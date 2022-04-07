Что вас ждет

Императорская сокровищница — это один из интереснейших музеев в Вене.

Здесь хранятся не просто исторические реликвии, а бесценные уникальные произведения искусства, которые собирались представителями династии Габсбургов на протяжении многих веков.

Вы увидите уникальные собрания корон, регалий и реликвий империи, в которых отражаются более 1000 лет европейской истории, коллекции атрибутов имперской власти, регалии Священной Римской империи и сокровища Бургундии.

Среди экспонатов:

корона Великой Римской империи,

корона Австрии,

копье судьбы,

плато Вероники,

регалии ордена Золотого руна,

колыбель сына Наполеона,

чаша Галя,

рог Единорога и многое другое.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

наушники.

Туристы оплачивают самостоятельно: