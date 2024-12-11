Погрузитесь в атмосферу Вены с палубы уютного теплохода.
Во время круиза вы увидите величественные виды Дуная, прогуляетесь глазами по «зелёной» и «современной» столице, а также откроете для себя архитектуру знаменитого Хундертвассера. Это путешествие подарит яркие впечатления и спокойствие воды.
Во время круиза вы увидите величественные виды Дуная, прогуляетесь глазами по «зелёной» и «современной» столице, а также откроете для себя архитектуру знаменитого Хундертвассера. Это путешествие подарит яркие впечатления и спокойствие воды.
Описание экскурсииЗнакомство с Веной на борту теплохода Путешествие начинается у станции метро «Vienna/City» на площади Шведенплац. С борта теплоходов MS Wien и MS Vindobona вы увидите столицу во всей красе. Особенно выделяется MS Vindobona — судно, спроектированное художником Фриденсрайхом Хундертвассером. Его яркая окраска превратила корабль в подвижную достопримечательность Вены. Зелёная Вена и река Дунай Маршрут проходит мимо обсерватории Урания, среди лесов и парков района Пратер. Корабль останавливается у станции Marina Wien, откуда открываются панорамы Дунайского острова и оригинальные виды города — от переоборудованных зернохранилищ до современных спортивных арен. Современная и историческая столица От станции «Райхсбрюке» вы любуетесь «современной Веной»: возвышаются Дунайская башня, башня Миллениум и изящные контуры городских кварталов. Через шлюзы Нусдорф теплоход входит в Дунайский канал — здесь перед вами оживает «историческая Вена» с уникальными зданиями, включая теплоэлектростанцию Хундертвассера в Шпиттелау, казармы Россау и знаменитый Рингтурм. Завершение маршрута — в самом сердце столицы, на площади Швеценплац.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня Uniqa
- Обсерватория Урания
- Рингтурм
- Казармы Россауэр
Что включено
- Входной билет на круиз
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер до места встречи и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Франц-Йозефс-Кай 2, 1010 Вин, Австрия
Завершение: Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien, Österreich
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Самое любимое занятие за всё время пребывания в Вене. Готова повторять хоть каждый день — так спокойно и увлекательно! Рекомендую взять столик с бутылочкой вина и просто наслаждаться видом на воду. На борту можно расплатиться картой.
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в
Хотелось бы чуточку больше комментариев во время пути, но атмосфера спокойствия и доброжелательный персонал сделали поездку отличной.
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А
Очень понравилось любоваться рекой и городом. Хотелось бы немного больше рассказов о достопримечательностях по маршруту.
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