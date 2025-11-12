Мои заказы

Вена и её музеи: самое интересное без посещения

Познакомьтесь с культурным наследием Вены, прогуливаясь по её историческим улицам. Узнайте, какие музеи стоит посетить, а какие можно оставить на потом
Маршрут предлагает уникальную возможность познакомиться с самыми известными музеями Вены, не заходя внутрь.

Участники узнают, где скрываются шедевры Тициана и Рубенса, как Вена хранит императорские тайны и какие коллекции стоит увидеть.

Прогулка включает рассказы о Музее истории искусств, Музее естествознания, Доме Моцарта и других значимых местах. Подходит для всех возрастов и проводится в любую погоду

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Познакомьтесь с шедеврами мирового искусства
  • 🏛️ Узнайте тайны императорской Вены
  • 📚 Получите советы по посещению музеев
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🌦️ Экскурсия в любую погоду
Вена и её музеи: самое интересное без посещения© Евгений
Вена и её музеи: самое интересное без посещения© Евгений
Вена и её музеи: самое интересное без посещения© Евгений
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Музей истории искусств
  • Музей естествознания
  • Музей Леопольда
  • MUMOK
  • Музей Императрицы Сисси
  • Музей столового серебра
  • Императорские покои
  • Венская сокровищница
  • Императорский склеп
  • Музей римской эпохи
  • Дом Моцарта
  • Дом Хундертвассера

Описание экскурсии

  • Музей истории искусств — шедевры Тициана, Рубенса и других великих мастеров.
  • Музей естествознания — редкости природы и скелет диплодока.
  • Музей Леопольда — экспрессионизм и Эгон Шиле.
  • MUMOK — искусство без границ и рамок.
  • Музей Императрицы Сисси — личная история Августы.
  • Музей столового серебра — о вкусах, традициях и сервировке.
  • Императорские покои — быт и статус Габсбургов.
  • Венская сокровищница — имперские реликвии и инсигнии.
  • Императорский склеп — место вечного покоя династии.
  • Музей римской эпохи — происхождение Вены.
  • Дом Моцарта — три года гения в центре города.
  • Дом Хундертвассера — архитектурная философия свободы.

Во время экскурсии вы:

  • Составите для себя личный маршрут по музеям и дворцам.
  • Получите краткий рассказ об истории каждого объекта.
  • Узнаете, какие коллекции стоит посмотреть внутри.
  • Услышите малоизвестные, но правдивые истории и городские легенды.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на открытом воздухе в любую погоду.
  • Подходит взрослым и детям, а также людям с ограниченными возможностями.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Вене
Живу и работаю в Вене более 20 лет, профессиональный гид, проводник в мир венской культуры. Я за индивидуальный подход, живой и увлекательный рассказ, основанный на интересных исторических фактах, гибкость маршрутов. Не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю вас в атмосферу города, которая делает Вену по-настоящему живой и близкой.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Вены

Похожие экскурсии из Вены

Вена - увидеть и влюбиться
Пешая
2 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Пешая
2 часа
-
10%
391 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Завтра в 11:00
13 ноя в 12:00
€149€165 за всё до 6 чел.
Вена - это не только классические здания
Пешая
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена - это не только классические здания
Музей и Венский университет, «Межгалактический корабль» городские оазисы и дом Хундертвассера
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Завтра в 12:00
13 ноя в 08:00
€450 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене