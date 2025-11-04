Билеты
Экскурсия по дворцу и садам Шёнбрунн без очередей
Начало: Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstraße 47/K...
«Прогулка по императорским садам После посещения дворца вы отправитесь в его обширные сады, где можно увидеть изящные статуи, фонтаны, римские руины и глареоты»
4 ноя в 10:50
5 ноя в 10:50
€52.96 за билет
Билеты
Шёнбрунн без очереди - путешествие по дворцу и живописным садам
Начало: 58P8+M2M Вена, Австрия
«Уникальный доступ без очередей Посетите дворец и сады Шёнбрунн, минуя очереди, и быстро окунитесь в атмосферу венской истории»
2 ноя в 10:30
3 ноя в 10:30
€48.40
€52 за билет
Билеты
Экскурсия без очереди в музей Сисси, по Хофбургу и историческим садам
Начало: Michaelerplatz 3, 1010 Wien, Austria
«Посетите музей Сисси, императорские апартаменты и сады без очередей вместе с лицензированным гидом»
2 ноя в 10:35
3 ноя в 10:35
€61.20 за билет
Сколько стоит экскурсия по Вене в октябре 2025
