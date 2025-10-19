читать дальше

не было этих сухих дат, а были интересные и познавательные истории и рассказы.

Очень живо и увлеченно реагировал на все наши вопросы о стране и о городе.

Видно. что настоящий историк - профессионал, влюбленный в свою страну и в Вену!!!!!

И понравился комбинированный формат экскурсии - мы успели много посмотреть, посетить основные локации Вены, и при этом не устать от ходьбы.

Спасибо за увлекательное знакомство с городом и очень интересный рассказ о нем и о его известных людях!!!

С удовольствием встретимся с Вами еще!!!

Очень рекомендуем!!!