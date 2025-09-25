Погрузитесь в атмосферу барочного великолепия Бельведера.
Пройдите в музей без ожидания в очередях, любуйтесь коллекцией Климта и других мастеров, прогуляйтесь по историческим залам и садам вместе с опытным гидом.
Описание билетаВеличие Бельведера без ожиданий Откройте для себя Бельведерский дворец — жемчужину венского барокко. Эта экскурсия с гидом позволяет пройти в Верхний Бельведер без очереди и увидеть самую знаменитую коллекцию произведений искусства Австрии, где хранится «Поцелуй» Климта и работы Моне, Ван Гога, Шиле и других выдающихся художников. Исторические залы и дворцовые сады Прогуляйтесь по величественному Мраморному залу, где подписывался Австрийский государственный договор, и насладитесь панорамными видами Вены из живописных садов. Вам будет интересно слушать увлекательные истории и факты о дворце в сопровождении заботливого гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Аудиоустройство с наушниками
Что не входит в цену
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Schweizerhof, Hofburg, 1010 Wien, Austria
Завершение: Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien, Austria
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Амалия
25 сен 2025
Сири — настоящий кладезь знаний, отличный гид, с радостью выбрала бы её снова
С
Софья
22 авг 2025
Экскурсовод оказался превосходным — энергичный, знающий, делился интересными фактами без перерыва
П
Полина
12 июл 2024
Майкл — самый увлечённый и образованный гид из всех, кого мы встречали. Благодаря ему экскурсия позволила по-настоящему прочувствовать красоту искусства и богатую историю Вены. Очень рекомендую этот тур тем, кто собирается посетить Бельведер.
