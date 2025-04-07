Исследуйте величие дворца Шёнбрунн без очередей.
Откройте 22 императорских зала с профессиональным гидом и прогуляйтесь по роскошным садам, следуя по стопам Марии Терезии. Вас ждут история, красота и атмосфера Вены во всей её аристократической изысканности.
Описание билетаПо следам Марии Терезии Пройдите маршрут от Фонарного зала до Охотничьего зала — именно здесь когда-то звучало передвижное фортепиано. Вы увидите всё, что остаётся незамеченным на стандартных императорских турах. Наш гид расскажет захватывающие истории о Габсбургах, Сиси и Марии Терезии, а также об искусстве и архитектуре дворца. Прогулка по императорским садам После посещения дворца вы отправитесь в его обширные сады, где можно увидеть изящные статуи, фонтаны, римские руины и глареоты. Прогулка по этому живописному парку дополнит впечатления и позволит прочувствовать атмосферу императорской Вены. Важная информация:
- Не допускается: домашние животные, багаж или большие сумки, зонтики, самокаты.
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями, пользователей инвалидных колясок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Услуги гида на английском языке
- Доступ в сады и внутренние дворы Шёнбрунна
- Наушники для комфортного прослушивания (для групп от 10 человек)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstraße 47/Kavalierstrakt 52, 1130 Wien, Austria
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
7 апр 2025
Всё было прекрасно организовано: гида хорошо слышно, легко понимать, к тому же у него отличное чувство юмора. Оптимальная продолжительность экскурсии и отличный выбор объектов.
Е
Елизавета
2 сен 2024
Экскурсия и гид были просто потрясающими! Определённо рекомендую всем — гид была весёлая, очень знающая и отлично выполняла свою работу.
Н
Надежда
28 июн 2024
Наш гид Янка была замечательной — с чувством юмора и интересными фактами, которые помогли оживить историю дворца. Прекрасное место, обязательно к посещению во время поездки в Вену.
