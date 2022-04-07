Сокровища Габсбургов

Императорская сокровищница - это один из интереснейших музеев в Вене

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Императорская сокровищница — это один из интереснейших музеев в Вене. Здесь хранятся не просто исторические реликвии, а бесценные уникальные произведения искусства, которые собирались представителями династии Габсбургов на протяжении многих веков.
Сокровища Габсбургов
Сокровища Габсбургов
Сокровища Габсбургов
Сокровища Габсбургов
Сокровища Габсбургов

Что вас ждет

Императорская сокровищница — это один из интереснейших музеев в Вене.
Здесь хранятся не просто исторические реликвии, а бесценные уникальные произведения искусства, которые собирались представителями династии Габсбургов на протяжении многих веков.
Вы увидите уникальные собрания корон, регалий и реликвий империи, в которых отражаются более 1000 лет европейской истории, коллекции атрибутов имперской власти, регалии Священной Римской империи и сокровища Бургундии.

Среди экспонатов:

  • корона Великой Римской империи,
  • корона Австрии,
  • копье судьбы,
  • плато Вероники,
  • регалии ордена Золотого руна,
  • колыбель сына Наполеона,
  • чаша Галя,
  • рог Единорога и многое другое.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • наушники.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • билет в музей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Наушники
Что не входит
  • Билет в музей
Место начала и завершения?
Kaiserliche Schatzkammera
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Экскурсия состоится при минимальном наборе 5 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник в 10:00

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