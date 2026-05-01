Экскурсия по Вене предлагает посетить ключевые локации фильма «Перед рассветом».
Участники узнают, почему были выбраны именно эти места, и услышат инсайдерские факты от австрийских участников съёмок.
Прогулка включает посещение Maria-Theresien-Platz, вида на Венскую оперу, Stadtpark, моста Zollamtssteg и Kleines Café. Это возможность увидеть город глазами режиссёра и почувствовать атмосферу фильма
5 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Уникальные локации фильма
- 🎥 Инсайдерские факты съёмок
- 🏛️ Обзор культурных достопримечательностей
- 🌟 Почувствуйте себя на съёмочной площадке
- ☕ Посещение уютного кафе
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для посещения - май, июнь и сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В июле и августе может быть жарко, но это время также подходит для экскурсии. В апреле и октябре погода может быть непредсказуемой, но менее загруженные улицы добавят уюта прогулке. Зимой экскурсия возможна, но следует учесть холодные температуры.
Что можно увидеть
- Maria-Theresien-Platz
- Вид на Венскую оперу
- Stadtpark
- Мост Zollamtssteg
- Kleines Café
Описание экскурсии
Вена — культурная столица Европы с музеями, дворцами и классической архитектурой. Но за фасадом имперского величия скрывается другой слой — город романтики, открытый миру благодаря фильму «Перед рассветом». Первая часть трилогии Ричарда Линклейтера с Итаном Хоуком и Жюли Дельпи превратила венские улицы в пространство диалога и откровенности.
Эта экскурсия для тех, кто хочет взглянуть на город глазами режиссёра — и почувствовать себя на съёмочной площадке фильма, который по-прежнему звучит лично и точно. А ещё прекрасная возможность познакомиться с Веной и очароваться ею. Я расскажу вам и о самих достопримечательностях, и о том, какое место они заняли в известном фильме.
Вы увидите:
- Maria-Theresien-Platz — пространство между двумя музеями, где начинается фильм
- Вид на Венскую оперу у Альбертины — один из самых узнаваемых ракурсов
- Stadtpark — где снимали ночь героев
- Мост Zollamtssteg — именно сюда они приходят после прибытия в город
- Kleines Café — камерное кафе, которое любят и местные, и гости Вены
Организационные детали
Эту экскурсию можно провести на английском языке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Maria-Theresien-Platz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Когда-то я приехала в Вену для получения диплома по культурному менеджменту, а потом влюбилась в город и осталась жить. Я журналист и режиссёр, езжу на европейские кинофестивали, а ещё тесно общаюсь с восходящими звёздами австрийской киноиндустрии и её профессионалами — расскажу вам о городе как с академической точки зрения, так и с позиции молодого артиста!
от €130 за экскурсию