Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу Вены с палубы уютного теплохода.



Во время круиза вы увидите величественные виды Дуная, прогуляетесь глазами по «зелёной» и «современной» столице, а также откроете для себя архитектуру знаменитого Хундертвассера. Это путешествие подарит яркие впечатления и спокойствие воды. 5 3 отзыва

TicketsS Ваш гид в Вене Задать вопрос Групповая экскурсия €50 за человека 5 3 отзыва 🇬🇧 английский 3.5 часа 1-25 человек Круизы Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Знакомство с Веной на борту теплохода Путешествие начинается у станции метро «Vienna/City» на площади Шведенплац. С борта теплоходов MS Wien и MS Vindobona вы увидите столицу во всей красе. Особенно выделяется MS Vindobona — судно, спроектированное художником Фриденсрайхом Хундертвассером. Его яркая окраска превратила корабль в подвижную достопримечательность Вены. Зелёная Вена и река Дунай Маршрут проходит мимо обсерватории Урания, среди лесов и парков района Пратер. Корабль останавливается у станции Marina Wien, откуда открываются панорамы Дунайского острова и оригинальные виды города — от переоборудованных зернохранилищ до современных спортивных арен. Современная и историческая столица От станции «Райхсбрюке» вы любуетесь «современной Веной»: возвышаются Дунайская башня, башня Миллениум и изящные контуры городских кварталов. Через шлюзы Нусдорф теплоход входит в Дунайский канал — здесь перед вами оживает «историческая Вена» с уникальными зданиями, включая теплоэлектростанцию Хундертвассера в Шпиттелау, казармы Россау и знаменитый Рингтурм. Завершение маршрута — в самом сердце столицы, на площади Швеценплац.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Башня Uniqa

Обсерватория Урания

Рингтурм

Казармы Россауэр Что включено Входной билет на круиз Что не входит в цену Личные расходы

Трансфер до места встречи и обратно Где начинаем и завершаем? Начало: Франц-Йозефс-Кай 2, 1010 Вин, Австрия Завершение: Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien, Österreich Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.