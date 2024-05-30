Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города

Погрузитесь в атмосферу Вены, укрывшись от толп туристов. Вас ждут загадочные переулки, уютные дворики и нетуристические кафе, обожаемые местными жителями
Эта экскурсия создана для тех, кто уже видел главные достопримечательности Вены или предпочитает избегать туристических маршрутов. Не покидая центра города, вы откроете для себя неторопливую, спокойную и уютную Вену.

В программе:
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венские жилые подъезды, напоминающие дворцы, нетуристические кафе, любимые местными жителями, клостер Немецкого ордена, скрытый от глаз прохожих, тайные символы собора Святого Стефана, загадки Ордена иезуитов и иллюзорная живопись собора, ложа венских масонов. Экскурсия включает элементы квеста, что делает её ещё более увлекательной.

Вы найдёте места, куда захотите вернуться, и поймёте, почему Бертольт Брехт считал Вену городом, построенным вокруг кофеен. Подходит как для тех, кто уже знаком с Веной, так и для новичков. Полное погружение в атмосферу австрийской столицы гарантировано

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные тайны венских двориков
  2. 🕵️‍♂️ Элементы квеста для любителей загадок
  3. ☕ Местные кафе, любимые жителями
  4. 🏰 Жилые подъезды, похожие на дворцы
  5. 🎨 Иллюзорная живопись собора
  6. 🔍 Тайные символы и знаки

Что можно увидеть

  • Венские жилые подъезды
  • Нетуристические кафе
  • Клостер Немецкого ордена
  • Собор Святого Стефана
  • Собор Ордена иезуитов
  • Ложа венских масонов
Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города
Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города
Тайны венских двориков: необычная прогулка по центру города
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 11:00, 12:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В нашей программе:

  • венские жилые подъезды, похожие на дворцы
  • нетуристические кафе, обожаемые местными жителями
  • клостер Немецкого ордена в самом центре города, но скрытый от глаз прохожих
  • тайные символы собора Святого Стефана
  • загадки Ордена иезуитов и иллюзорная живопись собора
  • ложа венских масонов

Я расскажу, сколько секретов таят в себе венские переулки и дворики. Экскурсия будет с элементами квеста, так что вам предстоит разгадать пару загадок. Вы обязательно найдёте для себя места, куда захотите вернуться. А ещё решите, прав ли был немецкий драматург Бертольт Брехт, когда написал, что «Вена — это город, который был построен вокруг кофеен».

Кому подойдёт экскурсия

И тем, кто уже знаком с Веной, и тем, для кого это первый визит в город. Вы полностью погрузитесь в атмосферу австрийской столицы и почувствуете себя её жителем.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — примерно 2 км, рассчитывайте свои силы, пожалуйста, и позаботьтесь об удобной обуви
  • Дополнительных расходов, кроме опциональных трат в кафе, не предполагается
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате за 220 евро (до 7 человек)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Schwedenplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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O
30 мая 2024
Добрый день. Мы из Израиля, любим путешествовать и слушать интересные истории. У Изабеллы отличное знание Вены. Она нам рассказала интересные и хорошо запоминающиеся факты. Видно, что гид увлечен своим делом! Понравилось побродить по закоулкам и дворам центра Вены. Доброжелательное отношение к туристам. Все очень понравилось.
Спасибо за экскурсию.
E
17 мая 2024
Экскурсия была очень увлекательная и познавательная. Благодаря Изабелле мы узнали занимательные факты из истории Вены и некоторые легенды, а также познакомились с интересными местами. Экскурсия подходит для всех возрастов.
E
3 мая 2024
Очень понравилась экскурсия,Изабелла очень интересно все рассказывала, действительно необычная экскурсия, время пролетело незаметно. Обязательно порекомендую своим друзьям.
S
11 апр 2024
Мне понравился формат экскурсии. Много было интересных и скрытых мест от основного потока туристов. Всем рекордную попробовать кофе в факельном стаканчике, необычно и очень вкусно.
Мне понравился формат экскурсии. Много было интересных и скрытых мест от основного потока туристов. Всем рекордную
L
5 апр 2024
Мы из Израиля, много путешествуем. В Вене уже пятый раз. Естественно,участвовали во многих экскурсиях. Можно отметить, что сегодняшняя экскурсия с Беллой - из лучших!!!!!
Обязательно порекомендуем друзьям. Получили удовольствие.
Спасибо огромное Белла!!!
A
24 мар 2024
Отличная экскурсия с Изабеллой у нас была с сыном. Прошли по другой Вене, по узким улочкам; прекрасным дворикам. Узнали много из жизни жителей города, легенды и историю. Изабелла так же показала несколько секретных мест и лучшие виды на собор Стефана. Спасибо ещё раз

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