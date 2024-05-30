Эта экскурсия создана для тех, кто уже видел главные достопримечательности Вены или предпочитает избегать туристических маршрутов. Не покидая центра города, вы откроете для себя неторопливую, спокойную и уютную Вену.
В программе:
В программе:
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные тайны венских двориков
- 🕵️♂️ Элементы квеста для любителей загадок
- ☕ Местные кафе, любимые жителями
- 🏰 Жилые подъезды, похожие на дворцы
- 🎨 Иллюзорная живопись собора
- 🔍 Тайные символы и знаки
Что можно увидеть
- Венские жилые подъезды
- Нетуристические кафе
- Клостер Немецкого ордена
- Собор Святого Стефана
- Собор Ордена иезуитов
- Ложа венских масонов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 11:00, 12:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В нашей программе:
- венские жилые подъезды, похожие на дворцы
- нетуристические кафе, обожаемые местными жителями
- клостер Немецкого ордена в самом центре города, но скрытый от глаз прохожих
- тайные символы собора Святого Стефана
- загадки Ордена иезуитов и иллюзорная живопись собора
- ложа венских масонов
Я расскажу, сколько секретов таят в себе венские переулки и дворики. Экскурсия будет с элементами квеста, так что вам предстоит разгадать пару загадок. Вы обязательно найдёте для себя места, куда захотите вернуться. А ещё решите, прав ли был немецкий драматург Бертольт Брехт, когда написал, что «Вена — это город, который был построен вокруг кофеен».
Кому подойдёт экскурсия
И тем, кто уже знаком с Веной, и тем, для кого это первый визит в город. Вы полностью погрузитесь в атмосферу австрийской столицы и почувствуете себя её жителем.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — примерно 2 км, рассчитывайте свои силы, пожалуйста, и позаботьтесь об удобной обуви
- Дополнительных расходов, кроме опциональных трат в кафе, не предполагается
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате за 220 евро (до 7 человек)
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Schwedenplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Изабелла — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 26 туристов
Приветствую, я Изабелла. Живу с семьёй последние 15 лет в Вене, люблю этот город, и вас в него влюблю с первой же экскурсии. Не сомневайтесь. Изучала историю в венском университете, являюсь лицензированным гидом Австрии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
30 мая 2024
Добрый день. Мы из Израиля, любим путешествовать и слушать интересные истории. У Изабеллы отличное знание Вены. Она нам рассказала интересные и хорошо запоминающиеся факты. Видно, что гид увлечен своим делом! Понравилось побродить по закоулкам и дворам центра Вены. Доброжелательное отношение к туристам. Все очень понравилось.
Спасибо за экскурсию.
Спасибо за экскурсию.
E
Elena
17 мая 2024
Экскурсия была очень увлекательная и познавательная. Благодаря Изабелле мы узнали занимательные факты из истории Вены и некоторые легенды, а также познакомились с интересными местами. Экскурсия подходит для всех возрастов.
E
Elena
3 мая 2024
Очень понравилась экскурсия,Изабелла очень интересно все рассказывала, действительно необычная экскурсия, время пролетело незаметно. Обязательно порекомендую своим друзьям.
S
Serge
11 апр 2024
Мне понравился формат экскурсии. Много было интересных и скрытых мест от основного потока туристов. Всем рекордную попробовать кофе в факельном стаканчике, необычно и очень вкусно.
L
Leon
5 апр 2024
Мы из Израиля, много путешествуем. В Вене уже пятый раз. Естественно,участвовали во многих экскурсиях. Можно отметить, что сегодняшняя экскурсия с Беллой - из лучших!!!!!
Обязательно порекомендуем друзьям. Получили удовольствие.
Спасибо огромное Белла!!!
Обязательно порекомендуем друзьям. Получили удовольствие.
Спасибо огромное Белла!!!
A
ANASTASIJA
24 мар 2024
Отличная экскурсия с Изабеллой у нас была с сыном. Прошли по другой Вене, по узким улочкам; прекрасным дворикам. Узнали много из жизни жителей города, легенды и историю. Изабелла так же показала несколько секретных мест и лучшие виды на собор Стефана. Спасибо ещё раз
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