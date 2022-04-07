Императорская сокровищница - это один из интереснейших музеев в Вене
Императорская сокровищница — это один из интереснейших музеев в Вене. Здесь хранятся не просто исторические реликвии, а бесценные уникальные произведения искусства, которые собирались представителями династии Габсбургов на протяжении многих веков.
Что вас ждет
Императорская сокровищница — это один из интереснейших музеев в Вене.
Здесь хранятся не просто исторические реликвии, а бесценные уникальные произведения искусства, которые собирались представителями династии Габсбургов на протяжении многих веков.
Вы увидите уникальные собрания корон, регалий и реликвий империи, в которых отражаются более 1000 лет европейской истории, коллекции атрибутов имперской власти, регалии Священной Римской империи и сокровища Бургундии.
Среди экспонатов:
- корона Великой Римской империи,
- корона Австрии,
- копье судьбы,
- плато Вероники,
- регалии ордена Золотого руна,
- колыбель сына Наполеона,
- чаша Галя,
- рог Единорога и многое другое.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- наушники.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- билет в музей.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Наушники
- Что не входит
- Билет в музей
- Место начала и завершения?
- Kaiserliche Schatzkammera
- Когда и сколько длится
- Когда: Понедельник в 10:00Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Экскурсия состоится при минимальном наборе 5 человек
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Понедельник в 10:00
Мария — ваш гид в Вене
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