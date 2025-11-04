Мои заказы

Цветы и сады – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Вене на русском языке, цены от €48, скидки до 7%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Экскурсия по дворцу и садам Шёнбрунн без очередей
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Билеты
Экскурсия по дворцу и садам Шёнбрунн без очередей
Начало: Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstraße 47/K...
«Прогулка по императорским садам После посещения дворца вы отправитесь в его обширные сады, где можно увидеть изящные статуи, фонтаны, римские руины и глареоты»
4 ноя в 10:50
5 ноя в 10:50
€52.96 за билет
Шёнбрунн без очереди - путешествие по дворцу и живописным садам
Пешая
2 часа
-
7%
3 отзыва
Билеты
Шёнбрунн без очереди - путешествие по дворцу и живописным садам
Начало: 58P8+M2M Вена, Австрия
«Уникальный доступ без очередей Посетите дворец и сады Шёнбрунн, минуя очереди, и быстро окунитесь в атмосферу венской истории»
2 ноя в 10:30
3 ноя в 10:30
€48.40€52 за билет
Экскурсия без очереди в музей Сисси, по Хофбургу и историческим садам
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Билеты
Экскурсия без очереди в музей Сисси, по Хофбургу и историческим садам
Начало: Michaelerplatz 3, 1010 Wien, Austria
«Посетите музей Сисси, императорские апартаменты и сады без очередей вместе с лицензированным гидом»
2 ноя в 10:35
3 ноя в 10:35
€61.20 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Цветы и сады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по дворцу и садам Шёнбрунн без очередей
  2. Шёнбрунн без очереди - путешествие по дворцу и живописным садам
  3. Экскурсия без очереди в музей Сисси, по Хофбургу и историческим садам
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская опера
  5. Венская ратуша
  6. Музей истории искусств
  7. Исторический музей
  8. Дом Хундертвассера
  9. Парламент
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в октябре 2025
Сейчас в Вене в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 48 до 61.20 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Цветы и сады», 9 ⭐ отзывов, цены от €48. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь