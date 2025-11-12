Евгений — ваш гид в Вене

Живу и работаю в Вене более 20 лет, профессиональный гид, проводник в мир венской культуры. Я за индивидуальный подход, живой и увлекательный рассказ, основанный на интересных исторических фактах, гибкость маршрутов. Не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю вас в атмосферу города, которая делает Вену по-настоящему живой и близкой.