Елена Д. – Гид из Вены

Если вы в Вене всего на день, или впервые в городе — это лучшая познавательная прогулка 👣.



Вы увидите Венскую оперу, ретрокофейни с особенными десертами, главный собор Австрии — католический собор Святого Стефана, Хофбург, где жили Габсбурги, и многое другое.



Вашим гидом будет житель Вены, который знает о городе все, что хотите узнать вы.