Что вы увидите
- Собор Св. Штефана
- зимнюю резиденцию династии Габсбургов
- Венскую Государственную Оперу
- исторические кофейни Demel и Sacher
- одну из самых дорогих улиц города Kohlmarkt
- Чумной столб
- императорскую усыпальницу.
Все must see за 2 часа и всё, что вы хотели знать о Вене, но боялись спросить!
Что посмотрим:
- Собор Св. Штефана,
- зимнюю резиденцию династии Габсбургов,
- Венскую Государственную Оперу,
- исторические кофейни Demel и Sacher,
- одну из самых дорогих улиц города Kohlmarkt,
- Чумной столб,
- императорскую усыпальницу.
- Вы познакомитесь со средневековой Веной на маленьких кривых улочках города и, конечно, познакомитесь с современной жизнью Вены и венцев.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Д.
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Елена Д. проводит ещё 4 экскурсии
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