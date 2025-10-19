Идеальная экскурсия для первого знакомства с Веной. Величественная ратуша, императорский дворец Хоффбург, знаменитая опера и Бургтеатр. Уникальные здания-близнецы и музейный квартал. Дунайский канал и панорама города с высоты. Увлекательные истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественная архитектура
- 🎭 Истории и легенды
- 📸 Яркие фотографии
- 🌉 Панорамные виды
- 🎶 Музыкальные истории
Что можно увидеть
- Ратуша
- Опера
- Бургтеатр
- Императорский дворец Хоффбург
- Музейный квартал
- Парламент
- Дом Хундертвассера
Описание экскурсии
- Вы рассмотрите величественную ратушу в неоготическом стиле
- Увидите здание Оперы и Бургтеатра со знаменитыми статуями
- Обязательно заедем в императорский дворец Хофбург
- Посмотрим на два здания-близнеца, Музейный квартал и уникальное здание парламента в греческом стиле
- Полюбуемся Дунайским каналом и самим голубым Дунаем
- Проедем в Новую Вену из Старой и сравним архитектуру
- Посетим уникальный дом архитектора Хундертвассера
- Поднимемся на смотровую площадку, где вы насладитесь Веной с высоты птичьего полёта
А ещё:
- Я расскажу венские легенды, которые витают в городе до сих пор
- Поделюсь историей любви и смерти одной из самых известных императриц
- Покажу, где можно найти очень вкусные шницель и штрудель
- Познакомлю вас с удивительной историей о Моцарте и Штраусе
- Поговорим о Евровидении — и о многом другом!
Организационные детали
- Кататься и изучать Вену будем на Peugeout 508SW с панорамной крышей
- На экскурсии предусмотрены выходы у ратуши и императорского дворца. Также мы зайдём в дом архитектора и поднимемся на смотровую площадку — это входит в стоимость экскурсии
Экскурсия длится около 2.5 часов
Евгений — ваш гид в Вене
Живу и работаю в Вене более 20 лет, профессиональный гид, проводник в мир венской культуры. Я за индивидуальный подход, живой и увлекательный рассказ, основанный на интересных исторических фактах, гибкость маршрутов. Не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю вас в атмосферу города, которая делает Вену по-настоящему живой и близкой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Руслан
19 окт 2025
Было всё супер!!!
М
Михаэль
8 сен 2025
Очень приятно было познакомиться с нашим гидом Евгением. Получили много знаний и его любви к Вене!
И
Инна
18 авг 2025
Отличная экскурсия!! И великолепный гид!
Евгений - очень интересный и профессиональный рассказчик, очень воодушевленно и интересно рассказывал нам про Вену, историю Вены, ее императоров и императриц. канцлеров и правителей, композиторов …
С
Сергей
9 авг 2025
Отличная и интересная экскурсия и отличный экскурсовод Евгений! Всем рекомендуем!
