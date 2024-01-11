Исторический еврейский район Вены находится в самом сердце старого города. Переплетение узких улочек и вывески на иврите напоминают о прошлом. Здесь располагались синагоги, еврейская больница, дом раввина, школа и купальня для евреев.
На экскурсии вы узнаете, как случилось, что это место стало самым большим в Вене музеем еврейской культуры под открыты небом.
На экскурсии вы узнаете, как случилось, что это место стало самым большим в Вене музеем еврейской культуры под открыты небом.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Исторический центр
- Cинагога
- Мемориал жертвам Холокоста
- Еврейская площадь и др
Описание
Первое упоминание о евреях в Вене относится к XII веку в связи с еврейскими погромами. После этого были периоды взлетов и падения, уважения и презрения, привлечения и изгнания. История австрийских евреев окружена огромным количеством тайн и мистики. На экскурсии мы:
- окунемся в глубину истории жизни евреев в Вене;
- услышим рассказы о ярких и самых мрачных страницах в истории венских евреев;
- узнаем какое место заняли еврейские общины в летописи Вены;
- посетим знаковые и исторические места;
- познакомимся со знаменитыми австрийскими евреями. Еврейские кварталы – это всегда нетипичные кварталы со своей особой атмосферой, традициями, жизненными укладами и бережно сохраненной культурой.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Вена, по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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