
«И к концу нашего арт-квеста станете специалистом по искусству и чудесам»
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от €295 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса7 мая 2024Прекрасно продуманная экскурсия! Юлии удавалось развлечь нашего активного реьенка 3,5 года на всем протяжении маршрута! Много интересных фишек, загадок и историй. Все остались довольны. Получили много ценных рекомендаций для самостоятельной прогулки. Рекомендуем семьям с детьми!
- ННаталья14 апреля 2024Отличная программа! Супер интересный квест! Спасибо огромное Юлии за столь необычное и занимательное мероприятие. Дети узнали много нового, сами находили
- AAngela31 января 2024Наш квест был посвящен дню рождения уже взрослой дочери. Это был незабываемый квест- сюрприз - экскурсионная прогулка для нас («все
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Квесты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Квесты" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 295. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Квесты», 19 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август