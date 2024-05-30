Эта экскурсия создана для тех, кто уже видел главные достопримечательности Вены или предпочитает избегать туристических маршрутов. Не покидая центра города, вы откроете для себя неторопливую, спокойную и уютную Вену.В программе:

венские жилые подъезды, напоминающие дворцы, нетуристические кафе, любимые местными жителями, клостер Немецкого ордена, скрытый от глаз прохожих, тайные символы собора Святого Стефана, загадки Ордена иезуитов и иллюзорная живопись собора, ложа венских масонов. Экскурсия включает элементы квеста, что делает её ещё более увлекательной. Вы найдёте места, куда захотите вернуться, и поймёте, почему Бертольт Брехт считал Вену городом, построенным вокруг кофеен. Подходит как для тех, кто уже знаком с Веной, так и для новичков. Полное погружение в атмосферу австрийской столицы гарантировано

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В нашей программе:

венские жилые подъезды, похожие на дворцы

нетуристические кафе, обожаемые местными жителями

клостер Немецкого ордена в самом центре города, но скрытый от глаз прохожих

тайные символы собора Святого Стефана

загадки Ордена иезуитов и иллюзорная живопись собора

ложа венских масонов

Я расскажу, сколько секретов таят в себе венские переулки и дворики. Экскурсия будет с элементами квеста, так что вам предстоит разгадать пару загадок. Вы обязательно найдёте для себя места, куда захотите вернуться. А ещё решите, прав ли был немецкий драматург Бертольт Брехт, когда написал, что «Вена — это город, который был построен вокруг кофеен».

Кому подойдёт экскурсия

И тем, кто уже знаком с Веной, и тем, для кого это первый визит в город. Вы полностью погрузитесь в атмосферу австрийской столицы и почувствуете себя её жителем.

Организационные детали