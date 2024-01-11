Еврейская Вена

Индивидуальная экскурсия в Вене
Исторический еврейский район Вены находится в самом сердце старого города. Переплетение узких улочек и вывески на иврите напоминают о прошлом. Здесь располагались синагоги, еврейская больница, дом раввина, школа и купальня для евреев.

На экскурсии вы узнаете, как случилось, что это место стало самым большим в Вене музеем еврейской культуры под открыты небом.
Еврейская Вена
Еврейская Вена
Еврейская Вена
Еврейская Вена
Еврейская Вена
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Исторический центр
  • Cинагога
  • Мемориал жертвам Холокоста
  • Еврейская площадь и др

Описание

Первое упоминание о евреях в Вене относится к XII веку в связи с еврейскими погромами. После этого были периоды взлетов и падения, уважения и презрения, привлечения и изгнания. История австрийских евреев окружена огромным количеством тайн и мистики. На экскурсии мы:
  • окунемся в глубину истории жизни евреев в Вене;
  • услышим рассказы о ярких и самых мрачных страницах в истории венских евреев;
  • узнаем какое место заняли еврейские общины в летописи Вены;
  • посетим знаковые и исторические места;
  • познакомимся со знаменитыми австрийскими евреями. Еврейские кварталы – это всегда нетипичные кварталы со своей особой атмосферой, традициями, жизненными укладами и бережно сохраненной культурой.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вена, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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