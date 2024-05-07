Экскурсии с элементами квеста в Вене

Найдено 4 экскурсии в категории «Квесты» в Вене на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
Начало: Rotenturmstrasse 29
«Элементы квеста придадут нашей прогулке уникальную «перчинку» и сделают каждый момент незабываемым и захватывающим»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 за человека
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы и узнать подробности последних дней жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
«Перед внесением предоплаты сообщите представителю ТОМ — Тайного общества Моцарта в Вене (то есть мне) количество и возраст участников, а также выберите вариант квеста
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160 за всё до 7 чел.
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств
Квест
2.5 часа
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств Вены
Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства
Начало: В Музее истории искусств
«И к концу нашего арт-квеста станете специалистом по искусству и чудесам»
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от 295 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    7 мая 2024
    Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
    Прекрасно продуманная экскурсия! Юлии удавалось развлечь нашего активного реьенка 3,5 года на всем протяжении маршрута! Много интересных фишек, загадок и историй. Все остались довольны. Получили много ценных рекомендаций для самостоятельной прогулки. Рекомендуем семьям с детьми!
  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
    Отличная программа! Супер интересный квест! Спасибо огромное Юлии за столь необычное и занимательное мероприятие. Дети узнали много нового, сами находили
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    ответы на вопросы и разгадывали загадки! Все в восторге! Обязательно буду рекомендовать компанию Юлии своим друзьям и знакомым. Думаю, что обращусь к Юлии еще))

  • A
    Angela
    31 января 2024
    Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
    Наш квест был посвящен дню рождения уже взрослой дочери. Это был незабываемый квест- сюрприз - экскурсионная прогулка для нас («все
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    в одном флаконе»). Организация на 5 баллов с учетом наших пожеланий и личных интересов дочери. Хотя на сайте была информация для детского квеста… (к сожалению на этом же сайте другой организацатор квестов для взрослых не смогла нам ничего предложить после переписки), но Юлия имеет очень гибкий и фантазийный подход - праздничное настроение и куча интересных сюрпризов-подарков для именинницы были лучшей оценкой! Рекомендую!

    Наш квест был посвящен дню рождения уже взрослой дочери. Это был незабываемый квест- сюрприз - экскурсионная

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Квесты»

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  4. Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств
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  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Квесты" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 295. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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