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Вена: всё самое главное за 2 часа

4.5
21 отзыв
Елена Д.
Елена Д. – Гид из Вены
Если вы в Вене всего на день, или впервые в городе — это лучшая познавательная прогулка 👣.

Вы увидите Венскую оперу, ретрокофейни с особенными десертами, главный собор Австрии — католический собор Святого Стефана, Хофбург, где жили Габсбурги, и многое другое.

Вашим гидом будет житель Вены, который знает о городе все, что хотите узнать вы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-39 человек

  • €156 за экскурсию

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Вена: всё самое главное за 2 часа
Вена: всё самое главное за 2 часа

Что вы увидите

  • Собор Св. Штефана
  • зимнюю резиденцию династии Габсбургов
  • Венскую Государственную Оперу
  • исторические кофейни Demel и Sacher
  • одну из самых дорогих улиц города Kohlmarkt
  • Чумной столб
  • императорскую усыпальницу.
Все must see за 2 часа и всё, что вы хотели знать о Вене, но боялись спросить!

Что посмотрим:

  • Собор Св. Штефана,
  • зимнюю резиденцию династии Габсбургов,
  • Венскую Государственную Оперу,
  • исторические кофейни Demel и Sacher,
  • одну из самых дорогих улиц города Kohlmarkt,
  • Чумной столб,
  • императорскую усыпальницу.
  • Вы познакомитесь со средневековой Веной на маленьких кривых улочках города и, конечно, познакомитесь с современной жизнью Вены и венцев.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Вена: всё самое главное за 2 часа
Вена: всё самое главное за 2 часа
Вена: всё самое главное за 2 часа
Вена: всё самое главное за 2 часа
Вена: всё самое главное за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Д.
Елена Д.
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21 отзыв оставили туристы

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