Маршрут предлагает уникальную возможность познакомиться с самыми известными музеями Вены, не заходя внутрь.
Участники узнают, где скрываются шедевры Тициана и Рубенса, как Вена хранит императорские тайны и какие коллекции стоит увидеть.
Прогулка включает рассказы о Музее истории искусств, Музее естествознания, Доме Моцарта и других значимых местах. Подходит для всех возрастов и проводится в любую погоду
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Познакомьтесь с шедеврами мирового искусства
- 🏛️ Узнайте тайны императорской Вены
- 📚 Получите советы по посещению музеев
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🌦️ Экскурсия в любую погоду
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Музей истории искусств
- Музей естествознания
- Музей Леопольда
- MUMOK
- Музей Императрицы Сисси
- Музей столового серебра
- Императорские покои
- Венская сокровищница
- Императорский склеп
- Музей римской эпохи
- Дом Моцарта
- Дом Хундертвассера
Описание экскурсии
- Музей истории искусств — шедевры Тициана, Рубенса и других великих мастеров.
- Музей естествознания — редкости природы и скелет диплодока.
- Музей Леопольда — экспрессионизм и Эгон Шиле.
- MUMOK — искусство без границ и рамок.
- Музей Императрицы Сисси — личная история Августы.
- Музей столового серебра — о вкусах, традициях и сервировке.
- Императорские покои — быт и статус Габсбургов.
- Венская сокровищница — имперские реликвии и инсигнии.
- Императорский склеп — место вечного покоя династии.
- Музей римской эпохи — происхождение Вены.
- Дом Моцарта — три года гения в центре города.
- Дом Хундертвассера — архитектурная философия свободы.
Во время экскурсии вы:
- Составите для себя личный маршрут по музеям и дворцам.
- Получите краткий рассказ об истории каждого объекта.
- Узнаете, какие коллекции стоит посмотреть внутри.
- Услышите малоизвестные, но правдивые истории и городские легенды.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на открытом воздухе в любую погоду.
- Подходит взрослым и детям, а также людям с ограниченными возможностями.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Вене
Живу и работаю в Вене более 20 лет, профессиональный гид, проводник в мир венской культуры. Я за индивидуальный подход, живой и увлекательный рассказ, основанный на интересных исторических фактах, гибкость маршрутов. Не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю вас в атмосферу города, которая делает Вену по-настоящему живой и близкой.Задать вопрос
